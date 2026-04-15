"Tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya": Keputusan pelatih Liverpool Arne Slot saat tersingkir dari Liga Champions oleh PSG menimbulkan kekecewaan

"Kalau dia sudah tiga bulan tidak bermain, lalu tiba-tiba diturunkan melawan tim terbaik di Eropa. Di situlah dia seharusnya bermain," kata Hamann dengan heran kepada Sky mengenai penunjukan Isak dalam starting eleven, yang absen sejak akhir Desember hingga awal April dan baru merayakan comeback-nya melalui penampilan singkat pada leg pertama di Paris (0-2) pekan lalu.

"Dan dia (Slot, red.) tidak mau memasukkannya sebagai pemain pengganti, karena dia mungkin tidak bisa bermain di babak perpanjangan waktu," mantan pemain timnas Jerman itu juga tidak bisa memahami penjelasan Slot mengenai keputusan tersebut. "Saya harus jujur mengatakan: Saya sangat menghormati pria itu, tapi saya belum pernah mendengar hal seperti ini. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Mungkin saja, tapi tidak di Liga Champions."

Slot menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk memainkan Isak sejak awal karena tidak ingin menggunakannya sebagai pemain pengganti, dan pemain Swedia itu mungkin akan kehabisan tenaga di babak perpanjangan waktu. "Tapi bermain 45 menit dan melihat bagaimana perasaannya di babak pertama, jika ia menambah lima hingga sepuluh menit, itu adalah salah satu kemungkinan," kata Slot.