Getty
Diterjemahkan oleh
‘Tidak terlalu jauh’ - Cristiano Ronaldo berpotensi tampil di Piala Dunia 2030 di Portugal, sementara mantan pelatih Manchester United berspekulasi tentang pencapaian bersejarah lainnya bagi CR7
Bisakah Ronaldo yang memecahkan rekor itu meraih trofi Piala Dunia?
Buku rekor akan ditulis ulang oleh Ronaldo musim panas ini saat ia mewakili negaranya di ajang unggulan FIFA untuk keenam kalinya. Ia pertama kali menginjakkan kaki di panggung internasional paling bergengsi pada tahun 2006.
Sekitar 20 tahun kemudian, dengan 226 penampilan dan 143 gol di bawah ikat pinggangnya, sang legenda sepanjang masa ini masih tampil gemilang. Ia telah menikmati kemenangan di Kejuaraan Eropa dan Liga Bangsa-Bangsa UEFA sebagai kapten Portugal, namun belum - tidak seperti rival abadinya Lionel Messi - berhasil meraih trofi paling bergengsi.
- Getty/GOAL
Siapa pemain tertua yang pernah tampil dalam pertandingan Piala Dunia?
Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut di tanah Amerika Utara, dengan Roberto Martinez memimpin skuad bertabur bintang yang memiliki potensi untuk menjadi juara dunia dan melengkapi koleksi medali gemilang bagi kapten ikonik mereka.
Jika kejayaan tertinggi sekali lagi terlepas dari genggaman, dan dengan Portugal yang akan menjadi tuan rumah bersama Spanyol dan Maroko pada putaran final 2030, mungkinkah Ronaldo tergoda untuk mencobanya sekali lagi?
Essam El Hadary saat ini merupakan pemain tertua yang pernah turun ke lapangan dalam pertandingan Piala Dunia, setelah tampil sebagai penjaga gawang untuk Mesir pada 2018 pada usia 45 tahun dan 161 hari. Ronaldo mungkin tertarik untuk meniru prestasi tersebut.
Apakah Ronaldo yang tak pernah padam bisa bermain di Piala Dunia 2030?
Meulensteen pernah bekerja sama dengan CR7 selama masa tugas pertamanya di Manchester United. Mantan tangan kanan Sir Alex Ferguson itu mengatakan kepada GOAL — atas kerja sama dengan Best Betting Bonuses — saat ditanya apakah Ronaldo bisa terus bermain selama empat tahun lagi: “Maksudku, asalkan kesehatannya memungkinkan.
“Lihat saja dia, usianya 41 tahun, tapi secara biologis dia mungkin masih awal tiga puluhan. Ini seperti kasus di mana jika pikiran masih kuat, sisanya akan mengikuti. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dia menjaga dirinya dengan cara terbaik.
“Aku lihat beberapa hari lalu di suatu tempat bahwa mereka memasukkan putra Ronaldo ke dalam daftar pemain [di Al-Nassr]. Itu mungkin salah satu tantangan yang masih ingin dia lakukan, bermain bersamanya, itu akan menjadi hal yang unik.
“Tapi saya pikir jika dia tetap bebas cedera dan tetap bugar, tentu saja kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dengan Portugal karena dia mungkin akan menjadi pemain tertua di Piala Dunia. Hal itu pasti akan ada di benaknya, terutama karena Piala Dunia akan diselenggarakan bersama oleh Portugal, Spanyol, dan Maroko. Itu tidak terlalu jauh!”
Mantan rekan setim internasional Ronaldo, Nuno Gomes, sebelumnya pernah mengatakan kepada talkSPORT saat ditanya tentang topik yang sama, dengan kesempatan bermain di turnamen besar di tanah airnya sendiri yang jelas menarik bagi setiap pemain: “Saya pikir hanya dia, atau mungkin bahkan bukan dia, yang tahu jawabannya karena saya pikir dia menjalani tahun demi tahun di usia ini.
“Saya pikir dia masih bugar untuk bermain. Dia pemain yang sangat profesional dan salah satu pemain yang bisa kita jadikan contoh untuk diikuti? Bagi generasi muda. Tentu saja dia sudah tua dan kemampuannya berkurang dalam beberapa hal, misalnya kecepatan. Dia bukan lagi Cristiano yang sama saat berusia 18 atau 20 tahun, tapi dia masih mampu mencetak gol, dan dalam sepak bola, mencetak gol adalah hal terpenting, dan dia masih melakukannya.
“Tentu saja menurut saya itu juga tergantung pada pelatih. Saat ini kami memiliki Roberto Martinez dan saya pikir dia menyesuaikan tim, apakah dia dimasukkan dalam starting 11 atau tidak. Jadi saya pikir itu akan tergantung pada keinginannya, apakah dia ingin bermain lebih banyak atau tidak. Tapi mungkin saya bisa mengatakan bahwa ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya. Meskipun kita tahu bahwa dalam empat tahun ke depan kita akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan. Dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk berpamitan di kandang sendiri.”
- Getty/GOAL
Trofi, 1.000 gol, dan bermain bersama putranya: Target Ronaldo
Untuk saat ini, Ronaldo fokus untuk meraih trofi yang telah lama dinanti bersama Al-Nassr — yang kini memuncaki klasemen Liga Pro Arab Saudi — sekaligus mendekati angka 1.000 gol sepanjang kariernya. Ia masih terikat kontrak di Timur Tengah hingga musim panas 2027.
Setiap kesempatan untuk bermain bersama putranya, Cristiano Junior, akan disambut dengan antusias, mengingat anak sulungnya kini berusia 16 tahun dan memimpikan menjadi pemain profesional. Belum ada kabar mengenai kapan ia akan pensiun, dengan kemungkinan besar bahwa pemain sepak bola yang luar biasa ini akan memutuskan untuk terus bermain hingga usia pertengahan 40-an dan seterusnya.