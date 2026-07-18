Tim Messi dan rekan-rekan Yamal... Kekacauan dan keteraturan menjadi tema final abad ini di Piala Dunia

Dapat dikatakan bahwa Yamal belum menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, berbeda dengan Messi, namun hal ini sekaligus mencerminkan kekuatan tim nasional Spanyol, serta sistem yang diterapkan oleh pelatihnya, Luis de la Fuente.
Meskipun tanpa kehebatan individu Yamal yang luar biasa, tim nasional Spanyol berhasil membangun serangan dari belakang secara alami, menciptakan peluang di gawang lawan, dan mencetak 13 gol ke gawang lawan, di mana bintang Barcelona tersebut hanya berkontribusi secara langsung dengan dua gol, atau sekitar 15% saja.
Organisasi yang paling menonjol terlihat di lini pertahanan, di mana gawang Spanyol hanya kebobolan satu gol, saat mengalahkan Belgia 2-1 di perempat final, sebuah prestasi luar biasa yang tak tertandingi dalam sejarah Piala Dunia.
Sebaliknya, timnas Argentina mengalami kekacauan pertahanan yang parah, hingga gawang mereka kebobolan 7 gol, dengan rata-rata satu gol per pertandingan.
Sedangkan di lini serang, timnas Argentina menghancurkan lawan-lawannya dengan kekacauan yang mereka ciptakan, terutama pada menit-menit akhir, melalui serangan gencar yang tak terbendung sama sekali.
"Para Penari Tango" telah mencetak 19 gol di Piala Dunia ini, menjadikannya lini serang terkuat di turnamen ini, unggul 3 gol dari tim Prancis yang berada di peringkat kedua.
Dari 19 gol tersebut, Messi menyumbang 12 gol, atau sekitar 63%, yang menunjukkan perannya yang sangat besar dan ketergantungan rekan-rekannya padanya, yang berarti ketidakhadirannya dapat merusak segalanya, berbeda dengan situasi yang dialami Yamal.