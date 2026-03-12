Tim Sherwood berisiko membuat kecewa para penggemar Tottenham dengan rencana transfer yang jelas untuk Micky van de Ven ke Liverpool

Berbicara tentang potensi transfer ke BOYLE Sports, Sherwood mengatakan: "Saya pikir dia adalah pilihan yang jelas untuk Liverpool musim panas ini di posisi bek tengah kiri. Tidak banyak pemain seperti itu yang tersedia. Ada satu lagi, Jarrad Branthwaite, tapi tidak mungkin dia bergabung dari Everton. Jadi saya pikir ini membuka peluang bagi Micky untuk menjadi pemain Liverpool. Saya yakin dia akan tampil sangat baik untuk mereka, saya benar-benar yakin."

Dia melanjutkan penilaiannya terhadap pemain berusia 23 tahun itu, mencatat bahwa dia bisa mencapai level yang lebih tinggi dengan bermain bersama rekan senegaranya. "Dia memiliki semua atribut untuk menjadi pemain top, tapi dia perlu bermain bersama seseorang seperti Virgil van Dijk," tambah Sherwood.

"Saya pikir pemain berpengalaman yang terbukti di sisinya akan membuatnya merasa lebih nyaman dan meningkatkan keterampilan kepemimpinannya, karena saya tidak berpikir dia adalah pemimpin seperti yang dipikirkan orang lain saat ini. Ini adalah proses belajar bagi Micky, dan dia bisa benar-benar mendapat manfaat dari pengalaman para pemenang di sekitarnya, tetapi saya masih berpikir dia akan menjadi pilihan yang baik untuk Liverpool."