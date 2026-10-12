Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
“Tim terbaik di dunia!” Lucas Torreira membuat pengakuan jujur soal Barcelona jelang laga di Istanbul
Torreira menikmati tantangan menghadapi elite dunia
Gelandang Galatasaray Lucas Torreira mewakili skuad pemain bersama pelatih Okan Buruk dalam konferensi pers resmi jelang pertandingan melawan Barcelona. Pemain timnas Uruguay itu mengakui besarnya tantangan yang dihadapi, tetapi berjanji Galatasaray akan mengerahkan segalanya di kandang sendiri.
Torreira menegaskan bahwa pertandingan sebesar ini tidak membutuhkan dorongan dari luar.
"Kami akan menghadapi tim terbaik di dunia. Kami ingin menang," kata Torreira kepada wartawan. "Terkadang Anda tidak membutuhkan motivasi tambahan. Dalam pertandingan seperti ini, Anda sudah bisa memotivasi diri sendiri."
- Getty Images Sport
Respek terhadap kehebatan lini tengah Barcelona
Menganalisis skema taktik Barcelona di bawah Hansi Flick, Torreira memuji kualitas lini tengah lawan, tetapi menegaskan bahwa Galatasaray akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utamanya. "Mereka memiliki pemain-pemain terbaik di lini tengah. Penguasaan bola penting bagi mereka," kata Torreira.
"Mereka berusaha menguras tenaga lawan dan menyakiti mereka."
"Kami akan bermain dengan mentalitas yang sama. Identitas kami tidak akan berubah. Kami ingin memenangi setiap pertandingan. Ketika harus bertahan, kami akan bertahan; ketika harus merebut bola, kami akan merebutnya."
Membimbing talenta muda Aleksey Batrakov
Torreira juga berbicara dengan hangat tentang perannya dalam membantu Aleksey Batrakov, pemain yang didatangkan pada musim panas, beradaptasi dengan kehidupan di Istanbul. Ia memuji kontribusi pemain muda itu dalam aspek teknik dan pertahanan. "Batrakov mengejutkan saya, baik dari segi kepribadian maupun kemampuan bermain," ungkap Torreira.
"Saya berusaha banyak membantunya selama periode ini, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan."
"Tim membutuhkan pemain seperti Batrakov yang bisa membuat perbedaan. Saya sangat senang dia bergabung dengan kami."
- ZUMA Press Wire
Suporter Istanbul diminta menyemangati tim
Galatasaray memburu kemenangan pertama mereka di fase Liga Champions setelah mendapat hasil mengecewakan pada matchday pertama. Torreira pun meminta para pendukung tuan rumah menciptakan atmosfer yang mengintimidasi Barcelona.
“Bermain di kandang sangat penting dan kami sangat termotivasi,” ujar Torreira menutup pernyataannya.
“Kami ingin membahagiakan para pendukung kami.”
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