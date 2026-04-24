"Jika Anda menonton pertandingan kemarin, Anda bisa melihat betapa hebatnya permainan itu," kata pemain asal Belgia itu dengan antusias menjelang pertandingan tandang juara Bundesliga asal Jerman itu pada Sabtu melawan 1. FSV Mainz 05.
Tiga pemain menjadi sorotan utama: Pelatih Bayern, Vincent Kompany, memuji pertandingan semifinal Piala DFB antara Stuttgart dan Freiburg
Dalam hal ini, Kompany menyoroti tiga pemain yang menurutnya tampil sangat baik pada Kamis malam. "Orang selalu berpikir bahwa Inggris telah membeli banyak pemain berkualitas dari Jerman. Tapi apa yang terjadi sekarang di Jerman? Ada (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg), atau (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) di lapangan. Sekarang ada generasi baru talenta-talenta top di Jerman."
Menurut Kompany, Bundesliga dan klub-klubnya pada akhirnya hanya akan diuntungkan oleh kepadatan pemain muda yang berpotensi berkembang seperti ini. "Ini adalah pertandingan sepak bola. Kedua tim telah bermain dengan penuh semangat."
Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari di kasta tertinggi Jerman sama sekali bukanlah hal yang mudah bagi Bayern: "Menjadi sukses di liga ini tidaklah mudah, dan tetap sukses juga tidak."
Apakah Manzambi akan bergabung dengan FC Bayern München?
Di klub masing-masing, Suzuki, Manzambi, dan El Khannouss telah berkembang menjadi pemain kunci musim ini. Terutama pemain asal Swiss, Manzambi, yang menjalani musim yang luar biasa dan menjadi salah satu bintang baru Bundesliga dengan 13 kontribusi gol dalam 41 pertandingan.
Oleh karena itu, belakangan ini beredar rumor bahwa FC Bayern München tertarik padanya. Sebagai gelandang tengah yang terlatih, yang mampu menjalankan tugas defensif sekaligus menjadi ancaman di depan gawang, Manzambi akan menjadi pengganti ideal bagi Leon Goretzka yang akan hengkang pada musim panas nanti.
Pemain berusia 20 tahun ini masih terikat kontrak dengan Freiburg hingga 2030. Karena ia tidak memiliki klausul pelepasan, klub-klub yang tertarik kemungkinan akan harus membayar mahal untuk transfernya, setidaknya pada musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, SCF meminta setidaknya 30 juta euro untuk talenta terbaiknya ini.