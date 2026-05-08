‘Tidak terlalu jauh’ - Cristiano Ronaldo berpotensi tampil di Piala Dunia 2030 di Portugal, sementara mantan pelatih Manchester United berspekulasi tentang pencapaian bersejarah lainnya bagi CR7

Meulensteen pernah bekerja sama dengan CR7 selama masa tugas pertamanya di Manchester United. Mantan tangan kanan Sir Alex Ferguson itu mengatakan kepada GOAL — atas kerja sama dengan Best Betting Bonuses — saat ditanya apakah Ronaldo bisa terus bermain selama empat tahun lagi: “Maksudku, asalkan kesehatannya memungkinkan.

“Lihat saja dia, usianya 41 tahun, tapi secara biologis dia mungkin masih awal tiga puluhan. Ini seperti kasus di mana jika pikiran masih kuat, sisanya akan mengikuti. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dia menjaga dirinya dengan cara terbaik.

“Aku lihat beberapa hari lalu di suatu tempat bahwa mereka memasukkan putra Ronaldo ke dalam daftar pemain [di Al-Nassr]. Itu mungkin salah satu tantangan yang masih ingin dia lakukan, bermain bersamanya, itu akan menjadi hal yang unik.

“Tapi saya pikir jika dia tetap bebas cedera dan tetap bugar, tentu saja kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dengan Portugal karena dia mungkin akan menjadi pemain tertua di Piala Dunia. Hal itu pasti akan ada di benaknya, terutama karena Piala Dunia akan diselenggarakan bersama oleh Portugal, Spanyol, dan Maroko. Itu tidak terlalu jauh!”

Mantan rekan setim internasional Ronaldo, Nuno Gomes, sebelumnya pernah mengatakan kepada talkSPORT saat ditanya tentang topik yang sama, dengan kesempatan bermain di turnamen besar di tanah airnya sendiri yang jelas menarik bagi setiap pemain: “Saya pikir hanya dia, atau mungkin bahkan bukan dia, yang tahu jawabannya karena saya pikir dia menjalani tahun demi tahun di usia ini.

“Saya pikir dia masih bugar untuk bermain. Dia pemain yang sangat profesional dan salah satu pemain yang bisa kita jadikan contoh untuk diikuti? Bagi generasi muda. Tentu saja dia sudah tua dan kemampuannya berkurang dalam beberapa hal, misalnya kecepatan. Dia bukan lagi Cristiano yang sama saat berusia 18 atau 20 tahun, tapi dia masih mampu mencetak gol, dan dalam sepak bola, mencetak gol adalah hal terpenting, dan dia masih melakukannya.

“Tentu saja menurut saya itu juga tergantung pada pelatih. Saat ini kami memiliki Roberto Martinez dan saya pikir dia menyesuaikan tim, apakah dia dimasukkan dalam starting 11 atau tidak. Jadi saya pikir itu akan tergantung pada keinginannya, apakah dia ingin bermain lebih banyak atau tidak. Tapi mungkin saya bisa mengatakan bahwa ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya. Meskipun kita tahu bahwa dalam empat tahun ke depan kita akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan. Dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk berpamitan di kandang sendiri.”