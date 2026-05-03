Alih-alih mengenakan seragam biasa, kiper tersebut mengenakan baju pemanasan berwarna kuning cerah selama 90 menit pada Minggu sore. Alasannya: Bayern tampaknya tidak membawa seragam kiper yang warnanya disetujui oleh UEFA untuk pertandingan di Camp Nou tersebut.
Tim lawan harus meminjamkan seragam kepadanya! Kejadian aneh yang menimpa FC Bayern dalam laga seru Liga Champions melawan Barcelona
"Dia tampaknya membawa seragam dengan warna yang tidak diizinkan di sini. Entah terlalu mirip dengan seragam kiper Barcelona atau terlalu mirip dengan seragam wasit," jelas komentator ZDF Claudia Neumann mengenai kejadian aneh tersebut. Kaos yang bisa dipakai Mahmutovic tampaknya disediakan oleh Barca. Klub papan atas Spanyol itu juga dengan cepat menyiapkan kaos yang tepat dengan nama dan nomor punggung kiper FCB.
Hal ini juga tampak aneh karena celana dan kaus kaki Mahmutovic masing-masing berwarna oranye, dan seragam oranye setidaknya tidak terlalu mencolok dibandingkan warna pakaian rekan setimnya (kebanyakan putih), lawan-lawan Catalan mereka (merah tua / biru tua), tim wasit (biru muda), atau kiper Barcelona (hijau). Mungkin saja UEFA keberatan karena aksen oranye pada lengan jersey para pemain Bayern dan nomor jersey yang dicetak dengan warna oranye di atasnya.
FC Bayern menunjukkan semangat juang yang tinggi di Barcelona, namun tetap tersingkir
Bayern bertolak ke Barcelona dengan penuh harapan setelah hasil imbang 1-1 pada leg pertama semifinal akhir pekan lalu. Namun, Mahmutovic harus kebobolan lebih dulu, saat Salma Paralluelo mencetak gol pada menit ke-13 untuk membawa tuan rumah memimpin. Para pemain wanita FCB terus berjuang dan bangkit dengan kuat, hingga Linda Dallmann berhasil menyamakan kedudukan tak lama kemudian (menit ke-17).
Namun, Barca kembali unggul dengan cepat, pada menit ke-22 superstar Alexia Putellas mencetak gol. Keunggulan tipis itu bertahan hingga jeda babak pertama, namun pada menit ke-55 Ewa Pajor menambah keunggulan. Hanya tiga menit kemudian, Putellas kembali memimpin dengan gol keempat Barca yang memastikan kemenangan.
Di fase akhir, Bayern tetap menunjukkan semangat yang besar; Pernille Harder memberikan harapan dengan golnya yang membuat skor akhir menjadi 2-4 pada menit ke-71. Pada menit ke-90, Harder bahkan seolah-olah mencetak gol menjadi 3-4, sehingga babak tambahan waktu akan menjadi sangat menegangkan. Namun, gol tersebut dibatalkan setelah intervensi VAR karena Dallmann melakukan pelanggaran terhadap lawan, Patri, saat proses terciptanya gol.
Di final Liga Champions yang akan digelar pada 23 Mei di Oslo (Norwegia), Barcelona akan berhadapan dengan Olympique Lyon. Pemain timnas Jerman, Jule Brand, membawa tim Prancis itu ke final dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan 3-1 pada leg kedua semifinal melawan Arsenal pada Sabtu lalu.