Tiket pertandingan Harry Kane vs Erling Haaland seharga $8 juta! Harga tiket melonjak seiring Inggris memastikan laga perempat final melawan Norwegia di Miami

Para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Inggris melawan Norwegia harus menghadapi biaya yang sangat fantastis, dengan beberapa tiket dijual seharga hingga $8 juta di platform penjualan kembali resmi FIFA. Pertandingan yang akan digelar di Hard Rock Stadium, Miami, ini telah menjadi tiket paling dicari di dunia olahraga karena dua penyerang terbaik, Kane dan Haaland, bersiap untuk pertarungan bersejarah.

Meskipun harga yang ditawarkan mencapai jutaan dolar merupakan harga tertinggi di pasar, harga tiket termurah bagi para pendukung masih sangat tinggi. Harga tiket termurah untuk pertandingan ini saat ini mulai dari $2.760, menjadikannya salah satu acara olahraga termahal dalam sejarah terkini.

Terlepas dari angka-angka yang melonjak ini, data dari SeatPick menunjukkan bahwa harga rata-rata tiket tiga hari sebenarnya telah turun sebesar 28 persen, sebuah tren yang sebagian besar disebabkan oleh tersingkirnya Brasil secara mengejutkan dari kompetisi ini.