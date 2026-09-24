Henry memang bukan sosok yang pernah menghindar dari analisis taktik, dan mantan ikon Arsenal serta Barcelona itu kini memberikan penilaian penuh pujian terhadap dominasi Spanyol belakangan ini di panggung internasional. Era supremasi ini mencakup keberhasilan menjuarai Euro 2024 lewat kemenangan atas Inggris di final, lalu diikuti kejayaan mereka di Piala Dunia ketika mengalahkan Prancis 2-0 di semi-final sebelum menundukkan Argentina 1-0 di final. Berbicara dalam wawancara panjang dengan publikasi Spanyol As, Henry menyoroti bahwa kekuatan sejati dari susunan tim saat ini terletak pada kolektivitas, bukan pada satu superstar tertentu.

Merefleksikan perjalanan mereka menuju puncak, Henry menegaskan bahwa kesuksesan tersebut adalah kemenangan bagi budaya sepakbola tertentu. Pria Prancis itu mencatat bahwa kekompakan tim inilah yang membedakan mereka dari negara-negara lain yang mengandalkan momen-momen magis individu. Dalam wawancara tersebut, ia menjelaskan pandangannya tentang kemenangan mereka dengan mengatakan: "Saya sudah mengatakannya saat itu: ini adalah sebuah tim. Bintangnya adalah tim. Seperti yang Anda tahu, saya kalah melawan Spanyol di semua laga besar. Saya tidak akan menyebutkan seluruh timnya, tetapi saya sudah melihatnya; kita semua selalu melihatnya. Saya terus mengatakannya: cara mereka bekerja, identitas mereka, filosofi mereka, dan nilai tim di atas individualitas kini telah memberi mereka ganjaran. Tim terbaik memenangkan Piala Dunia dan tidak ada yang bisa mengatakan sebaliknya. Itu adalah sebuah masterclass."