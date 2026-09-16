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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Tiga pukulan cedera untuk Chelsea! Xabi Alonso cemas karena Joao Pedro dan dua bintang lainnya absen latihan jelang bentrok dengan Brentford

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
M. Caicedo
R. James
Brentford vs Chelsea
Brentford
Premier League

Manajer Chelsea Xabi Alonso menghadapi krisis cedera yang signifikan setelah tiga pemain kunci tim utama absen dari latihan pada Selasa pagi, termasuk talisman Joao Pedro. Chelsea saat ini tengah mempersiapkan diri untuk derby London barat yang krusial melawan Brentford saat mereka berusaha bangkit setelah hasil imbang yang mengecewakan pada pertandingan terakhir.

  • Tiga pemain kunci absen dari sesi di Cobham

    Menurut jurnalis Sky SportsJames Savundra, Pedro tidak terlihat dalam sesi terbuka latihan hari Selasa. Penyerang Brasil itu menjadi penampil paling menonjol Chelsea musim ini, dengan catatan tiga gol dan tiga assist hanya dalam lima penampilan. Terakhir, ia menyelamatkan satu poin untuk Chelsea lewat gol penyeimbang krusial di akhir laga melawan Hull City pada Sabtu sore.

    Bersama Pedro, kapten klub Reece James dan gelandang bintang Moises Caicedo juga tidak terlihat di grup utama. James banyak dimainkan dalam peran gelandang tengah musim ini, dengan tampil penuh 90 menit dalam tiga dari empat laga liga Chelsea. Pemain Inggris itu tampak mengakhiri hasil imbang akhir pekan melawan Hull tanpa mengalami masalah apa pun, sehingga absennya yang mendadak menjadi kekhawatiran besar bagi klub.


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    Alonso berhati-hati soal kembalinya Caicedo

    Sementara absennya Pedro dan James secara mendadak langsung memicu kekhawatiran, Alonso sebenarnya sudah membahas masalah kebugaran Caicedo yang masih berlanjut sebelum laga melawan Hull. Gelandang internasional Ekuador itu masih belum menjalani satu pun starter musim ini setelah rangkaian kemunduran yang membuat frustrasi.

    Berbicara pekan lalu mengenai kemungkinan kembali untuk bentrokan hari Jumat, bos Chelsea itu menegaskan bahwa ia akan bertindak dengan sangat hati-hati. "Belum, kita lihat untuk Brentford," jelas Alonso dalam konferensi pers prapertandingannya.

    Ia kemudian kembali menekankan perlunya melindungi gelandang 24 tahun itu dari kerusakan fisik lebih lanjut. "Kami belum berada pada momen untuk mengambil risiko dengannya. Belum; kami belum," tambah sang manajer.


  • Dilema lini tengah dan dorongan debut

    Kampanye Caicedo terganggu oleh masalah fisik yang terus berlanjut. Setelah absen pada pekan pembuka melawan Fulham, ia sempat tampil singkat selama 14 menit dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton sebelum mengalami kambuhnya cederanya. Kemunduran itu membuatnya tetap menepi untuk laga-laga berikutnya melawan Arsenal dan Leeds.

    Namun, sesi latihan hari Selasa memang membawa kabar positif bagi Chelsea. Rekrutan musim panas Marco Palestra dan Jordan Henderson sama-sama berlatih penuh bersama skuad. Duo ini kini semakin dekat untuk menjalani debut yang telah lama dinantikan bersama klub London barat tersebut.


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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sorotan laga Jumat malam di Stadion Gtech

    Chelsea akan bertandang menghadapi Brentford asuhan Keith Andrews pada Jumat malam, dengan tekad kuat untuk kembali menemukan sentuhan kemenangan mereka. Dengan tiga sosok krusial berpotensi absen, Alonso akan membutuhkan rekrutan barunya pada musim panas dan para pemain pelapis untuk tampil lebih maksimal dalam laga tandang yang diprediksi berat ini.

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