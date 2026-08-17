Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-ITA-PR-SERIEA-LIVERPOOL-COMO-FRIENDLYAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Tidak sempurna' - Andoni Iraola kirim pesan tegas usai kemenangan atas Liverpool dalam laga uji coba terakhir

A. Iraola
Liverpool
Liverpool vs Como
Como
Club Friendlies

Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola memetik banyak pelajaran positif dari kemenangan 2-0 timnya atas Como 1907 dalam laga persahabatan di Anfield. Gol-gol babak pertama dari Cody Gakpo dan debutan Jeremy Jacquet memastikan Liverpool menuntaskan jadwal pramusim mereka dengan catatan manis jelang laga pembuka Premier League.

  • Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan atas Como

    Liverpool menutup program pramusim 2026-27 mereka dengan catatan kemenangan setelah menang 2-0 atas tim Italia Como di Anfield pada Minggu malam. Gol-gol di babak pertama dari Gakpo dan debutan Jacquet memastikan kemenangan bagi Liverpool. Laga ini merupakan pertemuan kedua antara kedua klub pada hari yang sama, setelah hasil imbang tanpa gol di AXA Training Centre pada sore harinya.

    • Iklan
  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Iraola meminta waktu untuk membangun kekompakan tim

    Merefleksikan kemenangan tersebut, Iraola menyoroti pentingnya memasuki kampanye baru dengan momentum positif dan disiplin organisasi.

    "Saya pikir kami perlu sedikit perasaan ini, menutup laga dengan nirbobol, memenangi pertandingan," jelas Iraola di situs resmi klub. "Meski begitu, babak pertama lebih baik daripada babak kedua, tetapi setidaknya kami menjaga organisasi, ketenangan, dan kami menemukan cara untuk menutup laga dengan nirbobol, 2-0. Saya pikir kami membutuhkan perasaan ini sebelum kami memulai.

    "Saya pikir kami lebih baik daripada pekan lalu. Namun, saya berharap pekan depan kami lebih baik daripada hari ini. Itu normal, tetapi babak pertama masih lebih baik daripada babak kedua. Namun hari ini banyak pemain bermain 90 menit, 80 menit, dan mereka mengakhirinya tanpa kram, tampaknya tidak ada hal besar.

    "Jadi, ini soal terus membangun level kebugaran ini, juga [mentalitas] ini, bahkan ketika Anda tidak terlalu segar, tetap fokus sehingga Anda tidak membuat kesalahan besar. Saya pikir ini sebuah peningkatan, tetapi tetap saja, terutama di babak kedua, kami harus lebih baik."

  • Beradaptasi dengan tuntutan taktik baru

    Iraola memuji komitmen skuad saat para pemain terus beradaptasi dengan instruksi taktis spesifik darinya, terutama ketika tidak menguasai bola.

    "Ya, saya pikir semua orang mengerti," kata Iraola. "Kami membutuhkan setiap pemain, setiap saat, setiap menit, setiap aksi, dan itulah komitmennya. Saya sangat senang dengan sikap para pemain. Mereka berlatih dengan sangat baik.

    "Saya meminta mereka melakukan hal-hal yang sedikit berbeda, terutama tanpa bola, dan saya pikir mereka sedang berusaha memahaminya. Jelas, saat ini kami masih belum sempurna. Kami punya hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi saya sangat senang dengan sikap mereka, kemauan mereka untuk berada di jalur yang sama, dan kami akan sampai ke sana."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYAFP

    Laga pembuka Premier League melawan Newcastle menanti

    Dengan jadwal pertandingan pramusim kini sudah selesai, Liverpool mengalihkan fokus mereka ke laga pembuka Premier League tandang melawan Newcastle United.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Como crest
Como
COM
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Liverpool crest
Liverpool
LIV