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"Tidak tahu apakah kita bisa lolos" - Erling Haaland menyatakan Norwegia hanya memiliki peluang yang "sangat tipis" untuk mengalahkan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia
Pandangan realistis Haaland menjelang babak gugur
Norwegia memastikan tempat mereka setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading di babak 32 besar. Haaland sekali lagi menjadi pahlawan, mencetak gol penentu pada menit ke-86 setelah menerima umpan terobosan dari Patrick Berg. Namun, alih-alih menikmati kejayaan atas kelolosan mereka, striker produktif ini dengan cepat menenangkan ekspektasi terkait lawan berikutnya.
Saat berbicara di depan kamera televisi segera setelah peluit akhir dibunyikan, Haaland bersikap hati-hati saat membahas tantangan yang menanti di depan. "Kami akan melaju ke babak 16 besar, di sana akan ada tim-tim hebat. Ini tidak akan mudah, kami harus realistis. Saya tidak tahu apakah kami akan lolos. Kami sudah banyak mempersiapkan diri dan kami masih sangat siap," katanya. Ketika ditanya secara spesifik mengenai bagaimana ia menilai peluang Norwegia untuk mengeliminasi Brasil, Haaland menjawab dengan blak-blakan: "Uh...sangat tipis."
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Mengejar Messi dan Mbappé dalam perebutan Sepatu Emas
Bintang andalan Man City ini sedang menjalani turnamen yang gemilang, membuktikan bahwa performa apiknya di klub dapat diterjemahkan dengan sempurna ke panggung dunia. Gol penentu kemenangannya melawan Pantai Gading merupakan gol kelimanya di turnamen ini, menempatkannya hanya selisih satu gol di belakang Lionel Messi dan Kylian Mbappé dalam perburuan Sepatu Emas. Efisiensi Haaland sangat mencolok mengingat minimnya pengalaman Piala Dunia yang dimilikinya.
Secara statistik, Haaland terus tampil pada level yang jarang terlihat dalam sepak bola internasional. Ia kini telah mencetak 60 gol dalam hanya 53 penampilan untuk negaranya, menjadikannya pemain aktif tercepat yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Sebagai perbandingan, Mbappe membutuhkan 100 penampilan untuk mencetak 60 gol, sementara Messi membutuhkan 122 penampilan.
Odegaard menawarkan pandangan yang lebih optimis
Sementara Haaland tampil sebagai sosok yang realistis, kapten Norwegia Martin Odegaard sedikit lebih optimis mengenai prospek timnya. Gelandang serang Arsenal ini, yang bertindak sebagai pembawa acara dalam perayaan pasca-pertandingan dengan memimpin para suporter melakukan 'tepuk tangan Viking', meyakini bahwa sifat turnamen yang tak terduga ini bisa menguntungkan mereka. Odegaard mendorong rekan-rekan setimnya untuk menerima status sebagai tim underdog.
"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi dalam sepak bola segalanya mungkin terjadi. Kami ingin terus bermimpi, terus menikmati permainan ini, mari kita coba. Kita lihat saja seberapa lama kita bisa terus bermimpi. Mari kita persiapkan diri dengan baik dan nikmati momen ini," kata Odegaard kepada para wartawan di zona campuran.
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Mengakui kelebihan Brasil
Odegaard mengakui kualitas individu para pemain Brasil, sambil menyebutkan bahwa ia sudah mengenal rekan setimnya di klub, Gabriel Martinelli dan Gabriel Magalhaes: "Mereka memiliki tim yang hebat, beberapa pemain yang luar biasa; saya mengenal mereka dari Arsenal, mereka adalah pemain kelas atas."
Norwegia dan Brasil akan bertanding di Stadion New York/New Jersey pada hari Minggu.