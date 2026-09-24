(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
‘Tim terbaik yang menang!’ - Thierry Henry memberikan penilaian bernada pujian untuk Spanyol dan menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa menghentikan mereka
Kolektivitas mengalahkan individu
Henry memang bukan sosok yang pernah menghindar dari analisis taktik, dan mantan ikon Arsenal serta Barcelona itu kini memberikan penilaian penuh pujian terhadap dominasi Spanyol belakangan ini di panggung internasional. Era supremasi ini mencakup keberhasilan menjuarai Euro 2024 lewat kemenangan atas Inggris di final, lalu diikuti kejayaan mereka di Piala Dunia ketika mengalahkan Prancis 2-0 di semi-final sebelum menundukkan Argentina 1-0 di final. Berbicara dalam wawancara panjang dengan publikasi Spanyol As, Henry menyoroti bahwa kekuatan sejati dari susunan tim saat ini terletak pada kolektivitas, bukan pada satu superstar tertentu.
Merefleksikan perjalanan mereka menuju puncak, Henry menegaskan bahwa kesuksesan tersebut adalah kemenangan bagi budaya sepakbola tertentu. Pria Prancis itu mencatat bahwa kekompakan tim inilah yang membedakan mereka dari negara-negara lain yang mengandalkan momen-momen magis individu. Dalam wawancara tersebut, ia menjelaskan pandangannya tentang kemenangan mereka dengan mengatakan: "Saya sudah mengatakannya saat itu: ini adalah sebuah tim. Bintangnya adalah tim. Seperti yang Anda tahu, saya kalah melawan Spanyol di semua laga besar. Saya tidak akan menyebutkan seluruh timnya, tetapi saya sudah melihatnya; kita semua selalu melihatnya. Saya terus mengatakannya: cara mereka bekerja, identitas mereka, filosofi mereka, dan nilai tim di atas individualitas kini telah memberi mereka ganjaran. Tim terbaik memenangkan Piala Dunia dan tidak ada yang bisa mengatakan sebaliknya. Itu adalah sebuah masterclass."
- Getty Images
Soliditas pertahanan melalui penguasaan bola
Spanyol tidak hanya memikat para penonton dengan permainan menyerang mereka yang mengalir atau penguasaan bola yang begitu dominan selama Piala Dunia; ketangguhan pertahanan mereka juga sama mengerikannya. La Roja hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan sepanjang turnamen, satu-satunya gol itu terjadi saat mereka menang 2-1 atas Belgia di perempat-final.
Pria asal Prancis itu menguraikan mekanisme di balik keberhasilan pertahanan mereka, dengan menyebut para pengkritik sering mengabaikan betapa sedikit ruang yang sebenarnya diberikan Spanyol sepanjang 90 menit permainan. Henry menjelaskan lebih lanjut poin taktis ini dengan mengatakan: "Orang-orang membicarakan satu-satunya gol yang kebobolan atau detail-detail terpisah, tetapi saya hampir yakin bahwa Spanyol hanya menerima sepuluh tembakan tepat sasaran sepanjang turnamen. Jika Anda melakukan pressing dengan baik dan memastikan lawan jauh dari gawang Anda, itulah yang terjadi."
Mimpi buruk bermain tanpa bola
Henry juga menyoroti beban psikologis dan fisik yang ditimbulkan Spanyol terhadap para pemain lawan, sambil mengungkapkan kekaguman tertingginya terhadap dominasi mereka saat menyerang maupun bertahan di lapangan. Ketika ditanya tentang betapa sulitnya bersaing melawan kekuatan sebesar itu, mantan striker Prancis tersebut mengaku: "Satu hal yang selalu membuat saya terkejut ketika orang berbicara tentang Spanyol adalah orang-orang berkata: 'Jika Anda bermain melawan Spanyol, lakukan ini atau itu'. Tetapi ketika Anda tidak menguasai bola, Anda harus bermain sepak bola tanpa bola. Jadi, bagaimana Anda melakukannya melawan tim seperti itu?"
"Ada begitu banyak hal di turnamen ini, tetapi Spanyol mendominasi baik dengan maupun tanpa bola," tambah Henry. "Menyaksikan mereka bermain adalah sesuatu yang luar biasa. Faktanya, mereka adalah satu-satunya tim yang tidak ingin saya hadapi karena itu sangat sulit dan kami selalu kesulitan melawan mereka." Memang, superioritas terbaru Spanyol atas Prancis tidak terbantahkan di berbagai kompetisi besar, yang ditandai dengan kemenangan 2-1 di semifinal Euro 2024, kemenangan dramatis 5-4 di semifinal Nations League 2024-25, dan kemenangan meyakinkan mereka di semifinal Piala Dunia.
- AFP
Tantangan berikutnya dimulai di Wembley
Perburuan Spanyol untuk kembali meraih trofi internasional berlanjut Sabtu ini dengan laga pembuka Nations League yang sangat dinantikan melawan England di Stadion Wembley. Spanyol memasuki kompetisi ini sebagai salah satu kekuatan paling dominan, setelah mencapai final dalam masing-masing dari tiga edisi terakhir, mengangkat trofi pada musim 2022-23, serta menjadi runner-up pada 2020-21 dan 2024-25.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami