Upaya untuk mendatangkan penyerang tersebut merupakan "transfer yang tidak terwujud paling mahal yang pernah kami lakukan". Kemudian Klopp menjelaskan bahwa proses negosiasi tersebut berlangsung cukup unik: "Kami terbang bersama Liverpool dari Blackpool ke Nice. Seluruh keluarga Mbappé naik ke pesawat pribadi yang punya lima kamar atau semacamnya. Lalu kami terbang berputar-putar di sana, ngobrol sama keluarganya, makan enak...”

Pembawa acara Johannes B. Kerner (61) menanyakan alasan di balik hal tersebut. Klopp mengungkapkan: “Kami tidak boleh terlihat. Kami terus terbang berputar-putar, itu luar biasa — dan kemudian dia pergi ke Paris.” Itu terjadi pada musim panas 2017. Mbappé awalnya pindah ke PSG dengan status pinjaman, lalu secara permanen setahun kemudian. Total biaya transfernya mencapai 180 juta euro.

Satu musim panas sebelumnya, Klopp ditolak oleh Dembele, ketika pemain itu memutuskan untuk pindah dari Stade Rennes ke klub lamanya, BVB: “Kami berbicara di Paris saat itu,” kata Klopp. “Saat itu saya sudah punya firasat, tapi sekarang saya tidak tahu apakah dia tahu siapa kami.”

Pembicaraan itu diatur oleh agen Dembele, tetapi tidak berjalan sesuai rencana bagi Klopp: “Lalu saya keluar. Saya pikir, ini omong kosong. Dan saat itu ponsel saya terjatuh ke lantai. Satu-satunya hasil pada malam itu: ponsel saya rusak.”

Klopp tidak menjelaskan kapan dan mengapa negosiasi dengan Rabiot tidak berhasil, melainkan hanya mengatakan: “Untuk Rabiot, kami berbicara dengan ibunya, sama seperti yang kami lakukan dengan Mbappé.”

Ketiga pemain tersebut akan masuk dalam susunan pemain inti Prancis saat menghadapi Maroko pada Kamis malam, dalam pertandingan ulang semifinal Piala Dunia 2022.