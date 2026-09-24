ZUMA Press Wire
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'Tidak tahu itu ada!' - Jude Bellingham tercengang setelah menerima penghargaan kejutan Piala Dunia dua bulan setelah turnamen berakhir
Pengakuan terlambat atas kepahlawanan di turnamen
Bellingham mencetak tujuh gol dalam delapan penampilan sepanjang turnamen musim panas itu, mencatatkan rekor gol baru untuk pemain Inggris dalam satu Piala Dunia. Gelandang itu membukukan brace saat melawan Meksiko dan Norwegia, sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan atas Prancis pada play-off perebutan tempat ketiga.
Total akhirnya membuat dia finis di peringkat ketiga bersama dalam daftar pencetak gol kompetisi, hanya berada di belakang Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Namun, pemain Real Madrid itu unggul atas Erling Haaland untuk merebut Bronze Boot secara mutlak, berkat torehan satu assist sepanjang turnamen dibandingkan nol milik striker Norwegia tersebut.
- AFP
'Tidak tahu itu ada'
Melalui aplikasi JB5 pribadinya, Bellingham membagikan foto penghargaan yang baru diterimanya, terletak di dalam kotak presentasinya. Pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan kebingungannya atas penghargaan tersebut, dengan terus terang mengakui bahwa ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan penghargaan itu.
"Sepatu Perunggu dari Piala Dunia... Tidak tahu ternyata ada penghargaan seperti ini, tapi tetap terima kasih," tulis Bellingham bersama gambar tersebut.
Sepatu Perunggu FIFA telah diberikan sejak turnamen 1982 di Spanyol, dengan para penerima sebelumnya termasuk ikon sepak bola seperti Zico, Gary Lineker, Ronaldo, dan Neymar. Torehan tujuh gol Bellingham secara khusus menjadi total tertinggi yang pernah dicatat oleh pemenang penghargaan peringkat ketiga.JB5 App
Musim panas yang tak terlupakan bersama England
Turnamen musim panas itu menandai kompetisi internasional besar keempat Bellingham, dan penampilan gemilangnya kemudian membuatnya masuk dalam Tim Turnamen. Performa tajamnya di Amerika Utara membuat total golnya untuk tim nasionalnya meningkat lebih dari dua kali lipat, yang kini berada di angka 13 gol dalam 56 penampilan.
Kontribusinya sangat vital dalam membantu tim asuhan Thomas Tuchel mencapai semifinal, saat mereka akhirnya kalah dari Argentina sebelum mengamankan peringkat ketiga melawan Prancis. Gelandang Real Madrid itu melanjutkan momentum tersebut dengan mulus ke musim domestik, dengan catatan tiga gol dan tiga assist dalam tujuh penampilan pertamanya di La Liga.
- AFP
Skuad racikan ulang Tuchel kembali beraksi
Bellingham kini akan berusaha menambah catatan gol internasionalnya saat Inggris kembali beraksi di UEFA Nations League pada jeda internasional kali ini. Inggris dijadwalkan menjamu juara dunia Spanyol di Stadion Wembley pada Sabtu, yang menjadi laga pertama mereka sejak play-off Piala Dunia pada pertengahan Juli.
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