Tak lama setelah kemenangan 4-3 atas Swiss, tim nasional Jerman juga berhasil memenangkan pertandingan persahabatan melawan Ghana dengan skor 2-1. Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann mengaku pada dasarnya puas dengan penampilan timnya dalam wawancara dengan ARD, namun ia melihat masih ada hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam satu hal.
Diterjemahkan oleh
"Tim ini justru mempersulit diri sendiri!" Julian Nagelsmann memperingatkan para pemainnya tentang ancaman besar di Piala Dunia
"Karena pertandingan berjalan sangat, sangat lancar, kami jadi sedikit tidak sabar dan akhirnya tidak lagi menempati posisi dengan baik. Itu kembali menjadi permainan yang sangat bebas, seperti saat melawan Swiss. Dan terkadang kami tidak cukup menguasai bola untuk bisa bermain dengan gaya bebas seperti itu," kritik Nagelsmann.
Skuad ini hanya cocok untuk gaya permainan seperti itu dalam batas tertentu. "Memang ada beberapa pemain yang bisa bermain di semua posisi, tetapi ada juga beberapa pemain dalam skuad yang merasa lebih nyaman di satu posisi dan lebih puas jika mereka mempertahankan posisi itu dan kemudian bisa bermain dengan baik."
Sebaliknya, jika permainan menjadi terlalu "freestyle", risiko terkena serangan balik menjadi lebih tinggi.
Padahal, tim tersebut telah menerapkan taktik dengan sangat baik dalam 25 menit pertama. "Ghana seolah-olah sama sekali tidak berada di wilayah kami," puji Nagelsmann. Timnas Jerman juga memiliki cukup peluang untuk menentukan hasil pertandingan lebih awal. "Secara keseluruhan, menurut saya kami bermain lebih baik daripada saat melawan Swiss, meskipun kami mencetak lebih sedikit gol," ringkas pelatih timnas tersebut.
- AFP
Nagelsmann memperingatkan agar tidak bermain dengan gaya yang melelahkan saat cuaca panas
Kemudian, atas permintaan, ia kembali menjelaskan secara lebih rinci mengenai "kritik gaya bebas" yang dilontarkannya. "Tim ini mempersulit diri sendiri," kata Nagelsmann. Terutama mengingat suhu yang tinggi di AS, masuk akal untuk "menghindari pergerakan yang tidak perlu" serta tidak memberi kesempatan lawan untuk melakukan serangan balik. "Dari sepuluh serangan balik, kamu bisa menghalau tujuh atau delapan jika kamu tetap sedikit lebih disiplin dalam struktur permainan."
Pelatih timnas Jerman memuji semangat menyerang timnya, namun mengingatkan agar lebih sabar. "Mereka ingin menang dan mencetak gol, tapi cukup juga jika kita melakukannya di akhir pertandingan. Yang penting, kita tidak kebobolan dua atau tiga gol karena serangan balik."
Tim nasional Jerman memenangkan pertandingan persahabatan melawan Ghana dengan skor 2-1 berkat gol penalti Kai Havertz dan gol di menit-menit akhir dari pemain pengganti Deniz Undav.
