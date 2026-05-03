“Tiga atau lima poin” - Wayne Rooney yakin Arsenal akan meraih gelar Liga Premier dengan mudah, sementara Man Utd memprediksi Manchester City asuhan Pep Guardiola akan tersandung di akhir musim

Rooney sangat yakin bahwa Arsenal akan memenangkan tiga pertandingan Liga Premier yang tersisa melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace, serta memprediksi tim asuhan Pep Guardiola akan tersandung. Saat berbicara di acara Match of the Day BBC setelah Viktor Gyokeres mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Fulham, mantan kapten timnas Inggris itu memaparkan alasannya.

"Saya pikir Arsenal akan memenangkannya," kata Rooney. "Saya merasakan hal ini setelah Man City mengalahkan Arsenal juga. Saya merasa mungkin hal itu masih membebani pikiran para pemain Arsenal karena harus bertandang ke Man City dan kalah dari mereka di final piala. Namun, saya pikir mereka masih berada di posisi yang sama, dengan poin yang sama setelah kekalahan dari City itu, dan saya pikir jadwal pertandingan lebih menguntungkan bagi Arsenal. Saya pikir mereka akan memenangkan setiap pertandingan."







