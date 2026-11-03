Tidak terjadi sejak penghinaan Barcelona 8-2: Paris memperbarui mimpi buruk Spanyol di Liga Champions

Paris Saint-Germain meraih kemenangan bersejarah atas Villarreal dengan skor 6-0 pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, mencatatkan kemenangan tandang terbesar dalam sejarahnya di ajang kompetisi Eropa.

Tim Prancis itu memulai gol-golnya melalui Joao Neves pada menit ke-9, kemudian Paris memanfaatkan kesalahan kiper Peter Gulacsi pada menit ke-12, sehingga Desire Doue mencetak gol kedua, sebelum Senny Mayulu menambah gol ketiga pada menit ke-13, yang disusul Fabian Ruiz pada menit ke-17.

Pada babak kedua, Ruiz kembali menambah gol kelima pada menit ke-50. Beberapa menit setelah masuk ke lapangan, pemain muda David Boly berhasil mencetak gol keenam pada menit ke-78, sehingga tim asuhan pelatih Enrique meraih kemenangan telak serta sejumlah rekor, sebagian di antaranya belum pernah terjadi sebelumnya.

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