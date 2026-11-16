Saat ini, kontrak gelandang serang asal Portugal itu di Old Trafford akan berakhir pada musim panas 2027. United memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan 12 bulan dalam kontrak tersebut, yang akan memungkinkan mereka menjaga nilai pemain berharga itu selama dua bursa transfer lagi.

Jika kesepakatan tidak tercapai sebelum musim ini berakhir, United diperkirakan akan terpaksa menyetujui penjualannya. Ada pula dugaan bahwa perpisahan bisa terjadi pada Januari.

Klub-klub Liga Pro Saudi yang sudah beberapa waktu mengincar Fernandes siap kembali menunjukkan minat dan mengajukan tawaran menggiurkan. Klub raksasa Liga Primer Inggris yang kembali menjalani musim sulit di kompetisi domestik itu mungkin tidak punya banyak pilihan selain menjualnya.