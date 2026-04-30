‘Tiga hal’ yang menandakan Cristiano Ronaldo masih bisa bersinar di Liga Champions - dengan mantan rekan setimnya di Man Utd, Louis Saha, menjelaskan mengapa pemain Portugal yang dijuluki GOAT itu ‘unik’

Apakah dia mampu menaikkan standar itu jika kompetisi elit Eropa kembali digelar? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Saha, mantan striker United dan mantan rekan setim Ronaldo—yang berbicara atas nama ToonieBet—mengatakan kepada GOAL: “Ya, karena dia memiliki tiga hal yang tidak dimiliki banyak pemain. Pertama, tubuhnya tidak berusia 41 tahun, itu pasti. Dia mungkin berusia 32 atau 33 tahun. Setiap bulan, mungkin segalanya bisa berubah dengan cepat, tapi yang saya lihat adalah mentalitasnya.

“Dia sudah mencetak 969 atau 970 gol, pria ini masih memiliki hasrat yang sama untuk mencetak gol. Ada beberapa striker, entah mengapa, mereka mungkin tidak mau berusaha ekstra untuk melakukannya. Dan inilah keunggulannya. Dia tahu ke mana harus pergi.

“Ini yang kedua—dia memiliki pemahaman yang tak dimengerti orang lain tentang berada di tempat yang tepat. Dan tentu saja, beberapa manajer mungkin menganggapnya seperti bola energi untuk memenuhi kebutuhan ini, untuk menyesuaikan gaya bermain ini karena kini dia lebih mirip striker tradisional daripada pemain yang bisa bermain di sayap dan diversifikasi cara bermain. Itu bukan kasus Cristiano sekarang.

“Dia mungkin berusia 33 tahun dan tubuhnya kadang-kadang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan, dia adalah pemain unik di Liga Champions. Itu soal konsentrasi, taktik, dan detail-detail yang menentukan kemenangan. Dan tentu saja Cristiano masih salah satu yang terbaik dalam hal itu karena keinginannya—hal ketiga.

“Dan itulah mengapa dia menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi itu, karena konsentrasi, detail-detail kecil, berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan konsentrasi dan teknik yang tepat. Hal ini sangat langka. Hanya Cristiano dan beberapa pemain lain yang berhasil melakukannya.”