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'Tim paling rapuh dalam karier saya!' - Roberto De Zerbi melancarkan serangan luar biasa kepada para pemain Tottenham setelah awal mimpi buruk berlanjut dalam kekalahan dari Aston Villa
Tottenham terperosok ke zona degradasi
Start menyedihkan Tottenham di kampanye Premier League yang baru berlanjut dengan kekalahan 3-2 dari Aston Villa pada Sabtu. Kekalahan itu membuat klub London utara tersebut terpuruk di zona degradasi, setelah gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima laga pembuka liga mereka.
De Zerbi berhasil membawa Tottenham aman dari degradasi musim lalu, tetapi tahun keduanya sebagai pelatih dengan cepat berantakan. Meski mendominasi fase awal pertandingan dan menciptakan peluang-peluang bersih, mereka kembali mengalami kolaps yang sudah akrab terlihat, sehingga melepas pertandingan dan menambah tekanan di ruang ganti.
- Getty Images Sport
De Zerbi pertanyakan mentalitas Tottenham Hotspur
Berbicara kepada talkSPORTsetelah peluit akhir berbunyi, De Zerbi yang frustrasi tidak menahan kritiknya. Pria Italia itu mempertanyakan ketahanan psikologis para pemainnya, seraya mengungkapkan ketidakpercayaannya atas ketidakmampuan mereka mempertahankan performa kompetitif sepanjang 90 menit.
"Sulit untuk menjelaskannya karena, dalam karier saya, 14 tahun sebagai pelatih, saya tidak pernah melihat satu tim seperti kami," ujar sang manajer. "Begitu rapuh, begitu tidak konsisten. Anda bagus, atau Anda buruk. Anda tidak bisa sangat bagus dalam 30, 40 menit pertama, lalu kebobolan seperti ini dengan cara seperti ini. Sulit bagi saya untuk menerimanya."
Saat didesak soal pemicu keruntuhan timnya, De Zerbi mengakui dirinya sedang mencari jawaban, dengan mengatakan: "Dengar, saya seorang pelatih, tetapi saya tidak punya semua jawaban...untuk pertanyaan Anda, saya tidak punya jawaban.
"Saya bisa mengatakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat hari ini dan saya melihat tim saya bermain sangat baik pada babak pertama, kami punya peluang untuk mencetak gol. Kami tidak mencetak gol dan kemudian kami kebobolan gol pertama...kami harus tetap lebih dekat dan tetap lebih kuat, lebih kompak.
"Pada babak kedua, setelah gol Kudus, saya tidak tahu apakah para pemain kehilangan energi...sekarang kami harus menjelaskan kekalahan lain."
Kurangnya kepemimpinan di London utara
Kekalahan dari Villa menyoroti tema yang terus berulang bagi Tottenham musim ini. De Zerbi menunjuk minimnya kepemimpinan di lapangan sebagai alasan utama di balik kegagalan struktur mereka ketika pertandingan mulai berbalik melawan mereka.
"Mungkin komunikasi antarpemain [yang menjadi masalah], mungkin para pemimpin harus lebih kuat," tambahnya. "Kami membutuhkan pemimpin untuk mendorong dan memimpin tim. Saat melawan Newcastle itu sama, di Liverpool itu sama, saat melawan Everton itu sama... kami harus menemukan solusinya."
Pola tampil kuat di awal sebelum kemudian runtuh ini kini membuat Spurs kehilangan poin-poin vital melawan banyak lawan. Sang manajer berencana menggelar pembicaraan mendesak dengan skuadnya untuk mengatasi masalah mentalitas yang sudah mengakar ini.
- AFP
Laga tandang yang berat ke Old Trafford menanti
Jeda internasional pertama musim ini datang pada momen krusial bagi Tottenham, memberikan De Zerbi jeda singkat untuk berkumpul kembali dan mencari solusi taktis. Namun, jadwal tidak memberi kelonggaran saat kompetisi domestik kembali dimulai.
Spurs akan menjalani lawatan berat ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada pertandingan berikutnya. Kegagalan mengatasi rapuhnya pertahanan dan kekosongan kepemimpinan bisa membuat mereka semakin tertinggal di dasar klasemen.
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