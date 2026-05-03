Tim lawan harus meminjamkan seragam kepadanya! Kejadian aneh yang menimpa FC Bayern dalam laga seru Liga Champions melawan Barcelona

Bayern bertolak ke Barcelona dengan penuh harapan setelah hasil imbang 1-1 pada leg pertama semifinal akhir pekan lalu. Namun, Mahmutovic harus kebobolan lebih dulu, saat Salma Paralluelo mencetak gol pada menit ke-13 untuk membawa tuan rumah memimpin. Para pemain wanita FCB terus berjuang dan bangkit dengan kuat, hingga Linda Dallmann berhasil menyamakan kedudukan tak lama kemudian (menit ke-17).

Namun, Barca kembali unggul dengan cepat, pada menit ke-22 superstar Alexia Putellas mencetak gol. Keunggulan tipis itu bertahan hingga jeda babak pertama, namun pada menit ke-55 Ewa Pajor menambah keunggulan. Hanya tiga menit kemudian, Putellas kembali memimpin dengan gol keempat Barca yang memastikan kemenangan.

Di fase akhir, Bayern tetap menunjukkan semangat yang besar; Pernille Harder memberikan harapan dengan golnya yang membuat skor akhir menjadi 2-4 pada menit ke-71. Pada menit ke-90, Harder bahkan seolah-olah mencetak gol menjadi 3-4, sehingga babak tambahan waktu akan menjadi sangat menegangkan. Namun, gol tersebut dibatalkan setelah intervensi VAR karena Dallmann melakukan pelanggaran terhadap lawan, Patri, saat proses terciptanya gol.

Di final Liga Champions yang akan digelar pada 23 Mei di Oslo (Norwegia), Barcelona akan berhadapan dengan Olympique Lyon. Pemain timnas Jerman, Jule Brand, membawa tim Prancis itu ke final dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan 3-1 pada leg kedua semifinal melawan Arsenal pada Sabtu lalu.