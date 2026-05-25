Sesuai tradisinya mengadakan pertemuan singkat pasca-pertandingan, pelatih asal Spanyol itu mengumpulkan para pemainnya di lapangan Stadio Giovanni Zini untuk menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi di akhir musim ini. Fabregas tampak terharu saat berbicara kepada skuad yang telah melampaui ekspektasi sepanjang musim ini dengan mampu bersaing melawan tim-tim raksasa tradisional Italia.

“Lingkaran terakhir musim ini,” kata Fabregas kepada skuadnya. “Saya sudah bilang kepada kalian sehari sebelum pertandingan melawan Parma, jika kita memenangkan dua pertandingan ini, kita akan lolos ke Liga Champions. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan itu, saya hanya punya firasat, saya selalu mendapatkan jawaban dari firasat saya.”

“Tapi teman-teman, ini semua tergantung pada kalian. Semua ini berkat kalian semua. Kami berusaha membantu kalian, kami berusaha memberikan solusi tertentu, tapi kalianlah alasan mengapa ini begitu indah. Saya berterima kasih kepada kalian seumur hidup saya. Seumur hidup saya, karena ini mungkin akan menjadi grup terbaik yang pernah saya latih di masa depan.”



