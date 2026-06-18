'Tim ini akan lebih baik tanpa dia!' - Cristiano Ronaldo didesak untuk 'mundur' dan menerima peran sebagai pemain cadangan agar Portugal 'bisa melaju jauh' di Piala Dunia 2026

Pertandingan pembuka Portugal di Piala Dunia 2026, yang berakhir imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, langsung menghidupkan kembali perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai posisi Ronaldo dalam susunan pemain inti. Meskipun ia berstatus sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, penampilannya pada laga pembuka Grup K itu menuai gelombang kritik dari para penggemar maupun pakar.

Boateng, yang pernah bermain untuk beberapa klub terbesar di Eropa, termasuk AC Milan dan Barcelona, tidak segan-segan dalam menilai situasi saat ini. Berbicara kepada SBS Sport, mantan pemain internasional Ghana itu menyarankan bahwa pemain berusia 41 tahun itu kini menjadi penghambat bagi permainan menyerang tim yang dinamis dan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengurangi perannya demi kebaikan negara.