Pelatih tim nasional memutuskan untuk tidak memanggil Said El Mala (1. FC Köln). Selain itu, Angelo Stiller (VfB Stuttgart) dan Maximilian Beier (Borussia Dortmund) juga tidak dipanggil.
Tiga keputusan tegas dalam skuad DFB terungkap: Julian Nagelsmann membuktikan perkataannya dengan tindakan
El Mala justru masuk dalam skuad U-21 untuk pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Irlandia Utara (27 Maret) dan Yunani (31 Maret). Namun, menurut kabar yang beredar, bintang muda berusia 19 tahun ini tetap dalam daftar cadangan, sehingga kemungkinan besar ia akan dipanggil sebagai pengganti jika ada pemain yang cedera.
Pemain serang ini sebelumnya masuk dalam skuad tim nasional senior untuk pertama kalinya pada pemusatan latihan November lalu, namun tidak diturunkan dan dikirim ke tim U-21 untuk pertandingan kedua sesuai kesepakatan sebelumnya. Berkat penampilannya yang terus cemerlang, yang mungkin akan membawanya pindah ke Liga Premier pada musim panas nanti, El Mala tetap dianggap sebagai kandidat kuat hingga saat-saat terakhir. Dengan 13 kontribusi gol (sembilan gol, empat assist) dalam 26 pertandingan Bundesliga - beberapa di antaranya sebagai pemain pengganti - ia menjadi penopang utama Köln dalam pertarungan menghindari degradasi.
Namun, Nagelsmann juga memberikan komentar kritis tentang El Mala dalam wawancara kicker yang banyak dibicarakan. "Ada perbedaan besar apakah kamu bermain di Bayern atau di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln," jelas Nagelsmann: "Dan pernyataan ini bukan ditujukan kepada Lukas Kwasniok, karena saya mengenal dia sebagai pelatih yang cermat mengamati apa yang dibutuhkan timnya, termasuk di lini pertahanan. Said harus memiliki ambisi untuk menjadi pemain inti di Köln dan selalu bermain. Tapi dia hanya bermain 50 persen, itu terlalu sedikit. Dan itu bukan karena pelatih, seperti yang sering orang pikirkan, melainkan karena dirinya sendiri, seberapa stabil dia bermain di lini belakang."
Keputusan Stiller untuk mundur sudah terlihat tanda-tandanya - Beier belakangan ini dalam performa terbaiknya
Sebaliknya, Stiller sudah tidak masuk skuad sejak November. Keputusan untuk tidak memasukkan gelandang tersebut saat itu menimbulkan ketidakpahaman yang besar di kalangan pendukung Stuttgart. Namun, tidak dimasukkannya pemain andalan VfB ini sudah terlihat dalam wawancara Nagelsmann, ketika ia memberikan semacam jaminan tempat inti kepada Leon Goretzka (FC Bayern München) dan menyatakan ingin memiliki tipe pemain lain dengan kualitas ofensif di lini tengah dalam skuadnya. Selain itu, ia mengumumkan keputusan kontroversial terhadap pemain inti di level klub - Stiller tampaknya menjadi salah satunya.
Beier juga tidak ikut serta dalam pertandingan penutup musim, namun berbeda dengan Stiller (satu penampilan), ia setidaknya tampil tiga kali dalam kualifikasi Piala Dunia. Penyerang berusia 23 tahun ini baru saja merebut posisi starter di BVB dalam beberapa pekan terakhir dan saat ini sebenarnya berada dalam performa yang sangat baik. Dalam dua belas pertandingan Bundesliga terakhir, ia mencetak lima gol dan memberikan empat assist; Beier juga menyumbang satu gol dalam leg pertama playoff melawan Atalanta Bergamo (2-0).
Skuad bulan Maret "akan sangat mirip" dengan skuad Piala Dunia
Dengan demikian, setidaknya Beier dan Stiller tampaknya memiliki peluang kecil untuk ikut serta dalam Piala Dunia musim panas nanti. Nagelsmann bahkan menegaskan kepada majalah kicker bahwa skuad untuk pertandingan melawan Swiss dan Ghana akan "sangat mirip" dengan skuad Piala Dunia. Sebaliknya, para pemain muda Bayern, Jonas Urbig (22) dan Lennart Karl (18), yang pencalonannya telah bocor pada hari Rabu, harus bersiap untuk liburan musim panas yang lebih singkat.
Selain itu, rekan setim Stiller, Jamie Leweling, Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), dan Nick Woltemade (Newcastle United) kembali masuk dalam skuad bulan Maret. Menurut kabar yang beredar, Nagelsmann memutuskan untuk tidak memanggil Jamal Musiala yang saat ini sedang cedera sebagai tindakan pencegahan, setelah berkonsultasi dengan FC Bayern München.
Pemain baru lainnya yang masuk dalam skuad adalah Anton Stach (Leeds United), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Kai Havertz (FC Arsenal), dan Josha Vagnoman (VfB Stuttgart). Klik di sini untuk melihat daftar lengkap skuad DFB.
Timnas Jerman, Jadwal: Pertandingan-pertandingan berikutnya Timnas Jerman
Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 27 Maret, pukul 20.45 Pertandingan Persahabatan Swiss vs. Jerman Senin, 30 Maret, pukul 20.45 Pertandingan Persahabatan Jerman vs. Ghana Minggu, 31 Mei, pukul 20.45 Pertandingan persahabatan Jerman vs. Finlandia Sabtu, 6 Juni, pukul 20.30 Pertandingan persahabatan AS vs. Jerman Minggu, 14 Juni, pukul 19.00 Piala Dunia 2026 Jerman vs. Curacao Sabtu, 20 Juni, pukul 22.00 Piala Dunia 2026 Jerman vs. Pantai Gading Kamis, 25 Juni, pukul 22.00 Piala Dunia 2026 Jerman vs. Ekuador