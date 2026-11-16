Tiga faktor yang akan menentukan masa depan Bruno Fernandes di Manchester United di bawah Mauricio Pochettino, sementara Morgan Schneiderlin menanggapi spekulasi transfer seputar kapten klub tersebut
Kapan kontrak Fernandes di Old Trafford berakhir
Saat ini, kontrak gelandang serang asal Portugal itu di Old Trafford akan berakhir pada musim panas 2027. United memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan 12 bulan dalam kontrak tersebut, yang akan memungkinkan mereka menjaga nilai pemain berharga itu selama dua bursa transfer lagi.
Jika kesepakatan tidak tercapai sebelum musim ini berakhir, United diperkirakan akan terpaksa menyetujui penjualannya. Ada pula dugaan bahwa perpisahan bisa terjadi pada Januari.
Klub-klub Liga Pro Saudi yang sudah beberapa waktu mengincar Fernandes siap kembali menunjukkan minat dan mengajukan tawaran menggiurkan. Klub raksasa Liga Primer Inggris yang kembali menjalani musim sulit di kompetisi domestik itu mungkin tidak punya banyak pilihan selain menjualnya.
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Pertandingan dan Gol: Catatan Fernandes di Manchester United
Fernandes telah tampil luar biasa bagi mereka sejak bergabung dari Sporting pada Januari 2020. Ia mencatatkan sejarah musim lalu dengan membukukan 21 assist dalam satu musim kasta tertinggi sepakbola Inggris.
Ia mendekati 350 penampilan bersama United, telah melampaui 100 gol, dan menjabat sebagai kapten sejak Juli 2023. Mungkin tidak banyak lagi bab yang tersisa dalam kisahnya di Manchester.
Mantan pelatih Chelsea dan Tottenham, Pochettino, bersiap mengambil alih kendali di Old Trafford sembari menuntaskan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat. Pelatih asal Argentina itu harus mengambil sejumlah keputusan penting terkait beberapa figur senior di tempat yang dijuluki ‘Teater Impian’.
Ia akan sangat menentukan masa depan Fernandes dan seberapa besar peran gelandang berusia 32 tahun itu dalam rencananya ke depan. Sosok baru di kursi pelatih itu membutuhkan semua pihak untuk bergerak ke arah yang sama dan mendukung proyek ambisiusnya.
Akankah Fernandes hengkang pada bursa transfer Januari?
Ketika ditanya apakah ia melihat Fernandes bertahan setelah bursa transfer berikutnya berakhir, mantan bintang United, Schneiderlin, yang pernah bermain di bawah asuhan Poch di Southampton dan berbicara dalam rangka kerja sama dengan ComeOn, mengatakan kepada GOAL: “Mengenal Mauricio Pochettino, ia akan menganalisis situasinya. Ia akan menganalisis Bruno Fernandes, keinginannya, sikapnya, dan apakah ia mau bekerja keras. Jika ia merasa Bruno Fernandes mulai melirik tempat lain, klub, yang merupakan salah satu klub terbesar di dunia, harus diutamakan ketimbang pemain mana pun.
“Ia akan selalu mengutamakan kepentingan tim daripada pemain secara individu. Tentu saja, Bruno punya tenaga: ia berlari, bisa menekan lawan, dan bisa memberi banyak kontribusi bagi tim. Namun, jika Pochettino merasa karakter Bruno tidak cocok, atau jika ia melihat ada sesuatu yang tidak beres, ia akan mengambil keputusan.
“Ia akan memahami situasinya sebelum tiba dan memastikan bahwa ia mengambil keputusan terbaik bagi klub.”
- Getty/GOAL
Pochettino memulai era baru di Anfield saat menghadapi Liverpool
Para pendukung United tentu sangat berharap Fernandes tetap bertahan di klubnya saat ini, mengingat segala kontribusinya bagi tim selama enam tahun terakhir. Namun, mereka juga memahami bahwa klub tidak bisa membiarkan satu pemain pun menjadi sumber gangguan.
Fernandes kemungkinan akan memimpin Manchester United dalam laga pertama Pochettino sebagai pelatih. Era baru itu akan dimulai dengan ujian berat saat mereka bertandang ke Anfield untuk menghadapi rival lama, Liverpool, pada Minggu.
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