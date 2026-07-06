GettyImage
Diterjemahkan oleh
Tiket pertandingan Harry Kane vs Erling Haaland seharga $8 juta! Harga tiket melonjak seiring Inggris memastikan laga perempat final melawan Norwegia di Miami
Harga yang memecahkan rekor untuk laga puncak di Miami
Para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Inggris melawan Norwegia harus menghadapi biaya yang sangat fantastis, dengan beberapa tiket dijual seharga hingga $8 juta di platform penjualan kembali resmi FIFA. Pertandingan yang akan digelar di Hard Rock Stadium, Miami, ini telah menjadi tiket paling dicari di dunia olahraga karena dua penyerang terbaik, Kane dan Haaland, bersiap untuk pertarungan bersejarah.
Meskipun harga yang ditawarkan mencapai jutaan dolar merupakan harga tertinggi di pasar, harga tiket termurah bagi para pendukung masih sangat tinggi. Harga tiket termurah untuk pertandingan ini saat ini mulai dari $2.760, menjadikannya salah satu acara olahraga termahal dalam sejarah terkini.
Terlepas dari angka-angka yang melonjak ini, data dari SeatPick menunjukkan bahwa harga rata-rata tiket tiga hari sebenarnya telah turun sebesar 28 persen, sebuah tren yang sebagian besar disebabkan oleh tersingkirnya Brasil secara mengejutkan dari kompetisi ini.
- AFP
Perjalanan Inggris menuju perempat final
The Three Lions memastikan tempat mereka di perempat final setelah meraih kemenangan menegangkan 3-2 atas tuan rumah bersama Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik. Dalam pertandingan yang dipuji sebagai salah satu penampilan terbaik Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia, tim asuhan Thomas Tuchel berhasil mengatasi ketinggian dan atmosfer yang tidak bersahabat di Mexico City untuk melaju ke laga seru ini di pesisir Florida.
Inggris kini telah mencatatkan rekor konsisten dalam mencapai babak-babak krusial di turnamen besar, setelah berhasil lolos ke perempat final di setiap Piala Dunia sejak 2018. Prestasi ini terjadi setelah periode yang mengecewakan di mana mereka gagal mencapai delapan besar pada edisi 2010 dan 2014. Setelah kalah dari Prancis di perempat final di Qatar empat tahun lalu dan tersingkir oleh Kroasia di semifinal 2018, Kane dan rekan-rekan setimnya kini berada di bawah tekanan untuk akhirnya melaju hingga akhir turnamen.
Jalan Menuju Final Piala Dunia
Taruhan finansial semakin meningkat seiring berjalannya turnamen menuju babak penutup di New Jersey. Jika Inggris berhasil mengalahkan Norwegia asuhan Haaland pada hari Sabtu, mereka akan bertolak ke Atlanta untuk bertanding di babak semifinal.
Tiket untuk pertandingan potensial tersebut sudah mulai dijual dengan harga mulai dari $3.600, sementara beberapa paket layanan eksklusif harganya bisa mencapai $800.000.
Bagi mereka yang sudah menantikan final di MetLife Stadium, biayanya benar-benar luar biasa. Tiket termurah yang tersedia untuk acara puncak tersebut saat ini terdaftar seharga $11.000, sementara harga tiket premium telah melonjak hingga lebih dari $11 juta di beberapa sektor penjualan kembali.
- Getty Images
Tanggapan FIFA terhadap kenaikan biaya
Turnamen ini telah menuai kritik tajam terkait keterjangkauan tiket, di mana banyak pendukung setia terpaksa tidak bisa menikmati acara tersebut karena harga yang terlalu mahal. Angka-angka selangit yang terlihat di situs penjualan kembali telah memicu perdebatan mengenai apakah penggemar biasa masih mampu membiayai dukungannya terhadap tim nasional mereka. Menanggapi kekhawatiran ini, FIFA sebelumnya telah memperkenalkan langkah-langkah untuk berusaha melindungi kepentingan para pendukung setia.
Badan pengatur tersebut terpaksa menjamin ketersediaan sejumlah tiket tertentu dengan harga "sangat murah" yang khusus diperuntukkan bagi para penggemar setia masing-masing tim peserta.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami