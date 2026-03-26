"Tidak semudah itu menolak tawaran dari klub-klub terbaik di dunia": Rodri mulai menjadi bahan pembicaraan di Real Madrid

Di masa lalu, Rodri sering dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid; antara lain, Los Blancos dikabarkan menunjukkan minat besar untuk merekrutnya setelah ia memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2024.

Namun, Rodri tidak ingin pernyataannya dipahami sebagai isyarat jelas untuk hengkang dari Manchester City. Tetap bertahan bersama The Skyblues pun sangat mungkin, dan pembicaraan awal mengenai perpanjangan kontrak diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. "Saya masih memiliki kontrak satu tahun lagi, akan tiba saatnya kita harus duduk bersama dan membicarakannya."

Kontrak Rodri di City akan berakhir pada 2027. Jika ia tidak memperpanjang kontraknya lebih awal, klub papan atas Inggris itu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada musim panas nanti, karena harus menghadapi tahun terakhir kontrak sang pemain berusia 29 tahun. Dan tentu saja, mereka ingin menghindari kepergian sang juara Eropa itu tanpa biaya transfer setahun kemudian.