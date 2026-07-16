Pikiran dan hati, hati dan pikiran. Unsur-unsur yang tak terpisahkan dalam permainan sepak bola yang telah ditunjukkan oleh Spanyol dan Argentina—dua finalis Piala Dunia edisi ini—bahwa mereka memilikinya lebih dari tim mana pun. Dalam pertunjukan permainan kolektif yang memukau yang ditampilkan tim nasional asuhan Luis de la Fuente melawan Prancis, unsur “garra”—semangat juang yang gigih untuk bertahan dari serangan-serangan Mbappé dan rekan-rekannya yang semakin putus asa—tidak pernah absen ketika dibutuhkan. Demikian pula, tim asuhan Lionel Scaloni, yang menjadikan kemampuan untuk selalu bangkit kembali dalam situasi apa pun serta menolak konsep kekalahan sebagai kekuatan utamanya, berhasil menampilkan kilasan-kilasan permainan yang memukau dalam menciptakan comeback yang mendebarkan dan kemenangan di detik-detik terakhir.
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Tim Spanyol asuhan de la Fuente dan Argentina asuhan Scaloni menjadi panutan bagi Italia: kepercayaan penuh pada Maldini dan Leonardo, karena Pirlo mungkin lebih tepat daripada Conte
CONTOH-CONTOH DARI DE LA FUENTE DAN SCALONI
Kaum kelas, termasuk kaum buruh, yang berkuasa. Dan sungguh menarik untuk mengetahui bahwa dalam profil kedua pelatih yang pada hari Minggu nanti akan menjadi protagonis di laga final Piala Dunia ini, terdapat jauh lebih banyak kesamaan daripada yang bisa dibayangkan. Lagipula, Scaloni sendiri yang mengingatkan – dalam konferensi pers pasca-pertandingan melawan Inggris – tentang ikatan personalnya dengan De la Fuente, gurunya saat mengikuti kursus di Spanyol untuk menjadi pelatih, dan kemudian bertemu kembali dalam berbagai kesempatan lain. Namun, yang terutama ia temukan kembali adalah cara yang sama dalam memimpin, yang dihargai dan kredibel, atas sekelompok pemain sepak bola yang siap memberikan segalanya untuk pelatih mereka karena masing-masing dari mereka telah menemukan sosok ayah, kakak laki-laki, rekan seperjuangan, dan sosok yang menghargai segala hal – termasuk aspek sepak bola – bagi diri mereka masing-masing.
BERBAGAI JENIS PEKERJAAN
Jika Piala Dunia kali ini menjadi penegasan kembali peran pelatih kepala ala lama, pada saat yang sama hal ini juga membuktikan bahwa para pelatih dengan latar belakang yang bahkan sangat gemilang di klub menghadapi kesulitan jauh lebih besar dari yang diperkirakan untuk beralih ke pekerjaan yang tidak bisa dilakukan setiap hari dan, karena itu, tidak bisa dijalankan dengan mengikuti aturan yang tidak akan pernah berlaku di tim nasional. Perhatian yang sangat teliti terhadap detail taktis, serta informasi yang melimpah yang harus disampaikan kepada para pemain untuk turnamen yang berlangsung selama sebulan, tidak akan pernah lebih penting daripada empati, kemampuan, dan karenanya keahlian dalam membaca momen-momen penting—baik dalam pertandingan maupun sekadar sebuah gerakan atau situasi di kamp pelatihan—di mana seorang atlet, dibandingkan dengan yang lain, mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya berguna bagi tim.
SEJARAH ITALIA MENGAJARKAN BAHWA...
Nagelsmann dan Tuchel dalam beberapa hal, serta de Boer, Ancelotti, dan Deschamps dalam hal lain, telah gagal total justru karena mereka tidak mampu menjadi seperti ini: orang-orang yang memiliki kepekaan khusus, yang mampu menangkap nuansa karakter para bintang mereka, dan memandang mereka sebagai anak-anak biasa, bahkan sebelum menganggap mereka sebagai roda penggerak dalam sistem permainan yang canggih. Sejarah kemenangan Tim Nasional kita sendiri mengingatkan kita bahwa, dengan cara yang berbeda namun selalu dengan tujuan dan hasil yang sama, Bearzot, Lippi, dan Mancini telah menorehkan nama mereka dalam sejarah karena mereka lebih mempercayai para pria daripada sekadar pesepakbola, dan memperlakukan mereka sebagai sesama manusia—sebagai rekan dalam petualangan yang luar biasa—yang pada akhirnya membawa mereka menuju kemenangan. Tentang kelompok, tentang rasa kebersamaan, tentang gagasan bahwa kita semua bersama-sama menjadi bagian dari sebuah sejarah. Tentang persahabatan, tentang persaudaraan.
SEBERAPA BANYAK LANGKAH PENCEGAHAN TERHADAP PIRLO
Harapannya, pengantar yang sangat panjang ini dapat sedikit lebih meyakinkan setidaknya beberapa orang bahwa keputusan Paolo Maldini dan Leonardo untuk memulai kembali dengan sosok seperti Andrea Pirlo tidak seharusnya dipandang dengan skeptisisme mutlak dan nada polemik yang sudah melimpah dalam perdebatan mengenai topik ini belakangan ini.Spanyol dan Argentina mengajarkan kepada kita bahwa yang jauh lebih penting daripada nama pelatih adalah ide-ide, proyek-proyek yang mendasari, serta orang-orang yang berkontribusi untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Jika Spanyol saat ini menjadi panutan dunia dalam hal bagaimana membangun budaya sepak bola dari fondasi, mulai dari kegiatan di tingkat akar rumput hingga mencapai tingkat profesional, Argentina lebih mengutamakan konsep identitas lain, yang mungkin lebih bersifat budaya dan kekeluargaan, yang dipupuk oleh rasa pengabdian mutlak kepada sosok dewa dalam permainan ini, yaitu Messi.
REVOLUSI TANPA KOMPROMI
Italia saat ini tidak memiliki sarana maupun bahan baku untuk mengadopsi salah satu dari kedua model acuan tersebut, namun justru karena itu, Italia memiliki kewajiban untuk mencoba membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar yang selama dua dekade terakhir telah membuat kita tiga kali gagal lolos ke Piala Dunia dan sepenuhnya kehilangan identitas kita. Maldini, Leonardo, presiden baru Malagò, dan seluruh jajaran federasi dituntut untuk membangun kembali dari nol, tanpa memandang siapa pun, tanpa kompromi, dan tanpa prasangka. Mengingat kondisi yang telah lama melanda sepak bola kita, siapa kita sehingga berani dengan pasti menyatakan bahwa Pirlo pasti akan gagal dan bahwa Conte – yang memang pernah membela Tim Nasional tetapi setelah dua tahun tidak merasa siap untuk memimpin proyek jangka panjang – adalah satu-satunya obat mujarab bagi semua masalah kita?
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