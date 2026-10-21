Tim nasional Negeri Basque akan menjamu Venezuela di San Mames dalam laga persahabatan bersejarah pada November

Pertandingan ini memperingati 90 tahun berdirinya Pemerintah Basque otonom pertama pada 1936 di bawah Presiden Jose Antonio Aguirre, yang kemudian membentuk tim Euzkadi pada 1937 untuk menjalani tur ke Eropa dan Amerika selama Perang Saudara Spanyol. Selain itu, negara Amerika Selatan tersebut memiliki ikatan sejarah yang erat dengan wilayah Basque karena pernah menerima ribuan pengungsi politik yang melarikan diri dari kediktatoran Francisco Franco.

Menegaskan makna pertandingan ini yang lebih luas dalam pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Basque menyatakan: "Di luar aspek olahraganya, acara ini, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 90 tahun Pemerintah Basque pertama, diharapkan menjadi perayaan hubungan antara dua masyarakat yang disatukan oleh sejarah panjang pertukaran, migrasi, penerimaan, dan ikatan budaya."