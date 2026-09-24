'Tidak tahu itu ada'

Bellingham mencetak tujuh gol dalam delapan penampilan sepanjang turnamen musim panas itu, mencatatkan rekor gol baru untuk pemain Inggris dalam satu Piala Dunia. Gelandang itu membukukan brace saat melawan Meksiko dan Norwegia, sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan atas Prancis pada play-off perebutan tempat ketiga.

Total akhirnya membuat dia finis di peringkat ketiga bersama dalam daftar pencetak gol kompetisi, hanya berada di belakang Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Namun, pemain Real Madrid itu unggul atas Erling Haaland untuk merebut Bronze Boot secara mutlak, berkat torehan satu assist sepanjang turnamen dibandingkan nol milik striker Norwegia tersebut.



