Berbicara kepada saluran televisi Brasil TV Globo, sang striker menekankan pentingnya bersyukur atas semua yang diberikan sepakbola. Menyoroti kontras antara sepakbola level elite dan kehidupan kerja sehari-hari, Endrick berkata: "Kami [para pesepakbola] menghadapi tekanan yang sangat besar, tetapi kami harus bersyukur atas apa yang diberikan sepakbola kepada kami. Tentu ada momen-momen dengan tekanan tinggi, tetapi sepakbola memberi kami hal-hal luar biasa yang bisa mengubah kehidupan keluarga kami."

Menepis keluhan soal tekanan dalam olahraga ini, ia menambahkan: "Menjadi pesepakbola itu tidak sulit. Ya, ada hal-hal tertentu yang terjadi yang sulit, tetapi kami tidak bisa mengklaim bahwa menjadi pemain itu sulit. Yang sulit adalah menjadi seseorang yang bangun pukul 5 pagi untuk pergi bekerja, bekerja keras dari Senin sampai Minggu."