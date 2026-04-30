‘Tiga hal’ yang menandakan Cristiano Ronaldo masih bisa bersinar di Liga Champions - dengan mantan rekan setimnya di Man Utd, Louis Saha, menjelaskan mengapa pemain Portugal yang dijuluki GOAT itu ‘unik’
Ronaldo memburu gelar-gelar besar dan 1.000 gol
Ronaldo akan membuktikan hal itu lagi musim panas ini saat memimpin timnas negaranya di Piala Dunia 2026. Sejarah akan ditulis ulang saat ia tampil di ajang andalan FIFA yang keenam kalinya.
Usia hanyalah angka bagi CR7, dan tidak ada alasan baginya untuk mempertimbangkan pensiun dalam waktu dekat. Ia telah menjaga kondisi fisiknya dalam kondisi terbaik sepanjang kariernya yang memecahkan rekor, yang membawanya meraih kesuksesan besar bersama United, Real Madrid, dan Juventus.
Kini, ia sedang mengejar gelar liga lainnya bersama Al-Nassr, setelah sejauh ini belum berhasil meraih trofi besar selama masa baktinya di Timur Tengah, sementara target 1.000 gol kompetitif dalam kariernya kini sudah sangat dekat.
Rumor transfer: Spekulasi soal kepindahan ke MLS dan kembalinya ke Eropa
Terkadang muncul pertanyaan mengenai berapa lama Ronaldo akan bertahan di Arab Saudi, karena meskipun terikat kontrak menggiurkan hingga 2027, ia sempat melakukan mogok pada Februari lalu sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakberesan dalam alokasi dana di antara tim-tim yang dikendalikan oleh PIF.
Sejak saat itu, ia telah kembali beraksi, dan pembicaraan mengenai kepindahannya untuk bergabung dengan rival abadinya, Lionel Messi, di MLS atau kembalinya ke Eropa pun mereda untuk saat ini. Ronaldo mungkin tidak akan terlihat lagi beraksi bersama klub di benua asalnya, setelah ia naik ke puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions dengan mencetak 141 gol dalam kompetisi tersebut.
Apakah Ronaldo masih bisa bersinar di Liga Champions?
Apakah dia mampu menaikkan standar itu jika kompetisi elit Eropa kembali digelar? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Saha, mantan striker United dan mantan rekan setim Ronaldo—yang berbicara atas nama ToonieBet—mengatakan kepada GOAL: “Ya, karena dia memiliki tiga hal yang tidak dimiliki banyak pemain. Pertama, tubuhnya tidak berusia 41 tahun, itu pasti. Dia mungkin berusia 32 atau 33 tahun. Setiap bulan, mungkin segalanya bisa berubah dengan cepat, tapi yang saya lihat adalah mentalitasnya.
“Dia sudah mencetak 969 atau 970 gol, pria ini masih memiliki hasrat yang sama untuk mencetak gol. Ada beberapa striker, entah mengapa, mereka mungkin tidak mau berusaha ekstra untuk melakukannya. Dan inilah keunggulannya. Dia tahu ke mana harus pergi.
“Ini yang kedua—dia memiliki pemahaman yang tak dimengerti orang lain tentang berada di tempat yang tepat. Dan tentu saja, beberapa manajer mungkin menganggapnya seperti bola energi untuk memenuhi kebutuhan ini, untuk menyesuaikan gaya bermain ini karena kini dia lebih mirip striker tradisional daripada pemain yang bisa bermain di sayap dan diversifikasi cara bermain. Itu bukan kasus Cristiano sekarang.
“Dia mungkin berusia 33 tahun dan tubuhnya kadang-kadang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan, dia adalah pemain unik di Liga Champions. Itu soal konsentrasi, taktik, dan detail-detail yang menentukan kemenangan. Dan tentu saja Cristiano masih salah satu yang terbaik dalam hal itu karena keinginannya—hal ketiga.
“Dan itulah mengapa dia menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi itu, karena konsentrasi, detail-detail kecil, berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan konsentrasi dan teknik yang tepat. Hal ini sangat langka. Hanya Cristiano dan beberapa pemain lain yang berhasil melakukannya.”
Kapan Ronaldo akan pensiun? Tak ada tanda-tanda akhir bagi ikon abadi ini
Selain rekornya sebagai pencetak gol terbanyak, Ronaldo juga menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions—dengan total 183 pertandingan. Ia meraih gelar juara Eropa pertamanya bersama Manchester United pada 2008, sebelum mengoleksi empat gelar lagi selama masa baktinya yang tak terlupakan selama sembilan tahun di Real Madrid.
Ia akan sangat berambisi meraih gelar dunia bersama Portugal - setelah sebelumnya meraih gelar Kejuaraan Eropa dan Liga Bangsa-Bangsa UEFA - dengan spekulasi bahwa ia masih bisa bermain selama beberapa tahun ke depan.