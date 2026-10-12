Gelandang Galatasaray Lucas Torreira mewakili skuad pemain bersama pelatih Okan Buruk dalam konferensi pers resmi jelang pertandingan melawan Barcelona. Pemain timnas Uruguay itu mengakui besarnya tantangan yang dihadapi, tetapi berjanji Galatasaray akan mengerahkan segalanya di kandang sendiri.

Torreira menegaskan bahwa pertandingan sebesar ini tidak membutuhkan dorongan dari luar.

"Kami akan menghadapi tim terbaik di dunia. Kami ingin menang," kata Torreira kepada wartawan. "Terkadang Anda tidak membutuhkan motivasi tambahan. Dalam pertandingan seperti ini, Anda sudah bisa memotivasi diri sendiri."