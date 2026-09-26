IPA Sport
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"Tim ini sudah memberikan segalanya" - Giovanni Di Lorenzo membela pendekatan Italia meski kalah 2-0 dari Belgia
Suporter Roma mencemooh setelah tim tuan rumah kolaps
Masa jabatan Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional dimulai dengan catatan suram ketika Italia dipermalukan 2-0 oleh Belgia di Stadio Olimpico. Tim tamu mengambil kendali berkat penyerang Paris Saint-Germain Mika Godts pada babak pertama sebelum pemain pengganti Dodi Lukebakio memastikan laga lewat serangan balik cepat. Kekalahan itu memicu cemoohan keras dari penonton di Roma dan menandai baru kali kedua dalam 40 tahun Italia kalah di kandang dengan kebobolan setidaknya dua gol tanpa balas.
- LaPresse
“Tim memberikan segalanya”
Berbicara kepada UEFAsetelah peluit akhir, Di Lorenzo mengakui bahwa kelengahan defensif yang mahal menjadi faktor penentu saat menghadapi serangan lawan yang klinis. Menilai upaya timnya pada malam itu, kapten Napoli itu mengatakan: "Tim sudah memberikan segalanya, dan ini mengecewakan karena kami ingin mengawali dengan baik. Kami harus berkembang.
"Belgia memiliki beberapa pemain individu yang luar biasa, dan mereka menunjukkan itu malam ini dengan memaksimalkan setiap kesalahan yang kami buat. Ini disayangkan karena, saat kami kebobolan gol kedua, kami sudah mulai mengendalikan permainan dan menciptakan peluang untuk menyamakan kedudukan.
"Namun, ada juga hal-hal positif yang bisa kami ambil dari penampilan ini. Pada babak pertama, kami terlalu terbawa semangat dan keinginan kami untuk menekan, tetapi itu adalah pendekatan yang tepat dan persis seperti yang diinginkan pelatih dari kami."
Bek sayap memuji playmaker Belgia
Selain menyesalkan kelengahan lini belakang Italia, Di Lorenzo juga memberikan pujian khusus kepada rekan setimnya di Napoli, Kevin De Bruyne, yang mengatur permainan untuk tim asuhan Mark van Bommel sebelum digantikan oleh Hans Vanaken sesaat sebelum laga memasuki satu jam.
Mengakui kontribusi krusial sang playmaker, Di Lorenzo mengatakan: "Dia pemain fenomenal. Saya beruntung bisa melihatnya berlatih setiap hari. Dia menjalani pertandingan yang hebat malam ini, sayangnya untuk kami. Sama sekali tidak ada keraguan soal kualitasnya."
- Flash Press Agency
Rival Nations League hadapi ujian
Mancini harus segera mengangkat moral timnya untuk mengembalikan kampanye mereka ke jalur yang benar jelang laga tandang sulit ke Turki pada Senin, 28 September. Sementara itu, Belgia langsung mengalihkan fokus untuk mempertahankan start kemenangan mereka saat menjamu raksasa Eropa, Prancis, pada hari yang sama. Hasil dari rangkaian laga putaran kedua itu akan menjadi tolok ukur awal dalam menentukan arah grup Nations League mereka.
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