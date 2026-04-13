Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport dari Italia, striker tersebut dikabarkan telah ditetapkan sebagai salah satu target utama Rossoneri untuk bursa transfer mendatang.
Tiga transfer spektakuler? Bintang baru FC Bayern München tampaknya menjadi kandidat transfer di Milan
Pemain asal Senegal yang dipinjamkan dari Chelsea FC ini kemungkinan besar akan kembali meninggalkan juara Bundesliga tersebut setelah musim ini berakhir; kemungkinan untuk mempermanenkan kontraknya dianggap hampir mustahil.
Terutama karena kewajiban pembelian yang terkait dengan waktu bermain sudah tidak bisa dipenuhi lagi dan opsi pembelian sebesar 65 juta euro juga terlalu tinggi. Dengan demikian, Jackson kemungkinan besar akan kembali ke The Blues untuk sementara waktu. Namun, tampaknya sang penyerang juga tidak memiliki masa depan di London.
Hal ini dikabarkan menarik minat beberapa klub top selain Milan. Seperti yang telah dilaporkan oleh portal mitra SPOX, calciomercato.com, pada pertengahan Maret, selain klub dari Milan, SSC Napoli dan Juventus Turin juga memantau situasi Jackson dengan cermat.
Milan sedang mencari pemain baru - Jackson berharap mendapat lebih banyak waktu bermain
Seperti yang sudah diketahui, tim asuhan pelatih Massimiliano Allegri sedang mencari tambahan pemain untuk lini serang. Oleh karena itu, pada bursa transfer musim dingin lalu, Niclas Füllkrug didatangkan dengan status pinjaman, namun penampilannya di kota metropolitan Italia itu sejauh ini jauh di bawah ekspektasi. Dengan tujuan untuk memperkuat posisinya dalam seleksi Piala Dunia, pemain yang telah 24 kali membela timnas Jerman ini hanya mampu mencetak satu gol. Karena hasil yang minim, ia tidak mampu merebut posisi starter yang tak tergantikan. Oleh karena itu, kembalinya ia ke klub asalnya, West Ham United, dianggap sangat mungkin.
Sebaliknya, Jackson menjanjikan waktu bermain yang jauh lebih banyak daripada di Bayern. Sebagai cadangan Harry Kane, ia sering duduk di bangku cadangan dalam banyak pertandingan dan sejauh ini hanya mencatatkan waktu bermain kurang dari 1.000 menit. Namun, dalam waktu tersebut ia berhasil mencetak delapan gol dan empat assist.
Goretzka dan Kim juga dikabarkan masuk dalam daftar incaran Milan
Selain itu, dua pemain Bayern lainnya juga dikabarkan akan bergabung dengan Milan. Pertama, menurut kabar yang beredar, pihak Milan sedang gencar-gencarnya berupaya merekrut Leon Goretzka yang akan bebas transfer pada musim panas nanti. Kedua, nama Min-Jae Kim dikabarkan berada di urutan teratas dalam daftar incaran mereka.
Bek tengah yang hanya menjadi pilihan ketiga di lini pertahanan pelatih Vincent Kompany, di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, telah lama dikaitkan dengan kembalinya ke Serie A. Pada 2023, pemain asal Korea Selatan itu pindah dari SSC Napoli ke Munich dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai 50 juta euro setelah menjalani musim yang luar biasa.
Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, Bayern tampaknya tidak akan menghalangi langkahnya, mengingat ia sudah disebut-sebut sebagai kandidat penjualan pada musim panas lalu. Namun, Kim sendiri memutuskan untuk tetap bertahan dan dilaporkan telah menerima perannya. Meskipun demikian, sikapnya bisa saja berubah setelah musim ini berakhir.
Nicolas Jackson: Data Kinerja dan Statistik di FC Bayern
Permainan 27 Gol 8 Assist 4 Menit bermain 971