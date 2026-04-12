Birmingham City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Tim Birmingham City asuhan Tom Brady mengalahkan Wrexham dalam 'derby Hollywood' terbaru, yang membuat peluang promosi Ryan Reynolds dan Rob Mac ke Liga Premier semakin tipis

Legenda NFL Tom Brady berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam 'derby Hollywood' terbaru setelah timnya, Birmingham City, meraih kemenangan krusial 2-0 atas Wrexham di ajang Championship. Hasil ini memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan bagi The Blues, sekaligus menjadi pukulan telak bagi impian Ryan Reynolds dan Rob Mac untuk membawa The Red Dragons promosi ke divisi yang lebih tinggi untuk keempat kalinya secara berturut-turut.


  • Vicente memecahkan kebuntuan dalam laga sengit di Hollywood

    Birmingham, yang menjadikan Brady sebagai salah satu pemilik minoritas, mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun mereka dengan mengalahkan tim asuhan Phil Parkinson, Wrexham, 2-0 di St Andrew's. Meskipun babak pertama berlangsung tegang dan peluang emas sulit didapat, tuan rumah berhasil memecah kebuntuan tiga menit setelah babak kedua dimulai. Carlos Vicente, yang didatangkan dari Alaves pada Januari lalu, melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang akurat dari Kai Wagner ke gawang. Winger asal Spanyol itu sempat digagalkan oleh penyelamatan gemilang Arthur Okonkwo tepat sebelum jeda, namun ia tidak melakukan kesalahan pada kesempatan kedua.

    Klarer menggandakan keunggulan untuk memastikan kemenangan

    Wrexham, yang memasuki pertandingan ini dengan rekor mencetak gol dalam 10 laga tandang berturut-turut, justru tampak tak berdaya dalam meresponsnya. Klub asal Wales ini, yang terkenal didukung oleh bintang-bintang papan atas Hollywood seperti Reynolds dan Mac, kesulitan menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan, bahkan tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit pertandingan. Saat tim tamu terus menekan ke depan untuk mencari gol penyama kedudukan, mereka justru meninggalkan celah di lini belakang dan akhirnya harus membayar mahal. Pada menit ke-71, tendangan sudut dari pemain pengganti Paik Seung-ho menimbulkan kekacauan di kotak penalti. Kapten Christoph Klarer bereaksi paling cepat, menyelinap ke tiang jauh untuk menyarangkan bola melewati Okonkwo.

  • Tekanan terhadap Davies mulai mereda setelah penampilannya yang dominan

    Pelatih kepala Birmingham, Chris Davies, sempat berada di bawah tekanan setelah serangkaian hasil buruk, namun sang manajer tak henti-hentinya memuji para pemainnya setelah memenangkan pertandingan bergengsi ini. "Saya benar-benar menikmati penampilan tim hari ini, menurut saya kami bermain sangat bagus sepanjang pertandingan," kata Davies kepada para wartawan. "Ketika lawan tidak mampu melepaskan satu tembakan pun ke gawang dan kami memiliki begitu banyak peluang, itu sudah cukup menjelaskan segalanya, menurut saya. Saya suka cara kami lebih banyak menyerang ke depan daripada hanya mengoper-oper bola." Kemenangan ini mengangkat posisi mereka ke peringkat ke-15 di klasemen Championship, memberikan Brady banyak alasan untuk merayakannya.

    Parkinson kecewa karena upaya lolos ke babak play-off menemui kendala

    Parkinson tak bisa menyembunyikan kekecewaannya di pinggir lapangan saat Wrexham menelan kekalahan beruntun di liga. Mereka kini tertinggal empat poin dari zona play-off. Untuk menjaga impian mereka tetap hidup di Liga Premier, The Dragons sangat membutuhkan kemenangan segera dalam empat laga terakhir mereka, dengan laga kandang melawan Stoke City sebagai pertandingan berikutnya.

