AgenciaLOF
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'Tidak semua orang bisa kembali!' - Gavi membuat pengakuan jujur soal cedera setelah Barcelona mencetak tujuh gol
Barcelona yang tampil tanpa ampun memastikan awal bersejarah
Gavi kembali bermain setelah absen akibat cedera baru-baru ini saat Barcelona meraih kemenangan dramatis 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou. Hat-trick Raphinha, ditambah gol dari João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, serta satu gol bunuh diri, memastikan hasil telak di tengah hujan deras.
Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi klub Catalan tersebut, yang memenangi tujuh laga pembuka di semua kompetisi.
Barcelona tetap kukuh di puncak klasemen La Liga dengan catatan sempurna enam kemenangan dari enam pertandingan, sambil mencetak 33 gol dalam prosesnya.
- NurPhoto
Gavi memuji ketajaman awal klinis
Tampil pada fase akhir pertandingan, Gavi memuji etos kerja skuad yang tak kenal lelah dan efisiensi mematikan mereka di depan gawang. Gelandang berusia 22 tahun itu menekankan pentingnya menjaga intensitas mereka sepanjang kampanye yang menuntut.
Ia mencatat bahwa memaksimalkan peluang-peluang awal telah mengubah Barcelona menjadi kekuatan yang dominan.
"Sejujurnya, kami tampil sangat baik," kata Gavi. "Kami mencetak gol dengan sangat cepat, dan jika kami mendapat dua atau tiga peluang, semuanya masuk. Menjaga ritme ini adalah hal yang penting karena musim ini sangat panjang."
Gelandang buka suara soal perjuangannya melawan cedera
Lulusan La Masia itu mengungkapkan kepuasan pribadinya karena kembali ke kondisi kebugaran puncak setelah melalui periode sulit yang dibayangi cedera lutut serius. Meski mengalami kemunduran pada awal musim, Gavi tetap tampil dalam pertandingan-pertandingan penting di bawah asuhan sang pelatih.
Ia mengakui adanya tantangan fisik dan mental yang harus dilalui untuk kembali ke performa level tertinggi.
"Beberapa tahun terakhir ini sulit bagi saya karena saya mengalami beberapa cedera yang sangat serius," tambah Gavi. "Tidak semua orang bisa kembali bermain di level ini seperti saya. Ini sangat sulit ketika Anda mengalami cedera lutut, tetapi saya telah memainkan pertandingan-pertandingan penting bersama pelatih."
- AgenciaLOF
Barcelona fokus menjaga kesempurnaan
Barcelona mengalihkan fokus mereka untuk menjaga momentum pemecah rekor dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah mencatat start terbaik dalam sebuah musim sepanjang sejarah klub, tim Catalan itu berupaya memperlebar keunggulan di puncak klasemen.
Kembalinya Gavi memberikan kedalaman krusial di lini tengah saat skuad menjalani jadwal yang padat.
Tim itu melanjutkan musim mereka dengan tekad untuk memburu trofi tambahan di semua ajang.
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