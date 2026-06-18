Babak pertama Piala Dunia telah usai. Babak ini menghadirkan sejumlah kejutan serta para pemain yang tampil gemilang membela negaranya. Namun, siapa saja pemain yang menonjol di babak pertama turnamen puncak dunia ini? Voetbalzone merangkumnya untuk Anda dalam Tim Terbaik Babak Pertama.
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Tim terbaik pada putaran pertama Piala Dunia: Hat-trick gemilang Messi, pahlawan Cape Verde Vozinha, dan Balogun yang mencetak gol bersama tim AS yang tampil memukau
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Penjaga gawang: Vozinha (Kap Verde)
Kita mulai dengan kiper, dan tentu saja hanya ada satu orang yang pantas: Vozinha. Kiper berusia empat puluh tahun (!) ini tampil sebagai penjaga gawang untuk Cape Verde pada hari Senin, saat tim tersebut menjalani debutnya di Piala Dunia melawan raksasa sepak bola Spanyol. Meskipun negara kepulauan Afrika ini merupakan underdog mutlak dalam pertandingan tersebut, mereka berhasil memaksa hasil imbang melawan salah satu favorit juara.
Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0, yang bagi “Hiu Biru” terasa seperti sebuah kemenangan. Vozinha, yang bermain untuk Chaves di divisi kedua Portugal, melakukan tidak kurang dari tujuh penyelamatan dan menahan xG (expected goal) sebesar 2,1. Penampilannya tidak luput dari perhatian. Dalam sekejap, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis. Kini, Vozinha memiliki 13,4 juta pengikut, padahal sebelumnya ia hanya memiliki 50.000 pengikut.
Bek kanan: Daniel Muñoz (Kolombia)
Daniel Muñoz mungkin bukan bek kanan pertama yang terlintas di benak Anda di Piala Dunia ini. Namun, bek sayap tersebut tampil mengesankan untuk Kolombia saat menghadapi Uzbekistan.
Tim Kolombia mengalami kesulitan menghadapi pertahanan tim debutan Piala Dunia tersebut, tetapi menjelang akhir babak pertama, bek kanan Crystal Palace itu berhasil mencetak gol. Berkat umpan dari Luis Díaz, Muñoz mencetak gol pembuka. Selain itu, Los Cafeteros hampir tidak mengalami masalah di lini pertahanan dan akhirnya menang 3-0 atas tim asuhan Fabio Cannavaro.
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Bek tengah: Virgil Van Dijk (Belanda)
Belanda tampil untuk pertama kalinya melawan Jepang pada Minggu lalu. Seorang pemain Belanda juga masuk ke dalam Tim Terbaik Putaran Ini: Virgil van Dijk. Kapten Oranje ini sangat berperan penting di babak kedua dengan sundulan yang menghasilkan gol pembuka 1-0.
Bagi bek Liverpool ini, ini adalah Piala Dunia keduanya dan ia berharap sebagai kapten dapat membawa Belanda meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah. Meskipun Oranje dua kali unggul, tim asuhan Ronald Koeman tidak mampu mempertahankan keunggulan tersebut dan pertandingan berakhir imbang 2-2. Oranje akan menghadapi Swedia pada hari Sabtu.
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Bek kiri: Nathaniel Brown (Jerman)
Bagi banyak orang, Brown mungkin masih merupakan nama yang kurang dikenal di skuad Jerman, namun bek kiri ini berkembang pesat dan juga tampil gemilang dalam laga perdana melawan Curaçao. Bek asal Eintracht Frankfurt ini kini menjadi incaran Bayern München dan langsung membuktikan alasannya saat menghadapi The Blue Wave.
Dalam pertandingan yang dimenangkan dengan skor 7-1 itu, Brown mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Setelah ia memberikan umpan yang sangat tepat ke arah kepala Nico Schlotterbeck, bek berusia 23 tahun ini pun mencetak gol kelima yang membuat skor menjadi 5-1.
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Gelandang pengatur serangan: In-beom Hwang (Korea Selatan)
Banyak pemain dari Eredivisie yang berlaga di Piala Dunia, termasuk di tim Korea Selatan, di mana In-beom Hwang tampil sebagai bintang utama. Setelah sempat tertinggal dari Republik Ceko, tim Korea Selatan—dengan Hwang sebagai pemain yang paling menonjol—berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya.
Setelah melakukan gerakan lari yang apik, gelandang pengatur serangan ini melewati dua pemain, termasuk kiper PSV Matej Kovár, lalu dengan tenang melambungkan bola melewati kiper tersebut dan mencetak gol penyama kedudukan. Tak lama kemudian, ia juga berperan penting sebagai pemberi umpan dalam gol kedua Korea Selatan yang membuat skor menjadi 2-1. Pemain Feyenoord itu memberikan umpan silang yang akurat dari sisi lapangan, sehingga pemain pengganti Hyeon-gyu Oh dapat dengan mudah menyarangkan bola ke gawang.
- AFP
Gelandang tengah: Yasin Ayari (Swedia)
Swedia mengawali Piala Dunia dengan sangat baik setelah mengalahkan Tunisia 5-1. Setelah melalui perjalanan kualifikasi yang panjang, negara Skandinavia ini akhirnya berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia dan membuktikan diri sebagai tim yang patut diperhitungkan.
