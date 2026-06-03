Kemampuan luar biasa Michael Olise dalam mengolah bola, ditambah etos kerja Joshua Kimmich dan Harry Kane: Lennart Karl banyak belajar dari para bintang top FC Bayern demi perkembangan pribadinya. Namun, di pelindung tulang keringnya, ia justru mengabadikan Lionel Messi.
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Tiga rekan setim di FC Bayern dan Lionel Messi: Bintang muda Lennart Karl menyebut panutan terbesarnya
"Bagi saya, Michael Olise adalah sosok istimewa yang selalu saya perhatikan," kata pemain profesional termuda dalam skuad Piala Dunia Jerman kepada majalah 51 milik klub juara berulang kali asal Munich itu: "Dia bermain di area yang serupa, juga kidal, dan memiliki ketenangan saat menguasai bola yang bisa saya jadikan contoh."
Mengenai kapten DFB Kimmich dan kapten Inggris Kane, ia terkesan dengan apa yang mereka lakukan di luar lapangan, tambah pemain berusia 18 tahun itu: "Bagaimana mereka berlatih di bidang kebugaran, seberapa serius mereka menanggapinya, serta betapa profesionalnya seluruh rutinitas harian mereka."
- AFP
Lennart Karl: Lionel Messi? "Pikiran saya terus tertuju padanya karena dia ada di tim saya"
Ada satu lagi bintang yang menginspirasi Karl — juara dunia asal Argentina, Lionel Messi, yang bahkan menemaninya selama pertandingan. "Ya, Messi ada di pelindung tulang kering kiri saya. Dia adalah panutan saya sejak saya bisa bermain sepak bola — kaki kiri, bertubuh agak mungil, pemain yang bisa melakukan hal-hal luar biasa dengan bola," kata Karl: "Keberadaannya di sana memberi saya motivasi tersendiri."
Remaja ini juga ingin membuat namanya semakin dikenal di Piala Dunia. Bersama tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann, ia akan menghadapi tim underdog Curacao pada pertandingan pembuka turnamen pada 14 Juni di Houston. Selanjutnya, di Grup E, mereka akan berhadapan dengan Pantai Gading (Cote d'Ivoire) (20 Juni/Toronto) dan Ekuador (25 Juni/East Rutherford).