'Tidak semua orang bisa kembali!' - Gavi membuat pengakuan jujur soal cedera setelah Barcelona mencetak tujuh gol

Gavi kembali bermain setelah absen akibat cedera baru-baru ini saat Barcelona meraih kemenangan dramatis 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou. Hat-trick Raphinha, ditambah gol dari João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, serta satu gol bunuh diri, memastikan hasil telak di tengah hujan deras.

Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi klub Catalan tersebut, yang memenangi tujuh laga pembuka di semua kompetisi.

Barcelona tetap kukuh di puncak klasemen La Liga dengan catatan sempurna enam kemenangan dari enam pertandingan, sambil mencetak 33 gol dalam prosesnya.