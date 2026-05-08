Tijjani Reijnders sudah mau hengkang?! Bintang Man City dikabarkan akan kembali ke Serie A setelah hanya satu musim, di tengah performa yang kurang memuaskan di bawah asuhan Pep Guardiola

Harapan sempat tinggi ketika City merogoh kocek sekitar £46 juta untuk mendatangkan Reijnders dari AC Milan. Gelandang asal Belanda itu awalnya berhasil menempatkan diri sebagai pemain inti, namun perannya menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir.

Sejak Februari, Reijnders secara bertahap tergeser dari urutan prioritas di bawah asuhan Pep Guardiola. Pemain berusia 27 tahun ini telah enam kali masuk daftar cadangan yang tidak dimainkan dalam sembilan pertandingan terakhirnya dan sama sekali belum bermain di Liga Premier sejak 14 Maret. Penurunan waktu bermain yang mendadak ini memicu spekulasi tentang kemungkinan hengkangnya sang pemain pada musim panas ini, dengan para perantara sudah mengukur minat dari klub-klub lain.