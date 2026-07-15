‘Tidak terlalu berhasil’ - Noni Madueke dan Anthony Gordon kesulitan meyakinkan Michael Owen di tengah absennya Cole Palmer dan Phil Foden dalam perjalanan Inggris menuju semifinal Piala Dunia

Saka telah menjadi starter dalam dua dari enam pertandingan Inggris sejauh ini, sementara tampil sebagai pemain pengganti dalam empat pertandingan lainnya, dan seharusnya sudah cukup mengasah ketajaman permainannya untuk dimasukkan sejak awal dan bermain selama lebih dari 90 menit.

Ketika ditanya apakah pemain sayap Arsenal itu perlu dimasukkan kembali menggantikan Madueke, mantan striker Three Lions Owen — dalam wawancara dengan GOAL melalui Covers.com di mana Anda dapat menemukan daftar situstaruhan — mengatakan: “Saya pikir Anda benar, mengingat hal itu. Saya pikir menjelang Piala Dunia ini, ketiga pemain serang di belakang [Harry] Kane itulah kekuatan kami. Namun, kenyataannya tidak berjalan seperti itu.

“Kane dan [Jude] Bellingham lah yang menjadi kekuatan kami, kurasa. Entah itu Rashford, Gordon, Madueke, atau Saka, mereka lah yang paling sering diturunkan. Mereka bermain cukup baik, tapi tidak lebih dari sekadar cukup.

“Dan mereka berada di posisi di mana mereka bisa masuk sebagai pemain pengganti dan dalam kondisi segar. Mereka akan terus digilir. Seharusnya mereka sudah mencetak gol dan tentu saja memberikan banyak assist. Namun, kenyataannya belum seperti itu.

“Namun, masih ada dua pertandingan tersisa, dan keduanya adalah pertandingan paling penting. Tak ada yang akan mengingat babak penyisihan grup jika salah satu dari mereka berhasil mencetak beberapa gol di final Piala Dunia.”