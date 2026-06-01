Tim GB x Three Lions! Bagaimana pengalaman di Olimpiade membantu Inggris dalam upayanya meraih gelar juara Piala Dunia di tengah teriknya cuaca Amerika Utara
Rencana sukses Olimpiade
Dalam upaya mengatasi kelembapan yang menyengat di Amerika Utara, Asosiasi Sepak Bola Inggris telah meminta masukan dari para ahli terbaik di dunia olahraga Inggris. Tuchel menegaskan bahwa staf pelatihnya telah bekerja sama dengan para pakar dari seluruh dunia untuk mempersiapkan para pemain menghadapi suhu yang diperkirakan akan melonjak hingga mencapai angka 30-an derajat.
Berbicara kepada Sky Sports News, Tuchel menjelaskan: "Kami mengetahui reaksi masing-masing pemain terhadap panas dan kami telah menyiapkan strategi pendinginan. Kami mendapat bantuan dari Tim GB dan para ahli di seluruh dunia untuk menemukan solusi yang membantu para pemain beradaptasi. Kami tahu persis berapa lama kami ingin mereka terpapar panas selama prakemah, durasi ideal untuk berlatih di bawah sinar matahari, dan bahwa kami juga tidak melakukannya secara berlebihan."
Persiapan yang cermat ini termasuk perjalanan ke Barcelona pada Juni lalu, di mana para bintang dipantau di ruang panas khusus untuk melacak tingkat pemulihan mereka melalui tablet biometrik.
Tak ada alasan bagi The Three Lions
Meskipun kondisi di Amerika Utara dan ketinggian di Meksiko menjadi hambatan yang signifikan, Tuchel menolak membiarkan timnya terjebak dalam mentalitas korban. The Three Lions akan memulai kampanye mereka melawan Kroasia di stadion tertutup yang dilengkapi sistem pengatur suhu, yang memberikan awal yang lebih mudah sebelum mereka menghadapi kondisi cuaca ekstrem di babak penyisihan grup selanjutnya.
"Kondisi cuaca bukanlah musuh terbesar kami, tetapi hal itu tidak menguntungkan kami setelah musim yang panjang dan sangat melelahkan bagi para pemain kami," akui Tuchel. "Akan ada banyak tantangan di Piala Dunia ini. Panas adalah salah satunya, tetapi kami sudah siap. Itu adalah faktor, tetapi jangan sampai terkesan bahwa kami sudah mencari-cari alasan. Itu hanya tidak menguntungkan kami dan merupakan rintangan yang harus diatasi."
Memperkuat keyakinan menjelang penerbangan ke Miami
Meskipun harus mengambil beberapa keputusan yang sangat sulit terkait skuadnya, Tuchel tetap yakin bahwa rombongan yang terbang ke Miami adalah tim yang tepat untuk membawa pulang trofi. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa kualitas yang ia lihat selama sesi latihan belakangan ini telah meyakinkannya bahwa Inggris adalah pesaing serius untuk menambah bintang kedua di jersey mereka.
Merenungkan kekompakan di dalam tim, Tuchel berkata: "Ketika saya kembali fokus pada pertandingan dan menyusun sesi latihan serta pertemuan untuk menyatukan kembali tim di Florida dengan apa yang telah kami bangun sebelumnya, saya melihat banyak kualitas. Hal itu langsung memberi saya keyakinan penuh dan semangat bahwa kami bisa melangkah jauh. Saya tidak sabar untuk naik pesawat, menoleh ke belakang, akhirnya memiliki tim di belakang saya, dan tiba di Florida untuk melakukan hal yang paling saya sukai, yaitu menjadi pelatih."
Menanggapi absennya nama-nama besar
Menjaga keharmonisan skuad telah menjadi prioritas bagi mantan manajer Chelsea ini, meskipun itu berarti harus melakukan panggilan telepon yang sangat sulit kepada para pemain yang tidak dibawa. Tuchel memilih skuad yang dibangun berdasarkan chemistry, bukan reputasi, dan ia pun secara mengejutkan tidak memanggil pemain-pemain ternama seperti Phil Foden dan Cole Palmer.
Manajer tersebut sangat terharu dengan respons dari para pemain yang tidak terpilih, dan ia mencatat profesionalisme mereka. "Kami mendapat reaksi yang indah dan menyentuh, bahkan dari para pemain yang tidak dipanggil dan mereka mendoakan yang terbaik bagi kami," ungkapnya. "Cara mereka bereaksi memberi tahu saya bahwa kami berada di jalur yang benar dan hal itu membuat saya secara pribadi bersemangat untuk berada di dekat mereka."