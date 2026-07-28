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'Tim adalah yang utama' - Ruben Amorim buka suara soal masa depan Rafael Leao saat winger AC Milan itu dikaitkan dengan transfer ke Fenerbahce
Amorim tanggapi rumor transfer Leao
Amorim angkat bicara soal masa depan Leao saat klub memulai fase kedua tur pramusim mereka. AC Milan tiba di Perth, Australia Barat, menjelang laga uji coba tertutup melawan Perth Glory. Leao dijadwalkan bergabung dengan skuad di Australia setelah kembali dari Piala Dunia.
Kedatangannya terjadi di tengah derasnya spekulasi transfer, dengan Fenerbahce dilaporkan melayangkan tawaran resmi untuk sang penyerang, menurut Sport Mediaset. Raksasa Turki itu baru-baru ini mengirim direktur Cihan Kamer ke Italia untuk menegosiasikan kesepakatan tersebut. Namun, Milan memiliki tuntutan finansial yang ketat dan bertekad menentukan syarat untuk setiap kemungkinan kepergian Leao.
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'Tim adalah yang utama'
Berbicara dalam konferensi pers di Perth, Amorim menanggapi ketidakpastian yang terus berlanjut seputar winger bintangnya. Mantan bos Manchester United itu menegaskan bahwa situasi individual tidak akan mengganggu persiapan skuadnya.
"Dia adalah pemain kami sampai ada perubahan, tim adalah yang utama," kata Amorim, seperti dikutip oleh Gianluca Dimarzio. "Ini tidak terlalu rumit, bagi saya tim adalah hal yang paling penting.
"Saya akan berbicara dengan Rafael, dengan [Goncalo] Ramos, dengan [Alexis] Saelemaekers, dengan semua pemain yang kembali dari Piala Dunia untuk menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Saya tahu ada banyak spekulasi tentang beberapa pemain kami, tetapi mereka tetap milik kami sampai ada perubahan."
Milan menuntut transfer permanen
Fenerbahce dilaporkan telah mengajukan paket senilai hingga €42 juta untuk Leao. Sport Mediaset mengklaim proposal ini mencakup biaya peminjaman awal sebesar €5 juta, kewajiban membeli senilai €35 juta pada musim panas tahun depan, dan bonus terkait performa sebesar €2 juta. Namun, Milan bertahan pada tuntutan biaya langsung sebesar €50 juta dan sepenuhnya menutup kemungkinan kepergian sang pemain dengan status pinjaman.
Klub Serie A itu sebelumnya telah memperingatkan Galatasaray dan Benfica bahwa mereka hanya akan menerima transfer permanen. Milan sangat membutuhkan dana segar untuk mendanai pergerakan lebih lanjut di bursa transfer. Klub tersebut sudah menghabiskan lebih dari €100 juta pada musim panas ini untuk mengamankan perekrutan Goncalo Ramos dan Mario Gila.
- Getty Images
Kontrak fantastis menanti Leao
Negosiasi antara Milan dan Fenerbahce diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Meski melakukan perjalanan ke Australia, Leao masih bisa meninggalkan San Siro sebelum bursa transfer ditutup. Sang penyerang dikabarkan siap menandatangani kontrak bernilai besar di Turki senilai €12 juta per musim. Paket finansial besar ini secara efektif akan melipatgandakan gajinya saat ini di Milan.
Di tengah pembicaraan transfer yang terus berjalan di belakang layar, Amorim akan memusatkan perhatian pada laga-laga pramusim timnya yang akan datang. Milan akan menghadapi Perth Glory pada Sabtu saat mereka berupaya membangun kebugaran jelang musim baru.
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