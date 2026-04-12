Pelatih kepala Birmingham, Chris Davies, sempat berada di bawah tekanan setelah serangkaian hasil buruk, namun sang manajer tak henti-hentinya memuji para pemainnya setelah memenangkan pertandingan bergengsi ini. "Saya benar-benar menikmati penampilan tim hari ini, menurut saya kami bermain sangat bagus sepanjang pertandingan," kata Davies kepada para wartawan. "Ketika lawan tidak mampu melepaskan satu tembakan pun ke gawang dan kami memiliki begitu banyak peluang, itu sudah cukup menjelaskan segalanya, menurut saya. Saya suka cara kami lebih banyak menyerang ke depan daripada hanya mengoper-oper bola." Kemenangan ini mengangkat posisi mereka ke peringkat ke-15 di klasemen Championship, memberikan Brady banyak alasan untuk merayakannya.