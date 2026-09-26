“Tim memberikan segalanya”

Berbicara kepada UEFAsetelah peluit akhir, Di Lorenzo mengakui bahwa kelengahan defensif yang mahal menjadi faktor penentu saat menghadapi serangan lawan yang klinis. Menilai upaya timnya pada malam itu, kapten Napoli itu mengatakan: "Tim sudah memberikan segalanya, dan ini mengecewakan karena kami ingin mengawali dengan baik. Kami harus berkembang.

"Belgia memiliki beberapa pemain individu yang luar biasa, dan mereka menunjukkan itu malam ini dengan memaksimalkan setiap kesalahan yang kami buat. Ini disayangkan karena, saat kami kebobolan gol kedua, kami sudah mulai mengendalikan permainan dan menciptakan peluang untuk menyamakan kedudukan.

"Namun, ada juga hal-hal positif yang bisa kami ambil dari penampilan ini. Pada babak pertama, kami terlalu terbawa semangat dan keinginan kami untuk menekan, tetapi itu adalah pendekatan yang tepat dan persis seperti yang diinginkan pelatih dari kami."