Getty Images Sport
"Tidak sesuai dengan semangat permainan" - Joshua Kimmich dari Bayern Munich menyerukan perubahan aturan setelah laga spektakuler yang memecahkan rekor di Liga Champions melawan PSG
'Aturan itu perlu sedikit disempurnakan'
Bek kiri Bayern Munich, Alphonso Davies, menyentuh bola dengan tangannya saat menerima umpan silang dari Dembele di dalam kotak penalti dari jarak dekat. Tidak ada niat untuk melakukannya: bola terlebih dahulu mengenai pinggul Davies sebelum memantul ke tangannya. Wasit video Carlos del Cerro Grande turun tangan, dan setelah meninjau tayangan ulang, wasit Scharer memberikan tendangan penalti.
“Lengan kiri terulur dan memperluas area pertahanan. Lengan kiri keluar dan memperluas area blok. Menurut saya, ini jelas merupakan handball yang layak dihukum karena area permukaan tubuh diperluas. Berdasarkan gambar-gambar ini, keputusan tersebut benar,” kata pakar wasit terkemuka Lutz Wagner, mendukung keputusan wasit. Kimmich, bagaimanapun, jauh dari meyakini: “Itu benar-benar frustrasi, karena tidak ada lawan di belakangnya yang bisa mencetak gol. Aturan ini perlu disesuaikan.” Pemain berusia 31 tahun itu menambahkan bahwa ia lebih memilih sistem di mana tidak setiap handball di kotak penalti secara otomatis berujung pada penalti, dan mengusulkan sanksi yang lebih ringan untuk insiden-insiden tak sengaja semacam itu.
Manajer Bayern Munich, Vincent Kompany, menyebut insiden tersebut “sangat kontroversial”, sementara direktur olahraga Max Eberl menambahkan di zona campuran: “Ada banyak hal yang perlu dibahas. Bola mengenai tubuh terlebih dahulu, lalu tangan, jadi mungkin seharusnya tidak diberikan. Tapi apa gunanya marah-marah sekarang? Sayangnya, dia sudah meniup peluit.”
Dua pakar AmazonPrime dan mantan pemain internasional, Christoph Kramer dan Mats Hummels, juga mengkritik keputusan tersebut. “Itu lagi-lagi gerakan lambat yang berlebihan; itu hal terburuk dalam sepak bola, membuat segalanya terlihat jauh lebih buruk,” keluh Kramer. Hummels menambahkan: “Setelah tendangan, tangan bergerak liar, yang membuatnya terlihat lebih buruk. Bola memantul dari pinggul; saya selalu berpikir itu tidak seharusnya menjadi penalti.”
Kimmich terkejut saat Bayern dan PSG mencetak sejarah di Liga Champions
Memimpin 3–2 saat jeda, PSG dan Bayern telah mencatatkan babak pertama semifinal Liga Champions dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah, dan gol-gol terus berdatangan setelah jeda. Tim asal Paris itu kemudian memperlebar keunggulan menjadi 5–2 berkat gol-gol cepat dari Khvicha Kvaratskhelia dan Dembele.
“Kalian semua melihat apa yang terjadi setelah skor 5–2. Kalian berdiri di lapangan sambil berpikir, 'apa yang sebenarnya sedang terjadi?' Kami tidak kalah tiga gol dari mereka,” kata Kimmich mengenai situasi sulit tepat setelah menit ke-60. “Penting untuk tetap relatif tenang. Dilemanya jelas: apakah kalian mengabaikan kehati-hatian untuk kembali ke permainan, atau mencoba menghindari skenario terburuk?”
Bayern kemudian perlahan bangkit: sundulan Dayot Upamecano pada menit ke-65 membuat skor menjadi 5-3 dan memastikan laga tetap terbuka untuk leg kedua di kandang pada Rabu depan. Tak lama setelah itu, Luis Díaz yang tampil gemilang memperkecil ketertinggalan menjadi 5-4, skor yang bertahan hingga peluit akhir.
“Kami selalu tahu ini akan menjadi pertandingan yang berbalik-balik, tapi tidak se-terbuka ini,” kata Kimmich setelahnya, merenungkan laga yang memecahkan rekor. “Rasanya aneh kalah hanya dengan selisih satu gol. Kami tertinggal tiga gol, bangkit, dan masih butuh menyamakan kedudukan. Paris jelas kelelahan di akhir.”
Pada 6 Mei di Allianz Arena, Kimmich dan rekan-rekannya akan berusaha membalikkan keadaan. Jika Bayern lolos ke final di Budapest pada akhir Mei, mereka akan menghadapi Arsenal atau Atletico Madrid, yang pertandingan semifinal pertamanya dijadwalkan pada Rabu.
Jadwal pertandingan Bayern selanjutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Sabtu, 2 Mei
FC Bayern vs 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Rabu, 6 Mei
FC Bayern vs. Paris Saint-Germain
Liga Champions
Sabtu, 9 Mei
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern
Bundesliga
Sabtu, 16 Mei
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Bundesliga