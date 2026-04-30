Tidak terkesan! Diego Simeone mengungkapkan mengapa laga epik PSG 5-4 Bayern di Liga Champions 'bukanlah pertandingan yang bagus'

Simeone memanfaatkan analisis pasca-pertandingannya untuk membandingkan penampilan timnya yang disiplin dengan laga seru penuh gol yang berakhir dengan skor 9-0 antara PSG dan Bayern Munich sehari sebelumnya. Pelatih asal Argentina itu menekankan bahwa meskipun para penggemar netral dan pemirsa televisi menikmati pertunjukan dengan skor tinggi, hasil seperti itu sering kali disebabkan oleh kelengahan di lini pertahanan yang sulit untuk diapresiasi oleh para pelatih.

Merefleksikan perbedaan pendekatan taktis dalam sepak bola sistem gugur Eropa, Simeone mengatakan kepada Prime Video: “Arsenal adalah tim yang luar biasa, yang telah memenangkan 10 pertandingan di Liga Champions dan tiga kali imbang. Babak pertama lebih taktis, dengan sedikit tembakan ke gawang dan beberapa transisi yang bagus. Di babak kedua, kami meningkatkan tempo dan mereka melemah. Kami tidak berhasil mencetak gol lagi, tapi itu adalah pertandingan yang bagus.

“Ketika pertandingan berakhir 5-4, semua orang berkata 'pertandingan yang luar biasa'. Saya berkata: 'mereka mencetak lima gol ke gawang kami!' Saya tidak tahu apakah itu pertandingan yang bagus bagi kami para pelatih, tapi di TV, tentu saja, itu indah.”