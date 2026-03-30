"Karena pertandingan berjalan sangat, sangat lancar, kami jadi sedikit tidak sabar dan akhirnya tidak lagi menempati posisi dengan baik. Itu kembali menjadi permainan yang sangat bebas, seperti saat melawan Swiss. Dan terkadang kami tidak cukup menguasai bola untuk bisa bermain dengan gaya bebas seperti itu," kritik Nagelsmann.

Skuad ini hanya cocok untuk gaya permainan seperti itu dalam batas tertentu. "Memang ada beberapa pemain yang bisa bermain di semua posisi, tetapi ada juga beberapa pemain dalam skuad yang merasa lebih nyaman di satu posisi dan lebih puas jika mereka mempertahankan posisi itu dan kemudian bisa bermain dengan baik."

Sebaliknya, jika permainan menjadi terlalu "freestyle", risiko terkena serangan balik menjadi lebih tinggi.

Padahal, tim tersebut telah menerapkan taktik dengan sangat baik dalam 25 menit pertama. "Ghana seolah-olah sama sekali tidak berada di wilayah kami," puji Nagelsmann. Timnas Jerman juga memiliki cukup peluang untuk menentukan hasil pertandingan lebih awal. "Secara keseluruhan, menurut saya kami bermain lebih baik daripada saat melawan Swiss, meskipun kami mencetak lebih sedikit gol," ringkas pelatih timnas tersebut.



