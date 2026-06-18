AFP
Diterjemahkan oleh
'Tim ini akan lebih baik tanpa dia!' - Cristiano Ronaldo didesak untuk 'mundur' dan menerima peran sebagai pemain cadangan agar Portugal 'bisa melaju jauh' di Piala Dunia 2026
Boateng mendesak agar Ronaldo dicoret dari skuad
Pertandingan pembuka Portugal di Piala Dunia 2026, yang berakhir imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, langsung menghidupkan kembali perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai posisi Ronaldo dalam susunan pemain inti. Meskipun ia berstatus sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, penampilannya pada laga pembuka Grup K itu menuai gelombang kritik dari para penggemar maupun pakar.
Boateng, yang pernah bermain untuk beberapa klub terbesar di Eropa, termasuk AC Milan dan Barcelona, tidak segan-segan dalam menilai situasi saat ini. Berbicara kepada SBS Sport, mantan pemain internasional Ghana itu menyarankan bahwa pemain berusia 41 tahun itu kini menjadi penghambat bagi permainan menyerang tim yang dinamis dan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengurangi perannya demi kebaikan negara.
- AFP
‘Tim ini lebih baik tanpa dia’
Boateng berpendapat bahwa kehadiran bintang Al-Nassr tersebut menciptakan ketergantungan taktis yang tidak sehat, di mana rekan-rekan setimnya merasa wajib mencari dia di setiap kesempatan. "Bolehkah saya jujur? Ronaldo, jika dia benar-benar pemain tim sejati, akan mengalah dan membiarkan para pemain muda bersinar," kata Boateng saat tampil di televisi, menyoroti tekanan yang ditimbulkan oleh kehadirannya terhadap skuad.
Dia lebih lanjut menjelaskan mengapa Seleccao mungkin akan tampil lebih baik tanpa kehadirannya, sambil menambahkan: “Portugal adalah tim yang lebih baik tanpa dia. Ada begitu banyak tekanan saat dia berada di tengah lapangan, karena semua orang ingin mengoper bola kepadanya.” Pendapat ini sejalan dengan perdebatan yang muncul selama Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana performa serangan terbaik Portugal terjadi saat Ronaldo memulai pertandingan dari bangku cadangan melawan Swiss.
Solusi pendukung dampak
Meskipun kritiknya tajam, Boateng menegaskan bahwa ia tetap menjadi "penggemar berat" atas apa yang telah diraih Ronaldo dalam karier gemilangnya. Namun, ia berpendapat bahwa kenyataan seputar penuaan berarti Roberto Martinez harus lebih bijak dalam memainkan kaptennya jika Portugal ingin melaju hingga babak-babak akhir turnamen di Amerika Utara.
"Jika Portugal ingin memiliki peluang untuk melaju jauh, saya yakin Ronaldo harus mengalah. Biarkan pemain lain bermain dan masuklah pada 15-20 menit terakhir untuk meraih hasil gemilang berkat permainannya," saran Boateng. Ia menekankan pendapatnya dengan menyatakan bahwa pemenang Ballon d’Or lima kali itu "bukanlah pemain yang sama" lagi karena usianya.
- Getty Images Sport
Ronaldo mengalami kesulitan dalam penampilannya yang bersejarah
Meskipun mencatatkan sejarah sebagai pemain lapangan tertua yang pernah menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia pada usia 41 tahun dan 132 hari, Ronaldo justru tampil sangat kurang menonjol saat melawan Republik Demokratik Kongo. Menurut Opta, ia hanya mencatatkan 25 sentuhan bola selama 90 menit — angka terendah sepanjang kariernya dalam pertandingan turnamen besar di mana ia bermain penuh. Selain itu, penyerang veteran ini menyelesaikan pertandingan tanpa satu pun tembakan tepat sasaran, yang baru keenam kalinya terjadi sepanjang kariernya yang panjang di Piala Dunia.
Meskipun kritik semakin gencar dan penampilan Ronaldo yang lesu, Martinez dengan cepat membela pemain andalannya itu. Ia diperkirakan akan tetap mempertahankan posisinya saat Portugal menghadapi Uzbekistan pada pertandingan kedua.