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Tim Messi dan rekan-rekan Yamal... Kekacauan dan keteraturan menjadi tema final abad ini di Piala Dunia

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
Spanyol
Argentina
AS

Perbedaan mendominasi tim nasional Spanyol dan Argentina menjelang final besar

Para penggemar sepak bola di seluruh penjuru dunia akan disuguhi keseruan saat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina, besok Minggu, di Stadion MetLife di New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

  • Final Abad Ini

    Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026 akan menjadi final abad ini dalam sejarah Piala Dunia.

    Pertandingan final ini akan mempertemukan dua tim terbaik di dunia saat ini, berdasarkan peringkat FIFA, di mana timnas Argentina menduduki peringkat pertama, diikuti langsung oleh timnas Spanyol.

    Selain itu, timnas Argentina berhasil menjuarai empat turnamen terakhir yang mereka ikuti, yaitu Copa América 2021 dan 2024, Finalissima 2022, serta Piala Dunia 2022 di Qatar.

    Di sisi lain, mereka akan menghadapi juara dunia, timnas Spanyol, yang berhasil meraih dua gelar dari tiga turnamen terakhir yang diikuti, yaitu Kejuaraan Eropa “Euro 2024” dan Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2023, sementara mereka kalah di final turnamen yang sama pada tahun 2021 dan 2025.

    Pertandingan ini juga akan menampilkan beberapa duel individu yang luar biasa, terutama antara legenda sepak bola Lionel Messi, kapten timnas Argentina, dan calon penerusnya, Lamine Yamal, dari timnas Spanyol.

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  • Tim Messi dan rekan-rekan Yamal

    Namun, perbandingan antara Messi dan Yamal tidak bisa dikatakan adil dalam Piala Dunia kali ini, karena perbedaan yang sangat besar antara kontribusi kedua pemain tersebut, serta cara kedua tim mengandalkan mereka.

    Messi tetap menjadi pemain dengan kontribusi terbanyak di Piala Dunia kali ini, dengan total 12 gol—8 di antaranya dicetaknya sendiri dan 4 lainnya diciptakannya—unggul dalam hal kontribusi dibandingkan bintang Prancis Kylian Mbappé.

    8 gol Messi menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia sejauh ini, meskipun ia imbang dengan Mbappé, berkat 4 assist yang ia ciptakan, dibandingkan dengan 3 assist milik bintang Prancis tersebut.

    Selain itu, “La Pulga” juga menempati peringkat kedua sebagai pemberi assist terbanyak di Piala Dunia sejauh ini, dengan catatan 4 assist, hanya tertinggal satu assist di belakang bintang Prancis lainnya, Michael Oliisi.

    Di sisi lain, Yamal hanya mencetak satu gol sejak awal Piala Dunia, yaitu saat kemenangan 4-0 atas Arab Saudi pada putaran kedua fase grup, sementara momen menonjol lainnya adalah saat ia mendapatkan tendangan penalti di semifinal melawan Prancis.

  • Sistem di Spanyol dan kekacauan di Argentina

    Dapat dikatakan bahwa Yamal belum menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, berbeda dengan Messi, namun hal ini sekaligus mencerminkan kekuatan tim nasional Spanyol, serta sistem yang diterapkan oleh pelatihnya, Luis de la Fuente.

    Meskipun tanpa kehebatan individu Yamal yang luar biasa, tim nasional Spanyol berhasil membangun serangan dari belakang secara alami, menciptakan peluang di gawang lawan, dan mencetak 13 gol ke gawang lawan, di mana bintang Barcelona tersebut hanya berkontribusi secara langsung dengan dua gol, atau sekitar 15% saja.

    Organisasi yang paling menonjol terlihat di lini pertahanan, di mana gawang Spanyol hanya kebobolan satu gol, saat mengalahkan Belgia 2-1 di perempat final, sebuah prestasi luar biasa yang tak tertandingi dalam sejarah Piala Dunia.

    Sebaliknya, timnas Argentina mengalami kekacauan pertahanan yang parah, hingga gawang mereka kebobolan 7 gol, dengan rata-rata satu gol per pertandingan.

    Sedangkan di lini serang, timnas Argentina menghancurkan lawan-lawannya dengan kekacauan yang mereka ciptakan, terutama pada menit-menit akhir, melalui serangan gencar yang tak terbendung sama sekali.

    "Para Penari Tango" telah mencetak 19 gol di Piala Dunia ini, menjadikannya lini serang terkuat di turnamen ini, unggul 3 gol dari tim Prancis yang berada di peringkat kedua.

    Dari 19 gol tersebut, Messi menyumbang 12 gol, atau sekitar 63%, yang menunjukkan perannya yang sangat besar dan ketergantungan rekan-rekannya padanya, yang berarti ketidakhadirannya dapat merusak segalanya, berbeda dengan situasi yang dialami Yamal.

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  • Antara kenyamanan dan kelelahan

    Dapat dikatakan bahwa perjalanan kedua tim ini sangat berbeda, terutama di babak gugur di mana tim nasional Spanyol mendapat istirahat yang cukup, berbeda dengan Argentina yang terus-menerus mengalami kelelahan.

    Selama 4 pertandingan sistem gugur, rekan-rekan Messi harus menjalani perpanjangan waktu dua kali, melawan Cape Verde di babak 32 besar dan Swiss di perempat final, sementara mereka menyelesaikan pertandingan melawan Mesir di perempat final dan Inggris di semifinal pada menit-menit terakhir.

    Sebaliknya, timnas Spanyol sama sekali tidak mengalami perpanjangan waktu di babak gugur, karena mereka mengalahkan Austria 3-0, lalu Portugal dengan satu gol, Belgia dengan skor 2-1, dan terakhir Prancis dengan skor 2-0, semuanya dalam waktu reguler.

    Bahkan setelah babak semifinal, timnas Spanyol mendapat satu hari istirahat tambahan dibandingkan dengan lawan mereka dari Argentina, karena mereka lolos pada Selasa lalu setelah mengalahkan Prancis, 24 jam sebelum “La Tango” lolos setelah mengalahkan Inggris.

    Perbedaan yang jelas ini membuat timnas Argentina seolah-olah telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada timnas Spanyol, yang mungkin berdampak negatif pada kondisi fisik para pemainnya. Hal ini akan diatasi oleh Scaloni, sementara De la Fuente akan berusaha memanfaatkannya.

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