Gelandang Ayari tampil menonjol dalam laga melawan negara Afrika tersebut. Sudah pada menit ketujuh, ia mencetak gol saat melepaskan tendangan keras yang menghujam jaring gawang. Pemain berusia 22 tahun yang kidal ini memiliki ayah berkebangsaan Tunisia dan sebenarnya bisa saja membela negara tersebut, namun akhirnya memilih Swedia. Saat mencetak gol, ia merayakannya dengan sederhana. Di detik-detik terakhir pertandingan, ia kembali mencetak gol, yang menentukan skor akhir pertandingan. Swedia akan menghadapi Belanda pada hari Sabtu.
- AFP
Gelandang serang: Ismael Saibari (Maroko)
Maroko mengawali turnamen final dunia ini dengan sangat baik. Negara di Afrika Utara ini langsung harus berhadapan dengan Brasil, pesaing terberat dalam perebutan posisi teratas Grup C. Pemain yang menjadi bintang utama dalam pertandingan tersebut adalah Ismael Saibari.
Gelandang PSV ini mencetak gol pembuka. Ia berlari kencang menuju kiper dan melambungkan bola dengan sangat indah melewati Alisson, sehingga kiper Liverpool itu tak berdaya. Singa Atlas mendominasi lapangan, namun harus puas dengan satu poin akibat gol yang dicetak oleh Vinícius Júnior (1-1).
- AFP
Winger kanan: Lionel Messi (Argentina)
Tim nasional ini tidak akan lengkap tanpa Lionel Messi. Legenda sepak bola ini akan mencoba mempertahankan gelar juara Piala Dunia bersama Argentina musim panas ini, dan negara tersebut mengawali turnamen ini dengan cara yang mengesankan. La Albiceleste berhadapan dengan Aljazair, yang baru-baru ini mengalahkan timnas Belanda di De Kuip (0-1). Sebaliknya, Argentina tidak mengalami kesulitan melawan negara Afrika Utara tersebut dan menang meyakinkan dengan skor telak.
Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-0. Siapa pencetak golnya? Messi, tiga kali. Penyerang Inter Miami ini sendirian membawa timnya meraih kemenangan dan membuktikan bahwa di usia 38 tahun, ia masih termasuk dalam jajaran pemain terbaik dunia.
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Penyerang tengah: Folarin Balogun (Amerika Serikat)
Pada hari kedua, Amerika Serikat—salah satu tuan rumah—turun ke lapangan melawan Paraguay. Amerika Serikat berkesempatan unjuk gigi di hadapan pendukungnya sendiri, dan mereka pun melakukannya dengan gemilang. Di babak pertama yang luar biasa, tim asuhan Mauricio Pochettino menghancurkan tim asal Amerika Selatan itu. Hal ini tak lepas dari peran besar penyerang Balogun, yang mencetak dua gol.
Setelah Paraguay mencetak gol bunuh diri, penyerang berusia 24 tahun itu semakin menonjol. Setelah mencetak gol pertamanya, ia juga mencetak gol keduanya dengan cara yang indah. Amerika berharap bisa melaju jauh di turnamen ini di kandang sendiri, dan dengan penyerang tajam seperti Balogun, peluang tersebut tentu saja tidak mustahil.
- AFP
Penyerang sayap kiri: Kylian Mbappé
Bagi Mbappé, Piala Dunia kembali tiba dan itu hanya berarti satu hal: mencetak gol. Kapten Les Bleus ini jarang mengecewakan saat mengenakan seragam timnas, dan hal itu kembali terbukti dalam laga pembuka melawan Senegal. Setelah babak pertama yang berjalan tersendat, tim Prancis harus tampil lebih baik.
Para pemain bintang Michael Olise dan Mbappé kemudian memimpin tim mereka dan akhirnya membawa Prancis meraih kemenangan 3-1. Setelah momen penalti yang kontroversial yang melibatkan Mbappé—di mana bola tidak diarahkan ke titik penalti—penyerang Real Madrid itu akhirnya mencetak gol. Berkat umpan dari Olise, Mbappé menyundul bola dengan baik, sehingga mencatatkan skor 1-0. Tidak berhenti di situ, karena gol penutup pun menjadi milik sang penyerang hebat. Hampir seketika setelah Senegal memperkecil ketertinggalan, Mbappé melepaskan tendangan dari jarak jauh dan mencetak gol dengan tendangan yang sangat keras. Dengan itu, ia kembali menegaskan kelasnya dan langsung mengambil langkah penting dalam perebutan Sepatu Emas Piala Dunia kali ini.
- Getty Images Sport
Penyerang sayap kiri: Elijah Just (Selandia Baru)
Kami menutup daftar ini dengan nama yang mengejutkan dan memasukkan pemain sayap kiri asal Selandia Baru ke dalam skuad: Elijah Just. Negara dari Oseania ini memulai turnamen dengan peringkat ke-85 di peringkat dunia FIFA, yang merupakan negara dengan peringkat terendah di Piala Dunia ini. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengira Selandia Baru akan mampu berbuat banyak di turnamen ini. Namun, negara tersebut berhasil merebut satu poin dari Iran dalam pertandingan yang diwarnai banyak gol.
Just berhasil dua kali membawa negaranya unggul dalam pertandingan melawan Iran dan berduet apik dengan penyerang Nottingham Forest, Chris Wood, yang memberikan dua assist kepada pemain sayap kiri asal Motherwell, Skotlandia, tersebut. Dengan hasil ini, The All Whites berhasil mengamankan satu poin dan mungkin dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Piala Dunia. Pada tahun 2010, Selandia Baru memang tiga kali bermain imbang di turnamen Piala Dunia.