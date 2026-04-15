Setelah kekalahan 0-2 pada leg kedua perempat final melawan Paris Saint-Germain, Hamann merasa kesal karena Slot menurunkan penyerang tengah Alexander Isak—yang baru saja pulih dari cedera patah tulang betis—di lini serang, sementara Cody Gakpo dan Mohamed Salah awalnya ditempatkan di bangku cadangan.
Diterjemahkan oleh
"Tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya": Keputusan pelatih Liverpool Arne Slot saat tersingkir dari Liga Champions oleh PSG menimbulkan kekecewaan
"Kalau dia sudah tiga bulan tidak bermain, lalu tiba-tiba diturunkan melawan tim terbaik di Eropa. Di situlah dia seharusnya bermain," kata Hamann dengan heran kepada Sky mengenai penunjukan Isak dalam starting eleven, yang absen sejak akhir Desember hingga awal April dan baru merayakan comeback-nya melalui penampilan singkat pada leg pertama di Paris (0-2) pekan lalu.
"Dan dia (Slot, red.) tidak mau memasukkannya sebagai pemain pengganti, karena dia mungkin tidak bisa bermain di babak perpanjangan waktu," mantan pemain timnas Jerman itu juga tidak bisa memahami penjelasan Slot mengenai keputusan tersebut. "Saya harus jujur mengatakan: Saya sangat menghormati pria itu, tapi saya belum pernah mendengar hal seperti ini. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Mungkin saja, tapi tidak di Liga Champions."
Slot menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk memainkan Isak sejak awal karena tidak ingin menggunakannya sebagai pemain pengganti, dan pemain Swedia itu mungkin akan kehabisan tenaga di babak perpanjangan waktu. "Tapi bermain 45 menit dan melihat bagaimana perasaannya di babak pertama, jika ia menambah lima hingga sepuluh menit, itu adalah salah satu kemungkinan," kata Slot.
- AFP
Kritik tajam terhadap Pelatih Liverpool Arne Slot: Alexander Isak "seolah-olah tidak ada"
Slot membela keputusannya untuk memainkan Isak, antara lain dengan alasan bahwa penyerang berusia 26 tahun itu "dua kali nyaris mencetak gol". Namun, pada salah satu peluang tersebut, saat ia digagalkan oleh kiper PSG Matvey Safonov, Isak sebenarnya berada dalam posisi offside. "Dia sudah siap. Jika saya merasa dia belum siap, dia tidak akan diturunkan," tegas Slot.
Isak, yang transfernya senilai 145 juta euro dibayarkan Liverpool kepada Newcastle United musim panas lalu, belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Anfield Road mengingat ia baru mencetak tiga gol dalam 19 penampilannya sejauh ini. Saat melawan PSG, ia diganti pada babak pertama, dan Cody Gakpo masuk menggantikannya.
Pemain asal Belanda itu "melakukan lebih banyak hal dalam lima menit pertama daripada Isak sepanjang babak pertama sebelumnya," kata Stephen Warnock, mantan pemain Liverpool lainnya, saat mengkritik susunan pemain Slot di BBC. Isak "sama sekali tidak fit" dan "tidak terlihat" pada Selasa malam di Anfield Road, jelas Warnock. "Dan dia (Slot, red.) berpikir bisa memasukkannya melawan PSG, dalam pertandingan terbesar musim ini melawan tim terbaik Eropa, dan mendapatkan performa darinya dalam 45 menit?", tanya pria berusia 44 tahun itu dengan nada yang penuh makna.
FC Liverpool tak bisa lagi membalikkan keadaan melawan PSG — kini fokus penuh pada final Liga Premier
Setelah Liverpool kalah telak 0-2 pada leg pertama di Paris, mereka harus membalikkan keadaan di Anfield Road. Setelah sekitar setengah jam, Virgil van Dijk memiliki peluang besar untuk memimpin, yang mungkin akan mengarahkan pertandingan ke arah yang tepat dari sudut pandang tim Inggris. Namun, kapten PSG Marquinhos dengan aksi penyelamatan yang luar biasa mencegah van Dijk untuk mendorong bola melewati garis gawang.
Paris tidak hanya mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan, tetapi juga menang 2-0 di kandang lawan berkat dua gol dari Ousmane Dembele. Bagi Slot, yang sudah semakin tertekan meskipun memenangkan gelar juara Inggris musim lalu, situasinya kini bisa menjadi sangat sulit. Apakah pria berusia 47 tahun ini masih memiliki masa depan di Liverpool setelah musim ini berakhir, masih menjadi pertanyaan.
Di sisa musim ini, setelah tersingkir dari Liga Champions, Slot kini harus berjuang untuk kembali lolos ke kompetisi bergengsi tersebut. Sebagai tim peringkat kelima, Liverpool diuntungkan karena Premier League sudah memastikan satu slot kelima untuk Liga Champions musim depan. Namun, keunggulan The Reds atas peringkat keenam (FC Chelsea), yang tidak lagi cukup untuk lolos ke Liga Champions, hanya empat poin dengan enam pertandingan tersisa hingga akhir musim.
Selain itu, jadwal sisa Liverpool cukup berat dengan laga tandang melawan dua rival abadi, FC Everton dan Manchester United, serta Aston Villa yang saat ini berada di peringkat keempat. Di kandang, mereka juga akan menghadapi duel langsung dengan Chelsea dan FC Brentford yang mengejutkan di peringkat ketujuh, yang masih menyimpan harapan tipis untuk lolos ke kompetisi teratas.
Ringkasan jadwal sisa pertandingan FC Liverpool
Hari Pertandingan
Lawan
33
FC Everton (Tandang)
34
Crystal Palace (K)
35
Manchester United (T)
36
FC Chelsea (K)
37
Aston Villa (T)
38
FC Brentford (K)