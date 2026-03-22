Setelah pertandingan hari ke-30 liga berakhir dengan laga tunda antara Fiorentina dan Inter — yang berakhir imbang 1-1 berkat gol dari Pio Esposito dan Ndour — kini saatnya melupakan hal tersebut dan fokus pada pertandingan timnas, yang pada Kamis malam akan menghadapi Irlandia Utara dalam laga pertama untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar pada musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli. Pelatih Italia, Rino Gattuso, sedang mengklarifikasi keraguan terakhir, terutama untuk memahami kondisi Sandro Tonali dan Gianluca Mancini, yang mengalami kram otot betis dalam pertandingan antara Roma dan Lecce.
Tim Nasional, perubahan besar dari Luca Toni: "Palestra dan Chiesa jadi starter, Bastoni dan Locatelli dicadangkan. Pio Esposito jadi starter menggantikan Retegui"
ITALIA, 11 PEMAIN TERBAIK VERSI TONI
Saat memaparkan pertandingan melawan Irlandia Utara yang dijadwalkan Kamis malam, Juara Dunia 2006 Luca Toni mengungkapkan susunan pemain idealnya, dengan melakukan perubahan total yang dimulai dari pergantian formasi: "Sejujurnya, saya tidak suka formasi 3-5-2; itu tidak meyakinkan saya. Bisakah saya mengubahnya? Saya memilih formasi 4-4-2 yang bagus". Antara pemain andalan dan pemain baru: "Di sayap kanan, saya akan memainkan Palestra untuk debutnya; dia punya kecepatan, kaki yang bagus, dan saya sangat menyukainya; dia bisa masuk ke area pertahanan lawan untuk memberikan umpan silang." Perubahan lain di lini tengah: "Saya menempatkan Gatti dari Juventus." Bastoni dicoret. "Di lini tengah dengan Chiesa dan Politano di sayap, dan di lini depan saya memainkan Pio Esposito menggantikan Retegui."
Inilah susunan pemain ideal Luca Toni (4-4-2): Donnarumma; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Chiesa; Esposito, Kean.