Besiktas meraih kemenangan 6-2 yang sepenuhnya pantas atas Corumspor setelah menampilkan performa menyerang yang eksplosif di kandang. Besiktas langsung menekan sejak awal dan unggul pada menit kesembilan lewat sundulan jarak dekat Vaclav Cerny.

Dusan Vlahovic membuka rekening golnya lewat penalti pada menit ke-43 untuk menggandakan keunggulan sebelum turun minum. Meski Corumspor menipiskan ketertinggalan melalui Muhamed Diomande pada awal babak kedua, Vlahovic merespons dengan dua gol cepat untuk menuntaskan hat-trick debutnya dalam waktu sepuluh menit.

Gol tambahan dari Ilhan Fakili dan Michael Murillo membuat pertandingan sepenuhnya di luar jangkauan. Ermin Mahmic menambah gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-77, tetapi itu tidak banyak mengubah hasil akhir.