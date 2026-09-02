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'Tim lebih kuat dengan Vlahovic!' - Bagaimana Besiktas mencetak enam gol ke gawang Corumspor jelang derby
Black Eagles melaju menuju kemenangan
Besiktas meraih kemenangan 6-2 yang sepenuhnya pantas atas Corumspor setelah menampilkan performa menyerang yang eksplosif di kandang. Besiktas langsung menekan sejak awal dan unggul pada menit kesembilan lewat sundulan jarak dekat Vaclav Cerny.
Dusan Vlahovic membuka rekening golnya lewat penalti pada menit ke-43 untuk menggandakan keunggulan sebelum turun minum. Meski Corumspor menipiskan ketertinggalan melalui Muhamed Diomande pada awal babak kedua, Vlahovic merespons dengan dua gol cepat untuk menuntaskan hat-trick debutnya dalam waktu sepuluh menit.
Gol tambahan dari Ilhan Fakili dan Michael Murillo membuat pertandingan sepenuhnya di luar jangkauan. Ermin Mahmic menambah gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-77, tetapi itu tidak banyak mengubah hasil akhir.
- Anadolu Agency
Manajer memuji penyelesaian akhir yang mematikan
Pertandingan berbalik lewat dua gol cepat Vlahovic di babak kedua, yang membuat total golnya menjadi tiga pada debutnya dan memperlebar keunggulan Besiktas menjadi 4-1. Penampilannya yang klinis di dalam kotak penalti menjadi fondasi ideal bagi tim tuan rumah untuk menjauh.
Berbicara setelah peluit akhir, manajer Beşiktas mengungkapkan kepuasannya atas ketajaman penyelesaian akhir timnya dan penampilan keseluruhan mereka.
"Malam ini, kami ingin menunjukkan kepada semua orang apa yang sebenarnya bisa kami lakukan, dan saya senang para pemain saya tidak mengecewakan saya," ujar sang manajer. "Kami melakukan pekerjaan yang hebat, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Kami baru memasuki pekan ketiga liga dan bekerja sangat keras; kami akan terus berkembang."
Dampak dari perekrutan pemain bintang
Adaptasi cepat Vlahovic telah menambah dimensi baru pada lini depan Besiktas. Sang pelatih menyoroti bagaimana kehadiran striker itu meningkatkan kualitas seluruh tim saat mereka membangun momentum di awal kampanye domestik.
"Kami telah menjadi tim yang lebih kuat dengan kedatangan Dusan Vlahovic," tambah sang pelatih. "Ia akan terus menampilkan performa hebat dan mencetak gol-gol indah, seperti yang ia lakukan malam ini."
Dengan mencetak enam gol dalam satu pertandingan liga, Besiktas menunjukkan kedalaman lini serang yang dibutuhkan untuk melancarkan tantangan serius dalam perebutan gelar.
- Getty Images Sport
Fokus pada derby yang akan datang
Setelah tiga pekan musim berjalan, Besiktas akan berupaya menyempurnakan eksekusi taktis mereka seiring jadwal yang kian padat. Penampilan produktif skuad ini memberikan momentum ideal menjelang ujian besar mereka berikutnya.
Perhatian kini langsung tertuju pada laga tandang penting melawan rival sengit, Fenerbahce.
"Derbi melawan Fenerbahce adalah pertandingan krusial bagi semua orang," kata sang manajer menutup pernyataannya. "Kami menargetkan untuk meraih poin dari pertandingan itu juga, dan kami akan melakukan yang terbaik."
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