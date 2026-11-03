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Tidak terjadi sejak penghinaan Barcelona 8-2: Paris memperbarui mimpi buruk Spanyol di Liga Champions

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League
Luis Enrique
F. Ruiz
Barcelona
Spanyol
Prancis

8 Menit yang Mengguncang Catatan Sejarah Liga Champions

Paris Saint-Germain meraih kemenangan bersejarah atas Villarreal dengan skor 6-0 pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, mencatatkan kemenangan tandang terbesar dalam sejarahnya di ajang kompetisi Eropa. 

Tim Prancis itu memulai gol-golnya melalui Joao Neves pada menit ke-9, kemudian Paris memanfaatkan kesalahan kiper Peter Gulacsi pada menit ke-12, sehingga Desire Doue mencetak gol kedua, sebelum Senny Mayulu menambah gol ketiga pada menit ke-13, yang disusul Fabian Ruiz pada menit ke-17.

Pada babak kedua, Ruiz kembali menambah gol kelima pada menit ke-50. Beberapa menit setelah masuk ke lapangan, pemain muda David Boly berhasil mencetak gol keenam pada menit ke-78, sehingga tim asuhan pelatih Enrique meraih kemenangan telak serta sejumlah rekor, sebagian di antaranya belum pernah terjadi sebelumnya.

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  • Rekor tercepat dalam mencetak gol

    Berdasarkan data Stats Foot, Paris mencetak empat gol hanya dalam waktu 8 menit, melalui Neves pada menit ke-9, Doue pada menit ke-12, Mayulu pada menit ke-13, dan Fabian Ruiz pada menit ke-17, sehingga menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 4 gol dalam waktu yang lebih singkat dari itu (tepatnya 16 menit 2 detik). 

    Paris juga mencetak tiga gol dalam 13 menit pertama, yang merupakan gol ketiga tercepat untuk tim tamu dalam sejarah kompetisi ini, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Borussia Dortmund yang mencetak gol ketiganya pada menit ke-17 saat menghadapi Legia pada 2016. 

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  • Rekor bersejarah untuk Paris: Rangkaian tanpa kekalahan dan 20 gol

    Paris Saint-Germain menjadi klub Prancis pertama yang menang dengan selisih 6 gol di kandang lawan dalam ajang Liga Champions sejak kemenangan Olympique Lyon atas Dinamo Zagreb 7-1 pada 7 Desember 2011, menurut data Stats du Foot. 

    Paris juga menjadi klub kedua dalam sejarah yang menang dengan selisih 6 gol atas tim Spanyol di Liga Champions, setelah Bayern Munich yang mengalahkan Barcelona 8-2 pada 14 Agustus 2020.

    Paris mencatatkan pencapaian lain sebagai klub pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 6 gol di kandang lawan melawan tim Spanyol, melampaui Monaco yang mencetak 5 gol melawan La Coruna pada 8 Desember 2004. 

    Paris juga tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhirnya di Liga Champions (10 kemenangan dan 4 hasil imbang), menyamai rangkaian tanpa kekalahan terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut, yang dicatatkan oleh Lyon antara Desember 2004 dan Maret 2006. 

    Paris juga mencapai 20 gol setelah 4 pekan di Liga Champions musim ini, mencatatkan rekor pada fase ini, melampaui 17 gol yang dicetaknya pada (fase grup) musim 2017-2018.

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