Tim Messi dan rekan-rekan Yamal... Kekacauan dan keteraturan menjadi tema final abad ini di Piala Dunia

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026 akan menjadi final abad ini dalam sejarah Piala Dunia.

Pertandingan final ini akan mempertemukan dua tim terbaik di dunia saat ini, berdasarkan peringkat FIFA, di mana timnas Argentina menduduki peringkat pertama, diikuti langsung oleh timnas Spanyol.

Selain itu, timnas Argentina berhasil menjuarai empat turnamen terakhir yang mereka ikuti, yaitu Copa América 2021 dan 2024, Finalissima 2022, serta Piala Dunia 2022 di Qatar.

Di sisi lain, mereka akan menghadapi juara dunia, timnas Spanyol, yang berhasil meraih dua gelar dari tiga turnamen terakhir yang diikuti, yaitu Kejuaraan Eropa “Euro 2024” dan Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2023, sementara mereka kalah di final turnamen yang sama pada tahun 2021 dan 2025.

Pertandingan ini juga akan menampilkan beberapa duel individu yang luar biasa, terutama antara legenda sepak bola Lionel Messi, kapten timnas Argentina, dan calon penerusnya, Lamine Yamal, dari timnas Spanyol.