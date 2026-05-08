Tijjani Reijnders sudah mau hengkang?! Bintang Man City dikabarkan akan kembali ke Serie A setelah hanya satu musim, di tengah performa yang kurang memuaskan di bawah asuhan Pep Guardiola
Reijnders kehilangan kepercayaan di Manchester City
Harapan sempat tinggi ketika City merogoh kocek sekitar £46 juta untuk mendatangkan Reijnders dari AC Milan. Gelandang asal Belanda itu awalnya berhasil menempatkan diri sebagai pemain inti, namun perannya menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir.
Sejak Februari, Reijnders secara bertahap tergeser dari urutan prioritas di bawah asuhan Pep Guardiola. Pemain berusia 27 tahun ini telah enam kali masuk daftar cadangan yang tidak dimainkan dalam sembilan pertandingan terakhirnya dan sama sekali belum bermain di Liga Premier sejak 14 Maret. Penurunan waktu bermain yang mendadak ini memicu spekulasi tentang kemungkinan hengkangnya sang pemain pada musim panas ini, dengan para perantara sudah mengukur minat dari klub-klub lain.
Juventus memantau perkembangan situasi sementara para perantara menjajaki berbagai opsi
Menurut Gazzetta, Juventus tengah memantau dengan cermat perkembangan seputar Reijnders di Inggris. Klub tersebut saat ini sedang mencari profil pemain yang ideal untuk memperkuat lini tengah mereka, dan pemain internasional Belanda itu dilaporkan memenuhi kriteria teknis dan taktis yang mereka tetapkan. Bianconeri juga memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kualitas skuad dan keberlanjutan finansial. Pengalaman Reijnders sebelumnya bersama AC Milan dianggap sebagai keunggulan utama. Pengetahuannya tentang sepak bola Italia dapat membantunya beradaptasi dengan cepat jika ia kembali ke Serie A.
Pengalaman di Serie A membuat Reijnders menjadi incaran Juventus
Juventus ingin menghindari proses adaptasi yang sulit seperti yang dialami Douglas Luiz, yang kembali ke Inggris setelah masa-masa yang kurang beruntung di Turin. Oleh karena itu, klub ini memprioritaskan pemain yang sudah memahami tuntutan taktis sepak bola Italia.
Masa bermain Reijnders yang sukses di Milan memperkuat daya tariknya. Selama berada di Italia, ia membuktikan diri sebagai salah satu gelandang paling efektif di liga sebelum pindah ke Inggris. Namun, masalah keuangan tetap menjadi hambatan yang signifikan. Investasi City membuat pembelian langsung menjadi sulit bagi Juventus, terutama karena klub terus merombak skuadnya menyusul kepergian Teun Koopmeiners yang sudah diperkirakan sebelumnya.
Pembicaraan mengenai transfer kemungkinan akan semakin intensif pada musim panas ini
Juventus diperkirakan akan terus memantau perkembangan situasi menjelang dibukanya jendela transfer musim panas. Setiap kesepakatan potensial mungkin memerlukan skema keuangan yang kreatif, seperti peminjaman awal, pertukaran pemain, atau pembayaran bertahap. Banyak hal akan bergantung pada peran Reijnders di City dalam beberapa pekan mendatang. Jika Guardiola terus mengabaikan gelandang tersebut, tekanan untuk melakukan transfer yang akan membawanya kembali ke Italia bisa semakin meningkat.