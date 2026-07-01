"Tidak tahu apakah kita bisa lolos" - Erling Haaland menyatakan Norwegia hanya memiliki peluang yang "sangat tipis" untuk mengalahkan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia

Norwegia memastikan tempat mereka setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading di babak 32 besar. Haaland sekali lagi menjadi pahlawan, mencetak gol penentu pada menit ke-86 setelah menerima umpan terobosan dari Patrick Berg. Namun, alih-alih menikmati kejayaan atas kelolosan mereka, striker produktif ini dengan cepat menenangkan ekspektasi terkait lawan berikutnya.

Saat berbicara di depan kamera televisi segera setelah peluit akhir dibunyikan, Haaland bersikap hati-hati saat membahas tantangan yang menanti di depan. "Kami akan melaju ke babak 16 besar, di sana akan ada tim-tim hebat. Ini tidak akan mudah, kami harus realistis. Saya tidak tahu apakah kami akan lolos. Kami sudah banyak mempersiapkan diri dan kami masih sangat siap," katanya. Ketika ditanya secara spesifik mengenai bagaimana ia menilai peluang Norwegia untuk mengeliminasi Brasil, Haaland menjawab dengan blak-blakan: "Uh...sangat tipis."