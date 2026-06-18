Kita mulai dengan kiper, dan tentu saja hanya ada satu orang yang pantas: Vozinha. Kiper berusia empat puluh tahun (!) ini tampil sebagai penjaga gawang untuk Cape Verde pada hari Senin, saat tim tersebut menjalani debutnya di Piala Dunia melawan raksasa sepak bola Spanyol. Meskipun negara kepulauan Afrika ini merupakan underdog mutlak dalam pertandingan tersebut, mereka berhasil memaksa hasil imbang melawan salah satu favorit juara.

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0, yang bagi “Hiu Biru” terasa seperti sebuah kemenangan. Vozinha, yang bermain untuk Chaves di divisi kedua Portugal, melakukan tidak kurang dari tujuh penyelamatan dan menahan xG (expected goal) sebesar 2,1. Penampilannya tidak luput dari perhatian. Dalam sekejap, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis. Kini, Vozinha memiliki 13,4 juta pengikut, padahal sebelumnya ia hanya memiliki 50.000 pengikut.