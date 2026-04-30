Tidak terkesan! Diego Simeone mengungkapkan mengapa laga epik PSG 5-4 Bayern di Liga Champions 'bukanlah pertandingan yang bagus'
Seri di Metropolitano
Atletico dan Arsenal bermain imbang 1-1 dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions, sehingga nasib kedua tim kini berada di ujung tanduk menjelang leg kedua di London. Viktor Gyokeres membuka skor untuk The Gunners melalui tendangan penalti sesaat sebelum babak pertama berakhir, namun Julian Alvarez menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti setelah tinjauan VAR di awal babak kedua. Meskipun Antoine Griezmann membentur tiang gawang, tak satu pun tim mampu mencetak gol penentu kemenangan dalam pertandingan yang ditandai oleh disiplin taktis.
Strategi di atas hiburan
Simeone memanfaatkan analisis pasca-pertandingannya untuk membandingkan penampilan timnya yang disiplin dengan laga seru penuh gol yang berakhir dengan skor 9-0 antara PSG dan Bayern Munich sehari sebelumnya. Pelatih asal Argentina itu menekankan bahwa meskipun para penggemar netral dan pemirsa televisi menikmati pertunjukan dengan skor tinggi, hasil seperti itu sering kali disebabkan oleh kelengahan di lini pertahanan yang sulit untuk diapresiasi oleh para pelatih.
Merefleksikan perbedaan pendekatan taktis dalam sepak bola sistem gugur Eropa, Simeone mengatakan kepada Prime Video: “Arsenal adalah tim yang luar biasa, yang telah memenangkan 10 pertandingan di Liga Champions dan tiga kali imbang. Babak pertama lebih taktis, dengan sedikit tembakan ke gawang dan beberapa transisi yang bagus. Di babak kedua, kami meningkatkan tempo dan mereka melemah. Kami tidak berhasil mencetak gol lagi, tapi itu adalah pertandingan yang bagus.
“Ketika pertandingan berakhir 5-4, semua orang berkata 'pertandingan yang luar biasa'. Saya berkata: 'mereka mencetak lima gol ke gawang kami!' Saya tidak tahu apakah itu pertandingan yang bagus bagi kami para pelatih, tapi di TV, tentu saja, itu indah.”
Kekhawatiran soal cedera di kubu Atleti
Di luar perdebatan taktis, Atletico tengah cemas menanti kondisi kebugaran para pemain kunci saat mereka bersiap untuk leg kedua di Emirates Stadium. Alvarez, yang mencetak gol ke-10 di kompetisi ini lewat tendangan penalti, dan rekan duetnya di lini depan, Alexander Sorloth, sama-sama mengalami masalah fisik.
Saat memberikan pembaruan skuad dan menatap laga penentuan di London, Simeone menambahkan: "Alvarez mengalami masalah kecil pada pergelangan kakinya, Sorloth mengalami cedera otot paha belakang. Kami ingin tampil baik dan akan berusaha memberikan yang terbaik. Semua orang tentu ingin pulih agar bisa bermain, tapi saya tidak tahu."
Pertandingan penentu antara Arsenal dan Atleti
Kedua tim akan kembali bertanding dalam enam hari ke depan dalam laga leg kedua yang sangat krusial, di mana Arsenal akan berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka yang telah menyamai rekor sebelumnya, yakni 13 pertandingan berturut-turut di kompetisi ini. Tim asuhan Mikel Arteta memiliki keunggulan tipis berkat dukungan tuan rumah, namun pendekatan disiplin Simeone membuat mereka menjadi ancaman yang tangguh dalam serangan balik. Dengan kondisi kebugaran Alvarez dan Sorloth yang masih diragukan, staf medis Atletico harus berjuang melawan waktu untuk memastikan dua penyerang andalan mereka siap bertanding dalam lawatan ke Emirates.