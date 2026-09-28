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Australia v BrazilGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Tidak sulit menjadi pesepakbola' - Penyerang Real Madrid Endrick menepis klaim soal tekanan dalam sepakbola dan menyoroti nasib pekerja biasa

Endrick
Real Madrid
LaLiga
Brazil
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Penyerang Real Madrid, Endrick, menepis klaim bahwa pesepakbola menanggung tekanan yang tak tertahankan, dengan berargumen bahwa bersaing di level elite tidaklah sulit jika dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi para pekerja biasa. Pemain internasional Brasil itu menegaskan bahwa para pemain seharusnya bersyukur atas gaji yang mengubah hidup, alih-alih mengeluhkan tuntutan olahraga ini.

  • Sensasi asal Brasil menawarkan perspektif yang membumi

    Endrick berbicara terus terang mengenai tuntutan sepakbola modern saat sedang menjalani tugas internasional bersama Brasil. Mantan penyerang Palmeiras itu mengakui bahwa pertandingan menghadirkan momen-momen menegangkan, tetapi menolak anggapan bahwa bermain sepakbola profesional bisa disebut sebagai kehidupan yang berat. Menurutnya, uang dalam jumlah besar yang diperoleh para pemain top mengubah kehidupan keluarga dengan cara yang tidak bisa dibandingkan dengan rutinitas melelahkan para pekerja biasa.

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    Bintang Madrid menolak kesulitan pemain

    Berbicara kepada saluran televisi Brasil TV Globo, sang striker menekankan pentingnya bersyukur atas semua yang diberikan sepakbola. Menyoroti kontras antara sepakbola level elite dan kehidupan kerja sehari-hari, Endrick berkata: "Kami [para pesepakbola] menghadapi tekanan yang sangat besar, tetapi kami harus bersyukur atas apa yang diberikan sepakbola kepada kami. Tentu ada momen-momen dengan tekanan tinggi, tetapi sepakbola memberi kami hal-hal luar biasa yang bisa mengubah kehidupan keluarga kami."

    Menepis keluhan soal tekanan dalam olahraga ini, ia menambahkan: "Menjadi pesepakbola itu tidak sulit. Ya, ada hal-hal tertentu yang terjadi yang sulit, tetapi kami tidak bisa mengklaim bahwa menjadi pemain itu sulit. Yang sulit adalah menjadi seseorang yang bangun pukul 5 pagi untuk pergi bekerja, bekerja keras dari Senin sampai Minggu."

  • Keberadaan yang istimewa menuntut rasa syukur yang mendalam

    Menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya yang masih remaja, penyerang Brasil itu menepis keluhan soal tuntutan dari luar dengan menempatkan kemewahan sepakbola modern dalam perspektif yang sangat jelas. Mengingatkan sesama pesepakbola profesional untuk menghargai keberuntungan mereka alih-alih goyah di bawah sorotan, penyerang Madrid itu menutup dengan mengatakan: "Kami berada di dalam sepakbola, melakukan apa yang paling kami cintai dan menghasilkan uang yang bisa mengubah kehidupan keluarga kami. Kami hanya harus berterima kasih kepada Tuhan atas momen ini."

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  • Rotasi tim nasional akan segera terjadi

    Setelah menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 melawan Australia di Townsville, sang penyerang bisa turun ke bangku cadangan untuk laga uji coba kedua pada Selasa di Brisbane. Carlo Ancelotti diperkirakan akan terus merotasi skuadnya sebelum Brasil menuntaskan tur mereka melawan India. Setelah jeda internasional berakhir, remaja itu akan kembali ke Spanyol untuk berupaya mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Madrid, setelah hanya mencatatkan empat menit di lapangan musim ini.

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