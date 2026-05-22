Tiga klub papan atas tampaknya tertarik! Bagi FC Bayern, transfer ini bukan hanya sangat penting secara finansial

Dengan demikian, rencana kepindahan permanen ke VfB pun tampaknya telah pupus sepenuhnya. Di satu sisi, karena Nübel tidak bersedia menerima pengurangan gaji yang signifikan. Saat ini, ia dilaporkan mendapatkan gaji sebelas juta euro per tahun, di mana tujuh juta di antaranya ditanggung oleh FCB sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman dengan VfB. Di sisi lain, klub asal Swabia tersebut tampaknya akan memulai musim depan dengan Dennis Seimen, yang saat ini bermain sebagai pemain pinjaman untuk SC Paderborn, sebagai kiper utama baru.

Pemain timnas U-21 berusia 20 tahun ini tampil gemilang bersama klub asal Ostwestfalen dan juga tampil luar biasa dalam leg pertama babak play-off melawan VfL Wolfsburg pada Kamis malam. "Semua orang mungkin melihatnya sama: Dukungan yang diberikan Dennis kepada kami sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya," puji rekan setimnya, Laurin Curda, setelah pertandingan.

Seimen sendiri belum menerima kabar resmi dari pihak VfB, seperti yang ia pastikan. "Tentu saja ini terkait dengan Alexander Nübel dan apa yang dilakukannya, serta apa yang diinginkan oleh pihak berwenang di Stuttgart," jelas Seimen sambil menekankan: "Untuk saat ini, keputusan tidak ada di tangan saya."