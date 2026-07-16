Tim Spanyol asuhan de la Fuente dan Argentina asuhan Scaloni menjadi panutan bagi Italia: kepercayaan penuh pada Maldini dan Leonardo, karena Pirlo mungkin lebih tepat daripada Conte

Jika Piala Dunia kali ini menjadi penegasan kembali peran pelatih kepala ala lama, pada saat yang sama hal ini juga membuktikan bahwa para pelatih dengan latar belakang yang bahkan sangat gemilang di klub menghadapi kesulitan jauh lebih besar dari yang diperkirakan untuk beralih ke pekerjaan yang tidak bisa dilakukan setiap hari dan, karena itu, tidak bisa dijalankan dengan mengikuti aturan yang tidak akan pernah berlaku di tim nasional. Perhatian yang sangat teliti terhadap detail taktis, serta informasi yang melimpah yang harus disampaikan kepada para pemain untuk turnamen yang berlangsung selama sebulan, tidak akan pernah lebih penting daripada empati, kemampuan, dan karenanya keahlian dalam membaca momen-momen penting—baik dalam pertandingan maupun sekadar sebuah gerakan atau situasi di kamp pelatihan—di mana seorang atlet, dibandingkan dengan yang lain, mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya berguna bagi tim.