“Tiga atau lima poin” - Wayne Rooney yakin Arsenal akan meraih gelar Liga Premier dengan mudah, sementara Man Utd memprediksi Manchester City asuhan Pep Guardiola akan tersandung di akhir musim
The Gunners memegang kendali
Arsenal kini unggul enam poin di puncak klasemen Liga Premier berkat kemenangan 3-0 di kandang atas Fulham pada Sabtu lalu, sekaligus memberikan tekanan maksimal kepada rival mereka. City saat ini memiliki dua pertandingan tersisa dan dapat memperkecil selisih menjadi tiga poin jika menang dalam laga tandang melawan Everton pada Senin malam. Namun, keraguan muncul mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Premier dari Bournemouth dan City bulan lalu. Namun, Rooney tetap tidak yakin bahwa momentum telah bergeser secara permanen ke Manchester.
Prediksi berani Rooney
Rooney sangat yakin bahwa Arsenal akan memenangkan tiga pertandingan Liga Premier yang tersisa melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace, serta memprediksi tim asuhan Pep Guardiola akan tersandung. Saat berbicara di acara Match of the Day BBC setelah Viktor Gyokeres mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Fulham, mantan kapten timnas Inggris itu memaparkan alasannya.
"Saya pikir Arsenal akan memenangkannya," kata Rooney. "Saya merasakan hal ini setelah Man City mengalahkan Arsenal juga. Saya merasa mungkin hal itu masih membebani pikiran para pemain Arsenal karena harus bertandang ke Man City dan kalah dari mereka di final piala. Namun, saya pikir mereka masih berada di posisi yang sama, dengan poin yang sama setelah kekalahan dari City itu, dan saya pikir jadwal pertandingan lebih menguntungkan bagi Arsenal. Saya pikir mereka akan memenangkan setiap pertandingan."
Kota itu diperkirakan akan mengalami kesulitan
Persaingan tetap sangat ketat, tetapi Rooney merasa beban fisik dan mental akibat jadwal padat City akan menguntungkan tim asal London Utara itu. Penilaian Rooney menunjukkan bahwa The Gunners akhirnya menemukan ketajaman yang dibutuhkan untuk melewati tahap akhir musim yang melelahkan ini. Ia memperkirakan tekanan dalam mengejar gelar pada akhirnya akan membuat juara treble itu kehilangan poin.
"Dan saya bisa melihat City tergelincir dalam satu atau dua pertandingan. Saya bisa melihat Arsenal sebenarnya cukup nyaman, mungkin selisih tiga hingga lima poin," tambah Rooney.
Keputusan akhir
Ketika ditanya lebih lanjut mengapa ia yakin tim juara abadi asal Manchester itu akan tersendat di fase akhir musim, Rooney menyoroti padatnya jadwal pertandingan. City masih berjuang di berbagai kompetisi, yang bisa membuat mereka rentan di liga.
Ketika ditanya mengapa ia yakin City akan kehilangan poin, Rooney menjawab: ‘Saya hanya merasa begitu. Dengarkan, Arsenal telah tampil fantastis, mereka berada di puncak klasemen hampir sepanjang musim. Saya hanya berpikir Arsenal memiliki gaya bermain yang tidak menarik perhatian semua orang. Tapi saya hanya berpikir City, dengan jadwal pertandingan yang mereka hadapi, sangat padat, sementara Arsenal telah konsisten sepanjang musim, saya pikir ini adalah tahun mereka.’