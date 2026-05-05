Getty Images
Diterjemahkan oleh
Tim manajemen Kylian Mbappé memberikan tanggapan tegas terhadap kritik terhadap perilaku bintang Real Madrid tersebut selama masa pemulihannya dari cedera
Pihak Mbappe menanggapi kritik
Perjalanan tersebut terjadi saat bintang Real Madrid itu sedang dalam masa pemulihan dari cedera otot dan bertepatan dengan kemenangan Los Blancos 2-0 atas Espanyol. Pemain timnas Prancis itu menuai sorotan atas keputusannya untuk bepergian selama masa rehabilitasi. Para pengkritik berpendapat bahwa perjalanan bersama pasangannya itu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya saat ia tidak bisa diturunkan. Perwakilan sang pemain kini telah memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut, dengan menegaskan bahwa narasi tersebut tidak secara akurat menggambarkan rutinitas profesionalnya.
- (C)Getty Images
Tim pendukung Mbappe & Arbeloa menanggapi situasi tersebut
Perwakilan Mbappe mengeluarkan pernyataan kepada AFP untuk membela perilaku sang pemain selama masa pemulihannya. Menurut Marca, mereka mengatakan: "Sebagian kritik tersebut berasal dari interpretasi berlebihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang dikelola secara ketat oleh klub, tanpa mencerminkan kenyataan tentang komitmen dan kerja keras Kylian setiap hari untuk tim."
Pelatih kepala Real Madrid, Alvaro Arbeloa, juga mendukung Mbappe, dengan mengatakan kepada wartawan: "Setiap pemain melakukan apa yang dianggapnya tepat di waktu luangnya, itu bukan urusanku. Kami tidak membangun Real Madrid dengan pemain yang mengenakan tuksedo, tetapi dengan pemain yang menyelesaikan pertandingan dengan kaus mereka berlumuran keringat dan lumpur, berkat usaha, pengorbanan, dan konsistensi mereka."
Kekhawatiran soal cedera menjelang El Clasico
Perdebatan seputar aktivitas Mbappe di luar lapangan muncul saat Madrid bersiap menghadapi laga penting melawan Barcelona. Mantan penyerang Paris Saint-Germain itu mengalami cedera saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Real Betis. Pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi adanya cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya. Absennya Mbappe memaksa Arbeloa untuk lebih mengandalkan opsi-opsi penyerang lainnya.
Laporan juga menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Mbappe dan staf teknis setelah ia tampak frustrasi saat diganti saat melawan Betis. Meskipun demikian, sang striker terus menjalani sesi latihan individu pada hari istirahatnya yang dijadwalkan sambil berupaya mencapai kebugaran penuh.
- Getty Images
Madrid memantau proses pemulihan Mbappe
Dengan absennya Mbappé, Vinicius Junior kini memegang peran utama dalam lini serang Madrid. Pemain asal Brasil itu mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Espanyol, yang membantu menunda penobatan gelar juara Barcelona setidaknya selama satu pekan lagi. Masih harus dilihat apakah Mbappé akan siap kembali saat Real Madrid menghadapi Barcelona di Spotify Camp Nou pada hari Minggu, di mana hanya kemenangan yang cukup untuk mencegah rival abadi mereka mengamankan trofi La Liga.