Merefleksikan kemenangan tersebut, Iraola menyoroti pentingnya memasuki kampanye baru dengan momentum positif dan disiplin organisasi.

"Saya pikir kami perlu sedikit perasaan ini, menutup laga dengan nirbobol, memenangi pertandingan," jelas Iraola di situs resmi klub. "Meski begitu, babak pertama lebih baik daripada babak kedua, tetapi setidaknya kami menjaga organisasi, ketenangan, dan kami menemukan cara untuk menutup laga dengan nirbobol, 2-0. Saya pikir kami membutuhkan perasaan ini sebelum kami memulai.

"Saya pikir kami lebih baik daripada pekan lalu. Namun, saya berharap pekan depan kami lebih baik daripada hari ini. Itu normal, tetapi babak pertama masih lebih baik daripada babak kedua. Namun hari ini banyak pemain bermain 90 menit, 80 menit, dan mereka mengakhirinya tanpa kram, tampaknya tidak ada hal besar.

"Jadi, ini soal terus membangun level kebugaran ini, juga [mentalitas] ini, bahkan ketika Anda tidak terlalu segar, tetap fokus sehingga Anda tidak membuat kesalahan besar. Saya pikir ini sebuah peningkatan, tetapi tetap saja, terutama di babak kedua, kami harus lebih baik."