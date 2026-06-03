Tiga rekan setim di FC Bayern dan Lionel Messi: Bintang muda Lennart Karl menyebut panutan terbesarnya

"Bagi saya, Michael Olise adalah sosok istimewa yang selalu saya perhatikan," kata pemain profesional termuda dalam skuad Piala Dunia Jerman kepada majalah 51 milik klub juara berulang kali asal Munich itu: "Dia bermain di area yang serupa, juga kidal, dan memiliki ketenangan saat menguasai bola yang bisa saya jadikan contoh."

Mengenai kapten DFB Kimmich dan kapten Inggris Kane, ia terkesan dengan apa yang mereka lakukan di luar lapangan, tambah pemain berusia 18 tahun itu: "Bagaimana mereka berlatih di bidang kebugaran, seberapa serius mereka menanggapinya, serta betapa profesionalnya seluruh rutinitas harian mereka."