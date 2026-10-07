AFP
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'Tim ini tidak pernah menyerah!' - Mikel Merino bereaksi setelah dwigol telat menjaga rentetan Spanyol tetap hidup
Pemain pengganti menginspirasi kebangkitan dramatis di Split
Mikel Merino terbukti menjadi pembeda utama bagi Spanyol, masuk dari bangku cadangan saat jeda babak pertama untuk mencetak dua gol spektakuler di babak kedua dalam kemenangan 2-1 atas Kroasia. Dimasukkan oleh pelatih Luis de la Fuente menggantikan Alex Baena, gelandang Arsenal itu sepenuhnya mengubah dinamika serangan Spanyol di Stadion Poljud.
Merino mencetak gol penyeimbang pada menit ke-61 sebelum melepaskan tendangan voli indah pada menit ke-88 untuk menuntaskan comeback.
Kemenangan itu memperpanjang rangkaian tak terkalahkan Spanyol yang luar biasa menjadi 43 pertandingan dan memastikan satu tempat di perempat final Nations League.
- Sebastian Frej
Merino mengenang atmosfer yang penuh permusuhan dan ketangguhan
Berbicara setelah penampilan penentu kemenangannya, Merino mengakui ujian berat yang diberikan tim tuan rumah di hadapan 32.000 pendukung Kroasia yang penuh semangat. "Itu adalah pertandingan yang sangat sulit di stadion yang sangat sulit dengan atmosfer yang luar biasa," kata Merino.
"Kami tahu bahwa datang ke sini akan sulit, dan tentu saja ketika mereka mencetak gol pertama dan para pendukung benar-benar memberi dukungan kepada mereka, itu terasa berat."
"Tetapi tim ini tidak pernah menyerah, berjuang sampai akhir, dan beruntung bagi kami, kami meraih kemenangan."
Gelandang menikmati ganjaran pribadi atas kerja kerasnya
Merino menegaskan bahwa kontribusi gol penentunya merupakan puncak dari kerja keras tanpa henti di balik layar. "Mencetak gol-gol penting sangat berarti bagi saya. Itu adalah ganjaran besar untuk banyak kerja keras," jelas pemain Spanyol itu.
"Terkadang momen-momen ketika Anda bekerja keras tidak datang dengan ganjaran, dan bagi saya sekarang itu datang dalam bentuk gol."
"Saya sangat senang bukan hanya karena gol-gol itu, tetapi juga karena bantuan yang saya berikan kepada tim."
- Sebastian Frej
Juara dunia bidik perempat final
Kepahlawanan Merino di babak kedua memastikan Spanyol mempertahankan rekor sempurna mereka di puncak Grup A3. Setelah berhasil bangkit dari ketertinggalan pertama mereka dalam pertandingan sejak Juni 2024, anak asuh de la Fuente kini bisa menatap fase gugur.
Spanyol akan menutup kampanye fase grup mereka pada Desember melawan Republik Ceko.
Merino akan berupaya mempertahankan performa eksplosifnya untuk klub dan tim nasional.
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