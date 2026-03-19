Tiga keputusan tegas dalam skuad DFB terungkap: Julian Nagelsmann membuktikan perkataannya dengan tindakan

El Mala justru masuk dalam skuad U-21 untuk pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Irlandia Utara (27 Maret) dan Yunani (31 Maret). Namun, menurut kabar yang beredar, bintang muda berusia 19 tahun ini tetap dalam daftar cadangan, sehingga kemungkinan besar ia akan dipanggil sebagai pengganti jika ada pemain yang cedera.

Pemain serang ini sebelumnya masuk dalam skuad tim nasional senior untuk pertama kalinya pada pemusatan latihan November lalu, namun tidak diturunkan dan dikirim ke tim U-21 untuk pertandingan kedua sesuai kesepakatan sebelumnya. Berkat penampilannya yang terus cemerlang, yang mungkin akan membawanya pindah ke Liga Premier pada musim panas nanti, El Mala tetap dianggap sebagai kandidat kuat hingga saat-saat terakhir. Dengan 13 kontribusi gol (sembilan gol, empat assist) dalam 26 pertandingan Bundesliga - beberapa di antaranya sebagai pemain pengganti - ia menjadi penopang utama Köln dalam pertarungan menghindari degradasi.

Namun, Nagelsmann juga memberikan komentar kritis tentang El Mala dalam wawancara kicker yang banyak dibicarakan. "Ada perbedaan besar apakah kamu bermain di Bayern atau di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln," jelas Nagelsmann: "Dan pernyataan ini bukan ditujukan kepada Lukas Kwasniok, karena saya mengenal dia sebagai pelatih yang cermat mengamati apa yang dibutuhkan timnya, termasuk di lini pertahanan. Said harus memiliki ambisi untuk menjadi pemain inti di Köln dan selalu bermain. Tapi dia hanya bermain 50 persen, itu terlalu sedikit. Dan itu bukan karena pelatih, seperti yang sering orang pikirkan, melainkan karena dirinya sendiri, seberapa stabil dia bermain di lini belakang."