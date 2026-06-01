Dalam upaya mengatasi kelembapan yang menyengat di Amerika Utara, Asosiasi Sepak Bola Inggris telah meminta masukan dari para ahli terbaik di dunia olahraga Inggris. Tuchel menegaskan bahwa staf pelatihnya telah bekerja sama dengan para pakar dari seluruh dunia untuk mempersiapkan para pemain menghadapi suhu yang diperkirakan akan melonjak hingga mencapai angka 30-an derajat.

Berbicara kepada Sky Sports News, Tuchel menjelaskan: "Kami mengetahui reaksi masing-masing pemain terhadap panas dan kami telah menyiapkan strategi pendinginan. Kami mendapat bantuan dari Tim GB dan para ahli di seluruh dunia untuk menemukan solusi yang membantu para pemain beradaptasi. Kami tahu persis berapa lama kami ingin mereka terpapar panas selama prakemah, durasi ideal untuk berlatih di bawah sinar matahari, dan bahwa kami juga tidak melakukannya secara berlebihan."

Persiapan yang cermat ini termasuk perjalanan ke Barcelona pada Juni lalu, di mana para bintang dipantau di ruang panas khusus untuk melacak tingkat pemulihan mereka melalui tablet biometrik.