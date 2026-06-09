Tim mana yang akan menjadi kekecewaan terbesar di Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pendapat mereka

Sudah sangat dekat, seolah-olah kita bisa merasakannya. Piala Dunia 2026 kini tinggal dua hari lagi, dengan para pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada untuk menyambut musim panas sepak bola yang menjanjikan. Sementara beberapa tim hanya memimpikan lolos dari babak penyisihan grup, tim-tim lain tahu bahwa apa pun selain perayaan trofi pada akhir Juli akan dianggap sebagai kegagalan. Kita pun siap menyaksikan lima setengah minggu penuh drama, dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan dalam porsi yang sama.
Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami dari Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari pemenang Sepatu Emas dan Bola Emas hingga tim-tim kuda hitam, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari turnamen terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA.
Hari ini, kami meminta tim kami untuk memprediksi tim mana yang akan menjadi kekecewaan terbesar di turnamen ini - berikut ini pendapat mereka...
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'Brasil masih belum menemukan ritme permainannya'
Mark Doyle: Brasil tidak bisa mendapatkan pelatih yang lebih baik dari Carlo Ancelotti, seorang yang terkenal karena mampu membentuk tim sukses dari para pemain yang egois. Keberhasilannya juga didukung oleh fakta bahwa ia sebelumnya pernah bekerja sama—dan meraih kemenangan—bersama beberapa pemain kunci Selecao. Namun, Brasil masih belum benar-benar padu di bawah asuhan Ancelotti, yang baru mengambil alih setahun yang lalu, dan, seperti yang ia akui sendiri, skuad ini kekurangan cadangan di beberapa posisi. Jika ditambah dengan fakta bahwa Brasil berada di grup yang sulit dan belum pasti bisa memuncaki grup tersebut, saya rasa mereka berpotensi tersingkir lebih awal, bahkan mungkin di babak 32 besar.
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'Jerman memiliki kelemahan di seluruh lini'
Krishan Davis: Jerman belum pernah tampil memuaskan di turnamen besar sejak mencapai semifinal Euro 2016, dan sejujurnya tidak ada hal yang meyakinkan saya bahwa kali ini situasinya akan berbeda. Mereka memiliki banyak pemain yang solid, tetapi mereka memiliki kelemahan di berbagai posisi yang menurut saya akan dimanfaatkan oleh tim-tim yang lebih baik. Mereka seharusnya bisa lolos dari fase grup kali ini, tetapi saya tidak mengharapkan mereka melangkah jauh melampaui itu.
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'Spanyol sangat bergantung pada Yamal'
Stephen Darwin: Spanyol diprediksi oleh banyak pihak akan melaju hingga akhir turnamen tahun ini — dan hal itu cukup beralasan, mengingat penampilan gemilang mereka di Euro 2024. Skuad pemainnya pada dasarnya sama, kecuali satu atau dua pemain berpengalaman, namun sepertinya ada ketergantungan yang terlalu besar pada Lamine Yamal. Pemain terbaik dunia ini memasuki turnamen dalam kondisi cedera dan kelelahan setelah menjalani musim yang melelahkan bersama Barcelona, dan jika lawan di babak gugur berhasil mengunci pergerakannya, saya melihat tanda-tanda bahaya besar terkait peluang mereka untuk memenangkan turnamen ini.
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'Undian yang berat bisa membuat tim Belanda tersingkir lebih awal'
Amee Ruszkai: Ada peluang besar akan terjadi laga seru di babak 32 besar antara Belanda, sebagai juara Grup F, dan Maroko, jika mereka finis di posisi kedua Grup C di bawah Brasil. Hal ini berarti salah satu tim yang dipenuhi bintang akan tersingkir sangat dini, kemungkinan besar Oranje. Ada pertanyaan mengenai performa beberapa pemain inti Belanda, posisi bek kiri menjadi masalah, dan ada beberapa hasil serta penampilan yang mengkhawatirkan belakangan ini. Masih ada kualitas yang nyata dalam tim ini, tetapi undian babak gugur yang sulit bisa membuat mereka pulang lebih awal.
