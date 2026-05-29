"Tidak semuanya soal tendangan bebas dan umpan silang!" - Mikel Arteta dipuji karena mengembangkan "gaya bermainnya sendiri" sementara legenda Italia membela Arsenal dari cap "membosankan"
Gaya bermain Arsenal mendapat pujian dari Pirlo
Pirlo memuji kinerja Arteta di Arsenal menjelang final Liga Champions, sambil menegaskan bahwa The Gunners bukanlah sekadar tim yang bergantung pada tendangan bebas dan umpan silang. Tim asuhan Arteta telah menuai kritik atas pendekatan terstruktur mereka dan efektivitas dalam memanfaatkan situasi bola mati, dengan beberapa pengamat menggambarkan gaya permainan mereka sebagai terlalu pragmatis atau “terlalu terencana”. Namun, Pirlo yakin Arsenal telah mengembangkan identitas yang khas di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut.
Pirlo mendukung filosofi sepak bola Arteta
Mantan gelandang Italia itu menyoroti kekuatan kolektif dan kokohnya pertahanan Arsenal sebagai faktor utama di balik kebangkitan mereka, sekaligus memuji Arteta karena telah membawa klub ini meraih gelar juara Liga Premier dan menjadi finalis Liga Champions.
"Ya, saya menyukainya karena ini bukan hanya soal tendangan sudut dan umpan silang ke kotak penalti," jelas Pirlo, seperti dikutip Marca. "Selama beberapa tahun terakhir, ia telah mengembangkan gaya bermainnya sendiri yang unik, termasuk cara khusus dalam memanfaatkan tendangan sudut ini. Ia mempelajari segalanya dengan cermat dan sangat berbakat. Memenangkan Liga Premier dan mencapai final ini adalah pencapaian yang luar biasa."
Pirlo melihat keseimbangan dalam pendekatan Arsenal
Meskipun para pengamat mempertanyakan nilai hiburan dari sistem permainan Arsenal, mantan pelatih Juventus itu yakin The Gunners telah menemukan keseimbangan yang efektif antara organisasi permainan dan kualitas serangan.
"Ini adalah sepak bola yang sangat kolektif, meskipun PSG memang memiliki pemain-pemain yang, secara individu, bisa menentukan hasil pertandingan dengan lebih tegas," tambahnya. "Arsenal harus sangat solid secara kolektif dan kemudian memanfaatkan setiap situasi tendangan bebas. Selain itu, dua bek tengah mereka sangat kuat, dan hal itu memberikan tim banyak ketangguhan."
Arsenal bersiap menghadapi ujian krusial di ajang Eropa
Arteta kini menghadapi salah satu pertandingan terpenting dalam karier kepelatihannya, saat Arsenal berupaya mengukuhkan kebangkitan mereka di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu dengan meraih kesuksesan di kancah Eropa. Final tersebut juga akan menghadirkan tantangan taktis besar lainnya saat menghadapi PSG asuhan Luis Enrique di Budapest.