AFP
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'Tidak sempurna' - Andoni Iraola kirim pesan tegas usai kemenangan atas Liverpool dalam laga uji coba terakhir
Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan atas Como
Liverpool menutup program pramusim 2026-27 mereka dengan catatan kemenangan setelah menang 2-0 atas tim Italia Como di Anfield pada Minggu malam. Gol-gol di babak pertama dari Gakpo dan debutan Jacquet memastikan kemenangan bagi Liverpool. Laga ini merupakan pertemuan kedua antara kedua klub pada hari yang sama, setelah hasil imbang tanpa gol di AXA Training Centre pada sore harinya.
- Getty Images Sport
Iraola meminta waktu untuk membangun kekompakan tim
Merefleksikan kemenangan tersebut, Iraola menyoroti pentingnya memasuki kampanye baru dengan momentum positif dan disiplin organisasi.
"Saya pikir kami perlu sedikit perasaan ini, menutup laga dengan nirbobol, memenangi pertandingan," jelas Iraola di situs resmi klub. "Meski begitu, babak pertama lebih baik daripada babak kedua, tetapi setidaknya kami menjaga organisasi, ketenangan, dan kami menemukan cara untuk menutup laga dengan nirbobol, 2-0. Saya pikir kami membutuhkan perasaan ini sebelum kami memulai.
"Saya pikir kami lebih baik daripada pekan lalu. Namun, saya berharap pekan depan kami lebih baik daripada hari ini. Itu normal, tetapi babak pertama masih lebih baik daripada babak kedua. Namun hari ini banyak pemain bermain 90 menit, 80 menit, dan mereka mengakhirinya tanpa kram, tampaknya tidak ada hal besar.
"Jadi, ini soal terus membangun level kebugaran ini, juga [mentalitas] ini, bahkan ketika Anda tidak terlalu segar, tetap fokus sehingga Anda tidak membuat kesalahan besar. Saya pikir ini sebuah peningkatan, tetapi tetap saja, terutama di babak kedua, kami harus lebih baik."
Beradaptasi dengan tuntutan taktik baru
Iraola memuji komitmen skuad saat para pemain terus beradaptasi dengan instruksi taktis spesifik darinya, terutama ketika tidak menguasai bola.
"Ya, saya pikir semua orang mengerti," kata Iraola. "Kami membutuhkan setiap pemain, setiap saat, setiap menit, setiap aksi, dan itulah komitmennya. Saya sangat senang dengan sikap para pemain. Mereka berlatih dengan sangat baik.
"Saya meminta mereka melakukan hal-hal yang sedikit berbeda, terutama tanpa bola, dan saya pikir mereka sedang berusaha memahaminya. Jelas, saat ini kami masih belum sempurna. Kami punya hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi saya sangat senang dengan sikap mereka, kemauan mereka untuk berada di jalur yang sama, dan kami akan sampai ke sana."
- AFP
Laga pembuka Premier League melawan Newcastle menanti
Dengan jadwal pertandingan pramusim kini sudah selesai, Liverpool mengalihkan fokus mereka ke laga pembuka Premier League tandang melawan Newcastle United.
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