Tim Sherwood berisiko membuat kecewa para penggemar Tottenham dengan rencana transfer yang jelas untuk Micky van de Ven ke Liverpool
Liverpool membidik Van de Ven di tengah kekacauan Spurs.
Bek Belanda, yang bergabung dengan Spurs dalam transfer senilai £43 juta dari Wolfsburg pada 2023, tampaknya telah menjadi target utama bagi juara bertahan. Tim Sherwood, yang pernah duduk di bangku cadangan White Hart Lane, semakin memperkuat spekulasi dengan menyarankan bahwa Van de Ven adalah pilihan paling logis untuk sistem Arne Slot. Kebutuhan Liverpool akan perkuatan pertahanan telah banyak dibahas, terutama setelah mereka gagal mendapatkan Marc Guehi yang direkrut oleh Manchester City selama jendela transfer Januari.
Sherwood mengatakan bahwa kepindahan Liverpool adalah pilihan yang 'jelas'.
Berbicara tentang potensi transfer ke BOYLE Sports, Sherwood mengatakan: "Saya pikir dia adalah pilihan yang jelas untuk Liverpool musim panas ini di posisi bek tengah kiri. Tidak banyak pemain seperti itu yang tersedia. Ada satu lagi, Jarrad Branthwaite, tapi tidak mungkin dia bergabung dari Everton. Jadi saya pikir ini membuka peluang bagi Micky untuk menjadi pemain Liverpool. Saya yakin dia akan tampil sangat baik untuk mereka, saya benar-benar yakin."
Dia melanjutkan penilaiannya terhadap pemain berusia 23 tahun itu, mencatat bahwa dia bisa mencapai level yang lebih tinggi dengan bermain bersama rekan senegaranya. "Dia memiliki semua atribut untuk menjadi pemain top, tapi dia perlu bermain bersama seseorang seperti Virgil van Dijk," tambah Sherwood.
"Saya pikir pemain berpengalaman yang terbukti di sisinya akan membuatnya merasa lebih nyaman dan meningkatkan keterampilan kepemimpinannya, karena saya tidak berpikir dia adalah pemimpin seperti yang dipikirkan orang lain saat ini. Ini adalah proses belajar bagi Micky, dan dia bisa benar-benar mendapat manfaat dari pengalaman para pemenang di sekitarnya, tetapi saya masih berpikir dia akan menjadi pilihan yang baik untuk Liverpool."
"Skenario kiamat" untuk Van de Ven
Suasana di Tottenham telah mencapai titik kritis, dengan Van de Ven sendiri menggambarkan situasi klub saat ini sebagai "skenario kiamat" setelah kekalahan dari Atletico. "Mengenaskan, jujur saja: skenario kiamat. Segala hal yang bisa salah dalam 20 menit pertama terjadi. Semua orang terpeleset, termasuk saya. Itu adalah momen di mana Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa hanya berdiri di sini dan mulai menyalahkan lapangan," keluh sang bek.
Degradasi pasti akan memaksa Tottenham untuk bertindak.
Meskipun Tottenham sebelumnya bertekad untuk mempertahankan aset-aset berharga mereka, posisi liga yang rapuh mengubah dinamika secara keseluruhan. Jika klub ini terdegradasi ke Championship, mempertahankan pemain sekelas Van de Ven, yang pasti ingin bermain di kompetisi Eropa dan memastikan posisinya di tim nasional Belanda, akan hampir mustahil. Penurunan drastis pendapatan siaran, ditambah dengan ambisi elit sang bek, akan membuat Spurs memiliki sedikit daya tawar di meja perundingan, membuka jalan bagi klub seperti Liverpool untuk memanfaatkan situasi tersebut.
