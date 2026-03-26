Ketika ditanya mengenai minat yang dilaporkan media terhadap dirinya, pria berusia 29 tahun itu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Spanyol Onda Cero: "Tidak semudah itu menolak tawaran dari klub-klub terbaik di dunia."
"Tidak semudah itu menolak tawaran dari klub-klub terbaik di dunia": Rodri mulai menjadi bahan pembicaraan di Real Madrid
Di masa lalu, Rodri sering dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid; antara lain, Los Blancos dikabarkan menunjukkan minat besar untuk merekrutnya setelah ia memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2024.
Namun, Rodri tidak ingin pernyataannya dipahami sebagai isyarat jelas untuk hengkang dari Manchester City. Tetap bertahan bersama The Skyblues pun sangat mungkin, dan pembicaraan awal mengenai perpanjangan kontrak diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. "Saya masih memiliki kontrak satu tahun lagi, akan tiba saatnya kita harus duduk bersama dan membicarakannya."
Kontrak Rodri di City akan berakhir pada 2027. Jika ia tidak memperpanjang kontraknya lebih awal, klub papan atas Inggris itu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada musim panas nanti, karena harus menghadapi tahun terakhir kontrak sang pemain berusia 29 tahun. Dan tentu saja, mereka ingin menghindari kepergian sang juara Eropa itu tanpa biaya transfer setahun kemudian.
Real Madrid sedang mencari gelandang tengah baru
Bagi Real, merekrut gelandang tengah baru merupakan salah satu prioritas utama pada bursa transfer musim panas ini. Setelah Toni Kroos (pensiun pada 2024) dan Luka Modric (pindah ke AC Milan pada 2025) secara berturut-turut meninggalkan klub dalam dua tahun terakhir—dua pemain yang sebelumnya bersama-sama membentuk lini tengah Real selama satu dekade—Los Blancos memilih untuk tidak mencari pengganti dari luar.
Sebaliknya, kepergian mereka diharapkan dapat diatasi dengan pemain-pemain yang sudah ada, yaitu Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Dani Ceballos. Namun, belakangan ini, para petinggi Real tampaknya semakin yakin bahwa mereka memang membutuhkan perekrutan pemain bintang baru untuk lini tengah.
Dalam hal ini, Vitinha dari Paris Saint-Germain dan Enzo Fernandez dari Chelsea FC juga sempat dianggap sebagai pemain incaran. Namun, keduanya tampaknya sulit didatangkan dalam waktu dekat karena kontrak jangka panjang mereka di Paris (Vitinha, 2029) dan London (Fernandez, 2032). Dan jika pun bisa, kemungkinan besar harganya akan jauh lebih mahal daripada, misalnya, Rodri. Setidaknya untuk Vitinha, konon ada "Gentlemen's Agreement" dengan PSG yang menyatakan bahwa ia boleh meninggalkan klub jika ada tawaran sebesar 100 juta euro.
Rodri lahir di Madrid dan bermain di tim junior Atletico, rival sekota Real. Ia kemudian memulai karier profesionalnya di Villarreal, kembali ke Atletico pada 2018, dan setahun kemudian pindah ke Manchester dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro.
Data performa Rodri musim ini
Penampilan
28
Gol
2
Assist
0
Kartu kuning
4
Kartu kuning-merah
1