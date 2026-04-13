Tiga transfer spektakuler? Bintang baru FC Bayern München tampaknya menjadi kandidat transfer di Milan

Pemain asal Senegal yang dipinjamkan dari Chelsea FC ini kemungkinan besar akan kembali meninggalkan juara Bundesliga tersebut setelah musim ini berakhir; kemungkinan untuk mempermanenkan kontraknya dianggap hampir mustahil.

Terutama karena kewajiban pembelian yang terkait dengan waktu bermain sudah tidak bisa dipenuhi lagi dan opsi pembelian sebesar 65 juta euro juga terlalu tinggi. Dengan demikian, Jackson kemungkinan besar akan kembali ke The Blues untuk sementara waktu. Namun, tampaknya sang penyerang juga tidak memiliki masa depan di London.

Hal ini dikabarkan menarik minat beberapa klub top selain Milan. Seperti yang telah dilaporkan oleh portal mitra SPOX, calciomercato.com, pada pertengahan Maret, selain klub dari Milan, SSC Napoli dan Juventus Turin juga memantau situasi Jackson dengan cermat.