Sebuah makan malam bersama rekan-rekan timnas, menjelang pertandingan penentu, berubah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Manuel Locatelli, kapten Juventus, menjadi sorotan kontroversi di media sosial setelah menghabiskan malam di Florence bersama beberapa pemain Inter, yang juga dipanggil untuk final playoff melawan Bosnia yang akan menentukan tiket ke Piala Dunia.





Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, kejadian tersebut terjadi di Trattoria da Tullio yang terkenal, di perbukitan Montebeni, tempat gelandang Juventus itu berbagi meja — dan steak goreng khas restoran tersebut — bersama Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, dan Pio Esposito pada Jumat malam. Bersama mereka juga ada Guglielmo Vicario, kiper Tottenham, yang hadir di Coverciano meskipun sedang cedera untuk mendukung tim Azzurri.



