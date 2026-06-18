"Tim ini butuh gol, bukan kamu": Thierry Henry memberikan komentar tegas mengenai penampilan Cristiano Ronaldo pada laga pembuka Piala Dunia

CR7 terlalu sering mencoba mencetak gol sendirian, alih-alih mengoper bola ke rekan setim yang posisinya lebih baik; namun, tendangannya hampir tidak menimbulkan ancaman. Selain itu, pemain berusia 41 tahun ini kurang menunjukkan inisiatif untuk berlari dan jarang membantu pertahanan.

"Tim ini butuh gol, bukan kamu," kata Henry, yang bertugas sebagai komentator untuk stasiun TV AS Fox selama turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada, setelah Ronaldo pada babak kedua langsung menyambar umpan silang dari rekan setimnya Francisco Conceicao, alih-alih mengoper bola kepada Bruno Fernandes yang berada dalam posisi sangat bebas. Tendangan CR7 pun melambung jauh di atas gawang.

"Karena dia ingin mencetak gol, dia mengambil umpan itu. Dengan begitu, bek lawan bisa mengawasi kedua pemain lawan sekaligus dan jauh lebih mudah baginya untuk bertahan. Itulah intinya. Kalian sudah melihat reaksi Bruno Fernandes," kata Henry, yang menyindir reaksi bintang gelandang ManUnited yang tampak kecewa itu.