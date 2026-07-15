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‘Tidak terlalu berhasil’ - Noni Madueke dan Anthony Gordon kesulitan meyakinkan Michael Owen di tengah absennya Cole Palmer dan Phil Foden dalam perjalanan Inggris menuju semifinal Piala Dunia
Madueke, Gordon, Rashford, dan Saka belum menunjukkan performa terbaiknya untuk Inggris
Harapan menjelang turnamen besar di tanah Amerika Utara adalah bahwa bintang andalan Arsenal, Saka — yang baru saja menikmati kejayaan gelar juara Liga Premier di London Utara — dan Rashford yang dipinjamkan dari Barcelona akan dipilih untuk mengisi posisi di sayap.
Namun, yang pertama sedang mengalami masalah kebugaran yang tidak tepat waktu, sementara yang kedua—yang masih terikat kontrak dengan Manchester United dan menghadapi banyak gangguan terkait transfer—belum mampu mempertahankan performa setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan pembuka yang sengit melawan Kroasia.
Madueke telah menggantikan rekan setimnya di Arsenal itu di sayap kanan, tetapi terus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan akibat penampilannya yang terputus-putus dan kurang mengesankan, sementara pemain baru Barca, Gordon, kurang konsisten di sayap kiri.
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Siapa yang seharusnya diturunkan sebagai pemain sayap untuk timnas Inggris?
Saka telah menjadi starter dalam dua dari enam pertandingan Inggris sejauh ini, sementara tampil sebagai pemain pengganti dalam empat pertandingan lainnya, dan seharusnya sudah cukup mengasah ketajaman permainannya untuk dimasukkan sejak awal dan bermain selama lebih dari 90 menit.
Ketika ditanya apakah pemain sayap Arsenal itu perlu dimasukkan kembali menggantikan Madueke, mantan striker Three Lions Owen — dalam wawancara dengan GOAL melalui Covers.com di mana Anda dapat menemukan daftar situstaruhan — mengatakan: “Saya pikir Anda benar, mengingat hal itu. Saya pikir menjelang Piala Dunia ini, ketiga pemain serang di belakang [Harry] Kane itulah kekuatan kami. Namun, kenyataannya tidak berjalan seperti itu.
“Kane dan [Jude] Bellingham lah yang menjadi kekuatan kami, kurasa. Entah itu Rashford, Gordon, Madueke, atau Saka, mereka lah yang paling sering diturunkan. Mereka bermain cukup baik, tapi tidak lebih dari sekadar cukup.
“Dan mereka berada di posisi di mana mereka bisa masuk sebagai pemain pengganti dan dalam kondisi segar. Mereka akan terus digilir. Seharusnya mereka sudah mencetak gol dan tentu saja memberikan banyak assist. Namun, kenyataannya belum seperti itu.
“Namun, masih ada dua pertandingan tersisa, dan keduanya adalah pertandingan paling penting. Tak ada yang akan mengingat babak penyisihan grup jika salah satu dari mereka berhasil mencetak beberapa gol di final Piala Dunia.”
Tuchel memilih untuk tidak membawa pengaruh-pengaruh kreatifnya ke lapangan
Ketika ditanya apakah ia terkejut dengan minimnya menit bermain yang diberikan kepada Rashford—di mana Gordon sama sekali tidak diturunkan sementara beberapa pemain andalan lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan setelah gagal masuk skuad Piala Dunia asuhan Tuchel—Owen menambahkan: “Tentu saja. Saya berpendapat, dan masih berpendapat demikian, bahwa sepanjang turnamen ini kita seharusnya benar-benar merotasi para pemain tersebut.
“Saya tahu mereka sudah melakukan sedikit perubahan, tapi saya kira akan ada lebih banyak rotasi di posisi-posisi tersebut. Tentu saja, saya kira bahkan sebelum skuad dipilih, saya sudah melihat beberapa pemain lain yang bisa masuk ke sana — seperti Phil Foden dan Cole Palmer. Kita menempatkan banyak pemain hebat kita di posisi-posisi itu, memasukkan mereka ke dalam skuad, lalu kita punya banyak rotasi, banyak pemain yang segar, dan banyak ide baru sepanjang turnamen.
“Posisi-posisi itulah yang bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dalam turnamen ini. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dia cukup konsisten mempertahankan susunan tim yang sudah mapan.”
- Getty
Pertandingan semifinal Piala Dunia bersama Messi & Argentina
Tuchel mungkin akan memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain intinya dalam laga semifinal yang diprediksi akan menjadi pertarungan epik melawan Lionel Messi dan Argentina, juara dunia bertahan, pada hari Rabu. Mereka perlu mencari inspirasi dari mana pun saat menghadapi raksasa Amerika Selatan di Atlanta.
Kapten Kane yang memecahkan rekor dan playmaker andalan Bellingham sejauh ini telah menunjukkan performa gemilang di lini depan — masing-masing mencetak enam gol — namun kini saatnya bagi Rashford, Saka, Gordon, dan Madueke untuk memberikan kontribusi yang menentukan dalam upaya meraih kejayaan abadi dengan merebut trofi.
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