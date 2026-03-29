cm grafica locatelli juventus 2026
Tim Nasional, Locatelli yang makan malam bersama para pendukung Inter memicu kemarahan para pendukung Juventus di media sosial

Kontroversi di media sosial terkait makan malam antara rekan setim di tim nasional, namun mereka merupakan rival di klub masing-masing

Sebuah makan malam bersama rekan-rekan timnas, menjelang pertandingan penentu, berubah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Manuel Locatelli, kapten Juventus, menjadi sorotan kontroversi di media sosial setelah menghabiskan malam di Florence bersama beberapa pemain Inter, yang juga dipanggil untuk final playoff melawan Bosnia yang akan menentukan tiket ke Piala Dunia.


Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, kejadian tersebut terjadi di Trattoria da Tullio yang terkenal, di perbukitan Montebeni, tempat gelandang Juventus itu berbagi meja — dan steak goreng khas restoran tersebut — bersama Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, dan Pio Esposito pada Jumat malam. Bersama mereka juga ada Guglielmo Vicario, kiper Tottenham, yang hadir di Coverciano meskipun sedang cedera untuk mendukung tim Azzurri.


  • Seperti yang sering terjadi, badai kontroversi ini dipicu oleh sebuah postingan yang diunggah oleh pemilik restoran Paolo Bacciotti, yang mengabadikan malam tersebut di media sosial. Foto-foto tersebut dengan cepat menyebar di internet, memicu hujan kritik terhadap Locatelli, terutama di platform X.


    Yang menjadi sorotan para pendukung Juventus adalah “kesalahan” karena berbagi momen kebersamaan dengan rival abadi mereka, Inter. Yang menjadi sorotan khusus adalah kehadiran Bastoni, yang sudah menjadi pusat kontroversi setelah pertandingan langsung terakhir karena insiden yang menyebabkan Kalulu diusir dari lapangan.


