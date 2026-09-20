'Tim paling rapuh dalam karier saya!' - Roberto De Zerbi melancarkan serangan luar biasa kepada para pemain Tottenham setelah awal mimpi buruk berlanjut dalam kekalahan dari Aston Villa

Berbicara kepada talkSPORTsetelah peluit akhir berbunyi, De Zerbi yang frustrasi tidak menahan kritiknya. Pria Italia itu mempertanyakan ketahanan psikologis para pemainnya, seraya mengungkapkan ketidakpercayaannya atas ketidakmampuan mereka mempertahankan performa kompetitif sepanjang 90 menit.

"Sulit untuk menjelaskannya karena, dalam karier saya, 14 tahun sebagai pelatih, saya tidak pernah melihat satu tim seperti kami," ujar sang manajer. "Begitu rapuh, begitu tidak konsisten. Anda bagus, atau Anda buruk. Anda tidak bisa sangat bagus dalam 30, 40 menit pertama, lalu kebobolan seperti ini dengan cara seperti ini. Sulit bagi saya untuk menerimanya."

Saat didesak soal pemicu keruntuhan timnya, De Zerbi mengakui dirinya sedang mencari jawaban, dengan mengatakan: "Dengar, saya seorang pelatih, tetapi saya tidak punya semua jawaban...untuk pertanyaan Anda, saya tidak punya jawaban.

"Saya bisa mengatakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat hari ini dan saya melihat tim saya bermain sangat baik pada babak pertama, kami punya peluang untuk mencetak gol. Kami tidak mencetak gol dan kemudian kami kebobolan gol pertama...kami harus tetap lebih dekat dan tetap lebih kuat, lebih kompak.

"Pada babak kedua, setelah gol Kudus, saya tidak tahu apakah para pemain kehilangan energi...sekarang kami harus menjelaskan kekalahan lain."