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'Gelar keenam mungkin sudah di luar jangkauan Brasil'
Chris Burton: Dari 26 pemain dalam skuad Brasil, 16 di antaranya berusia 28 tahun ke atas. Dan meskipun pengalaman adalah kualitas yang berguna, apakah Selecao berisiko melewati masa kejayaannya? Mereka mungkin kesulitan menghadapi kecepatan di lini belakang, sementara pemain selain Neymar yang sering cedera mungkin dibutuhkan untuk memberikan percikan serangan. Apakah Vinicius Jr mampu melakukannya? Tim asuhan Carlo Ancelotti seharusnya bisa lolos dengan mudah dari fase grup, namun gelar Piala Dunia keenam mungkin sudah jauh di luar jangkauan mereka.
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'Jerman bisa saja terkejut oleh Curacao'
Alex Labidou: Jerman tidak memiliki faktor ketakutan yang dimiliki oleh beberapa tim pendahulunya, dan manajer Julian Nagelsmann telah dihujat habis-habisan oleh media lokal karena taktiknya. Serangan mereka memang dinamis, tetapi sangat tidak konsisten. Tim ini berpotensi mengalami kekalahan mengejutkan dari Curacao atau Ekuador di babak penyisihan grup.
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'Koeman gagal memaksimalkan potensi timnas Belanda'
Peter McVitie: Pelatih Belanda Ronald Koeman memiliki banyak pemain berbakat di bawah asuhannya, dengan mengumpulkan sekelompok bintang Belanda yang tersebar di liga-liga top Eropa. Fakta bahwa kontingen sebesar itu—15 pemain—bermain di Liga Premier seharusnya membuat mereka dalam kondisi prima untuk menghadapi bulan yang melelahkan di Amerika Utara, namun pelatih Oranje itu masih belum mampu memaksimalkan potensi timnya. Kekalahan 1-0 yang mengecewakan dari Aljazair pada laga persahabatan pertama menjelang turnamen mengungkap kelemahan besar yang masih menghantui tim Koeman, karena mereka harus membayar mahal akibat ketidakmampuan yang membingungkan untuk mencetak gol.
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'Kroasia sudah tua'
Ryan Tolmich: Biasanya selalu ada setidaknya satu tim yang tersingkir di babak penyisihan grup, tapi dengan jumlah peserta yang bertambah, hal itu kini sedikit lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dulu. Tim-tim terbaik seharusnya tidak akan mengalami masalah, dan dengan sebagian besar tim peringkat ketiga juga lolos, ada lapisan perlindungan tambahan. Meskipun demikian, ada tim-tim di level kedua yang berpotensi gagal: Kroasia sudah tua, Uruguay dalam keadaan kacau, dan Senegal sedang menghadapi masalah internal federasi. Ketiga tim ini bisa menjadi momok bagi tim lain, tetapi ketiganya juga bisa menghadapi masalah mereka sendiri.
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'Argentina belum memperbarui skuadnya'
Tom Hindle: Argentina, meski menyakitkan untuk diucapkan. Ya, sungguh keliru bertaruh melawan Lionel Messi, terutama dengan skuad Albiceleste saat ini, tetapi mereka belum melakukan peremajaan skuad sebagaimana mestinya, dan pada dasarnya tim ini sama dengan yang ada pada 2022, meski tanpa pengalaman para pemain senior yang berharga, sementara para pemain yang tersisa kini empat tahun lebih tua. Penampilan di bawah standar dari pemain kunci seperti Alexis Mac Allister dan Rodrigo De Paul akan menjadi kekhawatiran, dan mereka belum cukup meyakinkan dalam persiapan untuk meredakan kekhawatiran tersebut. Tersingkir di perempat final adalah kemungkinan yang masuk akal.
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'Inggris hanya selangkah lagi dari bencana akibat cedera Kane'
Tom Maston: Saya akan senang jika ternyata saya salah, tapi saya sama sekali tidak yakin dengan Inggris. Kampanye kualifikasi mereka mungkin bersejarah, tapi hasil dalam laga persahabatan melawan negara-negara yang akan berlaga di Piala Dunia sangat mengecewakan, sementara Thomas Tuchel jarang—bahkan mungkin belum pernah—bisa menurunkan tim pilihan utamanya dari lini belakang hingga depan. The Three Lions hanya selangkah lagi dari bencana jika Harry Kane cedera, sementara pertahanan mereka bergantung pada John Stones yang tetap fit jika ingin menahan serangan-serangan terbaik. Ditambah dengan iklim yang asing dan undian babak gugur yang berpotensi sulit, ada kemungkinan Inggris bahkan tidak lolos ke perempat final.