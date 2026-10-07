Mikel Merino terbukti menjadi pembeda utama bagi Spanyol, masuk dari bangku cadangan saat jeda babak pertama untuk mencetak dua gol spektakuler di babak kedua dalam kemenangan 2-1 atas Kroasia. Dimasukkan oleh pelatih Luis de la Fuente menggantikan Alex Baena, gelandang Arsenal itu sepenuhnya mengubah dinamika serangan Spanyol di Stadion Poljud.

Merino mencetak gol penyeimbang pada menit ke-61 sebelum melepaskan tendangan voli indah pada menit ke-88 untuk menuntaskan comeback.

Kemenangan itu memperpanjang rangkaian tak terkalahkan Spanyol yang luar biasa menjadi 43 pertandingan dan memastikan satu tempat di perempat final Nations League.