Tim mana yang akan menjadi kekecewaan terbesar di Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pendapat mereka

Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami dari Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari pemenang Sepatu Emas dan Bola Emas hingga tim-tim kuda hitam, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari turnamen terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA.

Hari ini, kami meminta tim kami untuk memprediksi tim mana yang akan menjadi kekecewaan terbesar di turnamen ini - berikut ini pendapat mereka...