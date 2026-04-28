"Tidak sesuai dengan semangat permainan" - Joshua Kimmich dari Bayern Munich menyerukan perubahan aturan setelah laga spektakuler yang memecahkan rekor di Liga Champions melawan PSG

Bek kiri Bayern Munich, Alphonso Davies, menyentuh bola dengan tangannya saat menerima umpan silang dari Dembele di dalam kotak penalti dari jarak dekat. Tidak ada niat untuk melakukannya: bola terlebih dahulu mengenai pinggul Davies sebelum memantul ke tangannya. Wasit video Carlos del Cerro Grande turun tangan, dan setelah meninjau tayangan ulang, wasit Scharer memberikan tendangan penalti.

“Lengan kiri terulur dan memperluas area pertahanan. Lengan kiri keluar dan memperluas area blok. Menurut saya, ini jelas merupakan handball yang layak dihukum karena area permukaan tubuh diperluas. Berdasarkan gambar-gambar ini, keputusan tersebut benar,” kata pakar wasit terkemuka Lutz Wagner, mendukung keputusan wasit. Kimmich, bagaimanapun, jauh dari meyakini: “Itu benar-benar frustrasi, karena tidak ada lawan di belakangnya yang bisa mencetak gol. Aturan ini perlu disesuaikan.” Pemain berusia 31 tahun itu menambahkan bahwa ia lebih memilih sistem di mana tidak setiap handball di kotak penalti secara otomatis berujung pada penalti, dan mengusulkan sanksi yang lebih ringan untuk insiden-insiden tak sengaja semacam itu.

Manajer Bayern Munich, Vincent Kompany, menyebut insiden tersebut “sangat kontroversial”, sementara direktur olahraga Max Eberl menambahkan di zona campuran: “Ada banyak hal yang perlu dibahas. Bola mengenai tubuh terlebih dahulu, lalu tangan, jadi mungkin seharusnya tidak diberikan. Tapi apa gunanya marah-marah sekarang? Sayangnya, dia sudah meniup peluit.”

Dua pakar AmazonPrime dan mantan pemain internasional, Christoph Kramer dan Mats Hummels, juga mengkritik keputusan tersebut. “Itu lagi-lagi gerakan lambat yang berlebihan; itu hal terburuk dalam sepak bola, membuat segalanya terlihat jauh lebih buruk,” keluh Kramer. Hummels menambahkan: “Setelah tendangan, tangan bergerak liar, yang membuatnya terlihat lebih buruk. Bola memantul dari pinggul; saya selalu berpikir itu tidak seharusnya menjadi penalti.”