Tim DFB di Piala Dunia 2026, Berita dan Rumor: "Sangat tertarik!" Akankah Jürgen Klopp membawa mantan rekan lamanya ke DFB?

Jürgen Klopp ingin menjadi pelatih tim nasional Jerman setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann — namun keputusan yang ditunggu-tunggu itu belum juga diumumkan. "Belum ada yang bisa dilaporkan. Begitu ada kabar, kalian akan menjadi yang pertama mengetahuinya," kata kandidat pilihan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) itu pada hari Minggu, menjelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Brasil dan Norwegia, dalam kapasitasnya sebagai pakar diMagentaTV.

Presiden DFB Bernd Neuendorf dan Presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke akan segera bertolak ke AS untuk bertukar pandangan. Klopp telah menunjukkan minat prinsipilnya terhadap posisi tersebut, namun secara kontrak ia masih terikat sebagai "Head of Global Soccer" di Red Bull, dan tidak ada klausul pelepasan.

Jika pembicaraan antara Klopp dan DFB serta antara DFB dan Red Bull berjalan positif, muncullah pertanyaan mengenai tim pelatih Klopp. Surat kabar *Bild* kini berspekulasi bahwa ia mungkin akan membawa dua rekan lama ke tim nasional.

Salah satunya adalah Pepijn Lijnders, yang telah lama menjadi asisten pelatih terpenting Klopp di FC Liverpool. The Times bahkan melaporkan bahwa Lijnders “sangat tertarik” untuk bergabung dengan staf kepelatihan Klopp di timnas Jerman, jika Klopp mengambil alih jabatan pelatih kepala timnas.

Setelah Klopp hengkang dari Liverpool, Lijnders menjadi pelatih RB Salzburg, namun ia dipecat pada bulan Desember setelah tim tersebut hanya meraih satu kemenangan dari 28 pertandingan. Setelah itu, ia menjadi asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City. Seiring kepergian Guardiola dari City, Lijnders pun kembali tanpa klub.

Selain Leijnders, Klopp mungkin juga mempertimbangkan untuk kembali bekerja sama dengan Peter Krawietz. Krawietz pernah menjadi asisten pelatih di BVB dan Liverpool serta merupakan orang kepercayaan Klopp, dan ia juga mengikuti Klopp ke Red Bull.