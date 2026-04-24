Tiga pemain menjadi sorotan utama: Pelatih Bayern, Vincent Kompany, memuji pertandingan semifinal Piala DFB antara Stuttgart dan Freiburg

Dalam hal ini, Kompany menyoroti tiga pemain yang menurutnya tampil sangat baik pada Kamis malam. "Orang selalu berpikir bahwa Inggris telah membeli banyak pemain berkualitas dari Jerman. Tapi apa yang terjadi sekarang di Jerman? Ada (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg), atau (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) di lapangan. Sekarang ada generasi baru talenta-talenta top di Jerman."

Menurut Kompany, Bundesliga dan klub-klubnya pada akhirnya hanya akan diuntungkan oleh kepadatan pemain muda yang berpotensi berkembang seperti ini. "Ini adalah pertandingan sepak bola. Kedua tim telah bermain dengan penuh semangat."

Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari di kasta tertinggi Jerman sama sekali bukanlah hal yang mudah bagi Bayern: "Menjadi sukses di liga ini tidaklah mudah, dan tetap sukses juga tidak."