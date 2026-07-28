'Tim adalah yang utama' - Ruben Amorim buka suara soal masa depan Rafael Leao saat winger AC Milan itu dikaitkan dengan transfer ke Fenerbahce

Berbicara dalam konferensi pers di Perth, Amorim menanggapi ketidakpastian yang terus berlanjut seputar winger bintangnya. Mantan bos Manchester United itu menegaskan bahwa situasi individual tidak akan mengganggu persiapan skuadnya.

"Dia adalah pemain kami sampai ada perubahan, tim adalah yang utama," kata Amorim, seperti dikutip oleh Gianluca Dimarzio. "Ini tidak terlalu rumit, bagi saya tim adalah hal yang paling penting.

"Saya akan berbicara dengan Rafael, dengan [Goncalo] Ramos, dengan [Alexis] Saelemaekers, dengan semua pemain yang kembali dari Piala Dunia untuk menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Saya tahu ada banyak spekulasi tentang beberapa pemain kami, tetapi mereka tetap milik kami sampai ada perubahan."