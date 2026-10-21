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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Tim nasional Negeri Basque akan menjamu Venezuela di San Mames dalam laga persahabatan bersejarah pada November

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Athletic Bilbao
Venezuela
Real Sociedad
Deportivo Alaves
LaLiga

Tim perwakilan Negeri Basque akan kembali berlaga di kancah internasional bulan depan setelah mengonfirmasi pertandingan persahabatan khusus melawan tim asal Amerika Selatan di Bilbao. Euskal Selekzioa dijadwalkan menjamu Venezuela di stadion kandang ikonis Athletic Club pada 14 November dalam laga yang sarat makna budaya.

  • Bilbao menjadi tuan rumah laga persahabatan internasional bersejarah

    Federasi Sepak Bola Basque, yang dipimpin presiden Xabier Goni, telah memastikan bahwa Euskal Selekzioa akan menghadapi Venezuela di stadion Athletic pada Sabtu, 14 November. Laga itu akan menjadi penampilan pertama tim perwakilan tersebut sejak mengalahkan Palestina 3-0 pada 15 November tahun lalu di hadapan rekor 51.396 penonton. Saat itu, tim asuhan Jagoba Arrasate menang berkat gol-gol Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta, dan Urko Izeta.

  • imago-sport-1069282322.jpgRicardo Larreina Amador

    Ikatan budaya mempersatukan kedua negara

    Pertandingan ini memperingati 90 tahun berdirinya Pemerintah Basque otonom pertama pada 1936 di bawah Presiden Jose Antonio Aguirre, yang kemudian membentuk tim Euzkadi pada 1937 untuk menjalani tur ke Eropa dan Amerika selama Perang Saudara Spanyol. Selain itu, negara Amerika Selatan tersebut memiliki ikatan sejarah yang erat dengan wilayah Basque karena pernah menerima ribuan pengungsi politik yang melarikan diri dari kediktatoran Francisco Franco.

    Menegaskan makna pertandingan ini yang lebih luas dalam pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Basque menyatakan: "Di luar aspek olahraganya, acara ini, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 90 tahun Pemerintah Basque pertama, diharapkan menjadi perayaan hubungan antara dua masyarakat yang disatukan oleh sejarah panjang pertukaran, migrasi, penerimaan, dan ikatan budaya."

  • Pertemuan lintas generasi memperkuat rekor sempurna

    Pertandingan bulan depan akan menjadi pertemuan keempat antara kedua tim. Tuan rumah memiliki rekor sempurna setelah menang tandang 4-3 di San Cristobal pada Juni 2007, menang 3-1 di San Mames lama pada Desember 2010, dan menang 4-2 di Mendizorrotza pada Oktober 2018.

    Menjelaskan ambisi yang lebih luas untuk pertandingan mendatang di Bilbao, Federasi Basque menambahkan: "Pertandingan ini bertujuan mempertemukan berbagai generasi melalui sepakbola dan menunjukkan bagaimana Euskal Selekzioa juga dapat menjadi tempat pertemuan antarbangsa."

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  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-GIRONAAFP

    Bintang-bintang liga kasta tertinggi jadi sorotan dalam skuad November

    Digelar pada periode resmi FIFA, tim tuan rumah akan berkumpul di Lezama pada 13 November dan dapat memanggil pemain La Liga dari Athletic, Real Sociedad, Osasuna, dan Alaves yang tidak dipanggil Spanyol. Namun, pemain SD Eibar tidak tersedia karena kompetisi Segunda Division tetap berlangsung selama jeda tersebut. Sementara itu, pelatih tim tamu Oswaldo Vizcarrondo akan mengandalkan gelandang Yangel Herrera dan bek kanan Sociedad Jon Mikel Aramburu.