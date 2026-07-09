Dalam perannya sebagai pakar sepak bola di MagentaTV, Klopp menceritakan bagaimana ia berusaha keras—namun sia-sia—untuk mendatangkan kapten Kylian Mbappe (27, Real Madrid), pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele (29, Paris Saint-Germain), dan gelandang pengatur serangan Adrien Rabiot (31, AC Milan).
Diterjemahkan oleh
"Tidak tahu apakah dia tahu siapa kami": Tiga bintang tim nasional Prancis lolos dari genggaman Jürgen Klopp di FC Liverpool
Saat berdiri di Stadion Foxborough, Boston, di samping para pemain Prancis yang sedang melakukan pemanasan, pelatih tim nasional yang akan dilantik itu memulai pembicaraannya: "Bagi saya, ini sangat sulit saat ini. Saya sudah pernah bernegosiasi dengan tiga di antara mereka dan tidak pernah berhasil mendatangkan mereka."
Klopp menjabat sebagai pelatih kepala The Reds dari tahun 2015 hingga 2024. Pada awal masa jabatannya di sana, ia ingin mendatangkan Mbappé—yang saat itu sedang menanjak kariernya di AS Monaco—ke Anfield Road. “Mengenai Kylian Mbappé, saya tidak ingat persis tahunnya, tapi itu terjadi sebelum ia pindah ke Paris.”
- Getty Images Sport
Upaya Jürgen Klopp yang sia-sia untuk membujuk Ousmane Dembele berakhir dengan telepon yang rusak
Upaya untuk mendatangkan penyerang tersebut merupakan "transfer yang tidak terwujud paling mahal yang pernah kami lakukan". Kemudian Klopp menjelaskan bahwa proses negosiasi tersebut berlangsung cukup unik: "Kami terbang bersama Liverpool dari Blackpool ke Nice. Seluruh keluarga Mbappé naik ke pesawat pribadi yang punya lima kamar atau semacamnya. Lalu kami terbang berputar-putar di sana, ngobrol sama keluarganya, makan enak...”
Pembawa acara Johannes B. Kerner (61) menanyakan alasan di balik hal tersebut. Klopp mengungkapkan: “Kami tidak boleh terlihat. Kami terus terbang berputar-putar, itu luar biasa — dan kemudian dia pergi ke Paris.” Itu terjadi pada musim panas 2017. Mbappé awalnya pindah ke PSG dengan status pinjaman, lalu secara permanen setahun kemudian. Total biaya transfernya mencapai 180 juta euro.
Satu musim panas sebelumnya, Klopp ditolak oleh Dembele, ketika pemain itu memutuskan untuk pindah dari Stade Rennes ke klub lamanya, BVB: “Kami berbicara di Paris saat itu,” kata Klopp. “Saat itu saya sudah punya firasat, tapi sekarang saya tidak tahu apakah dia tahu siapa kami.”
Pembicaraan itu diatur oleh agen Dembele, tetapi tidak berjalan sesuai rencana bagi Klopp: “Lalu saya keluar. Saya pikir, ini omong kosong. Dan saat itu ponsel saya terjatuh ke lantai. Satu-satunya hasil pada malam itu: ponsel saya rusak.”
Klopp tidak menjelaskan kapan dan mengapa negosiasi dengan Rabiot tidak berhasil, melainkan hanya mengatakan: “Untuk Rabiot, kami berbicara dengan ibunya, sama seperti yang kami lakukan dengan Mbappé.”
Ketiga pemain tersebut akan masuk dalam susunan pemain inti Prancis saat menghadapi Maroko pada Kamis malam, dalam pertandingan ulang semifinal Piala Dunia 2022.
Perjalanan Karier Jürgen Klopp sebagai Pelatih Kepala
Periode Klub 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015–2024 FC Liverpool
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami