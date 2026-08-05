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'Tim terbaik kedua di Eropa' - Mengapa Mikel Arteta tidak akan menemukan situasi yang lebih baik di Barcelona atau Manchester City ketimbang Arsenal
Arteta di Arsenal besar untuk jangka panjang
Limpar menegaskan Arteta tidak punya alasan untuk meninggalkan Arsenal demi klub seperti Barcelona atau Manchester City. Limpar meyakini tim asal London utara itu telah menempatkan diri di antara elite Eropa. Menurut mantan pemain internasional Swedia tersebut, daya tarik Arsenal di bursa transfer dan status mereka sebagai penantang di empat kompetisi membuat posisi manajer di Emirates Stadium menjadi salah satu yang terbaik di sepakbola dunia. Dengan klub yang terus mendukung Arteta di bursa transfer, Limpar tidak melihat ada skenario di mana pelatih asal Spanyol itu memutuskan pergi dari proyeknya saat ini.
- AFP
Semua orang kini ingin bermain untuk Arsenal
Berbicara kepada SveaCasino, Limpar mengklaim bahwa Arteta sudah memiliki kondisi kerja yang ideal di London Utara. Ia menegaskan bahwa status klub yang terus meningkat membuat kepindahan ke tempat lain sama sekali tidak diperlukan.
"Mengapa Mikel Arteta harus meninggalkan Arsenal ketika mereka mampu merekrut pemain-pemain terbaik di dunia untuknya? Mereka adalah tim terbaik atau terbaik kedua di Eropa," ujar Limpar. "Sekarang semua orang ingin datang dan bermain untuk Arsenal. Kami adalah klub yang sangat besar saat ini.
"Untuk menjuarai Premier League dan melaju sangat jauh di keempat kompetisi, semua orang ingin bermain untuk klub yang bisa memenangi quadruple, dan lihat para pemain yang sudah ia miliki! Mereka semua adalah pemain yang sangat bagus. Jika Anda hanya pemain yang bagus, Anda tidak akan cocok di Arsenal. Pergilah bermain untuk Brighton atau Fulham atau siapa pun.
"Arteta tidak akan menemukan sistem yang lebih baik di Barcelona atau Manchester City daripada yang sudah ia miliki di Arsenal, dan mereka masih merekrut untuknya pemain-pemain yang bahkan lebih baik lagi."
Manajer menghadapi ujian berat dari ahli psikologi utama
Meski memuji arah perkembangan klub, Limpar memperingatkan bahwa mengelola skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia akan menguji kemampuan kepemimpinan Arteta sampai batas maksimal musim ini.
"Untuk memiliki tim kelas dunia, Anda membutuhkan sepuluh pemain outfield kelas dunia, tetapi Anda juga perlu memiliki lebih dari sepuluh pemain kelas dunia yang ada di bangku cadangan atau bahkan tidak bermain," jelas Limpar. "Ini adalah pekerjaan paling sulit bagi seorang manajer. Ini sulit bagi sosok seperti Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Ini juga akan sulit bagi Mikel Arteta untuk menjaga skuadnya tetap senang. Itulah hal yang paling sulit. Pekerjaan Arteta yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Dia harus menjadi psikolog ulung jika ingin semua orang tetap terlibat di bawah naungannya."
Ia menambahkan: "Menjadi manajer di klub papan atas adalah pekerjaan yang berat, saya bisa memberi tahu Anda itu, tetapi inilah mimpi Mikel Arteta, yaitu memiliki sepuluh pemain terbaik yang tersedia di setiap pertandingan, dan akan ada cedera, kartu merah, serta perubahan performa. Jika Anda melihat bangku cadangan pada momen-momen itu dan para pemain tetap tidak senang, tidak peduli siapa Anda.
"Tidak masalah jika terasa canggung untuk masuk ke pertandingan seperti itu. Para pemain harus menyalurkannya. Masuklah dengan pikiran, 'Saya akan berlari untuk bajingan itu dan menunjukkannya kepadanya' - di situlah psikologi sepakbola berperan ketika Anda menjadi ancaman. Dia berada dalam posisi berbahaya jika salah menanganinya."
- Getty Images
Pramusim berlanjut bagi Arsenal
Arsenal sudah memulai persiapan mereka untuk kampanye mendatang dengan sangat baik. Mereka mengawali jadwal pramusim dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Girona pada Sabtu malam. Skuad kini akan fokus membangun kebugaran dan mengintegrasikan taktik baru jelang musim yang menuntut. Pasukan Arteta selanjutnya menghadapi Real Betis di Dublin pada 5 Agustus, sebelum menjamu Borussia Dortmund dan Como di Emirates Stadium.
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