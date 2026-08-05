Berbicara kepada SveaCasino, Limpar mengklaim bahwa Arteta sudah memiliki kondisi kerja yang ideal di London Utara. Ia menegaskan bahwa status klub yang terus meningkat membuat kepindahan ke tempat lain sama sekali tidak diperlukan.

"Mengapa Mikel Arteta harus meninggalkan Arsenal ketika mereka mampu merekrut pemain-pemain terbaik di dunia untuknya? Mereka adalah tim terbaik atau terbaik kedua di Eropa," ujar Limpar. "Sekarang semua orang ingin datang dan bermain untuk Arsenal. Kami adalah klub yang sangat besar saat ini.

"Untuk menjuarai Premier League dan melaju sangat jauh di keempat kompetisi, semua orang ingin bermain untuk klub yang bisa memenangi quadruple, dan lihat para pemain yang sudah ia miliki! Mereka semua adalah pemain yang sangat bagus. Jika Anda hanya pemain yang bagus, Anda tidak akan cocok di Arsenal. Pergilah bermain untuk Brighton atau Fulham atau siapa pun.

"Arteta tidak akan menemukan sistem yang lebih baik di Barcelona atau Manchester City daripada yang sudah ia miliki di Arsenal, dan mereka masih merekrut untuknya pemain-pemain yang bahkan lebih baik lagi."