Menurut jurnalis Sky SportsJames Savundra, Pedro tidak terlihat dalam sesi terbuka latihan hari Selasa. Penyerang Brasil itu menjadi penampil paling menonjol Chelsea musim ini, dengan catatan tiga gol dan tiga assist hanya dalam lima penampilan. Terakhir, ia menyelamatkan satu poin untuk Chelsea lewat gol penyeimbang krusial di akhir laga melawan Hull City pada Sabtu sore.

Bersama Pedro, kapten klub Reece James dan gelandang bintang Moises Caicedo juga tidak terlihat di grup utama. James banyak dimainkan dalam peran gelandang tengah musim ini, dengan tampil penuh 90 menit dalam tiga dari empat laga liga Chelsea. Pemain Inggris itu tampak mengakhiri hasil imbang akhir pekan melawan Hull tanpa mengalami masalah apa pun, sehingga absennya yang mendadak menjadi kekhawatiran besar bagi klub.



